Amy Gutmann: US-Botschafterin lädt zum Fastenbrechen

Anlässlich eines Fastenbrechens sagte US-Botschafterin Amy Gutmann am Montagabend, der islamische Fastenmonat Ramadan sei eine Zeit der Reflexion, in der „der Würde aller Menschen“ gedacht werde. Botschafterin Gutmann hatte Vertreter von muslimischen Organisationen und Mitglieder des in Berlin stationierten diplomatischen Korps in die Botschaftsresidenz eingeladen. Unter anderem war auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, erschienen. Gutmann erinnerte in einer Ansprache daran, dass der Menschheit bestimmte grundlegende Prinzipen gemein seien: „Mitgefühl, Gemeinschaft, Familie und schließlich der Frieden“, was ja auch der Wortsinn von „Islam“ sei. Die Botschafterin gedachte der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien sowie der Opfer der jüngsten Flut in Pakistan. Sie sagte, dass das Wohlergehen der Menschheit nicht nur von Naturkatastrophen, sondern auch von gegenseitiger Verfolgung bedroht sei. Sie erinnerte an die Unterdrückung der Uiguren und der Rohingya und brachte ihre Solidarität „mit den Frauen im Iran und in Afghanistan“ zum Ausdruck.

Die freie Ausübung der Religion sei ein universales Menschenrecht, welches „das Recht auf das Beten, Praktizieren und verkündigen“ der jeweiligen Überzeugung umfasse. Keine Religion sei einer anderen überlegen, keine Religion habe ein Monopol. Sie sagte, sie sei stolz auf die muslimische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Regierung von Präsident Joe Biden werde gegen Islamophobie genauso entschlossen kämpfen wie gegen den Antisemitismus. Die US-Regierung werde diesen Kampf zu Hause führen und „die Menschenrechte überall auf der Welt verteidigen“.

Amy Gutmann zitierte eine Koran-Stelle, der zufolge Muslime aufgefordert seien, „mit Frieden zu antworten, wenn sie mit Ignoranz konfrontiert werden“. Die Veranstaltung wurde mit Musik des aus dem Irak stammenden Musikers Saif Karomi umrahmt. Karomi musste mit 15 Jahren aus seiner Heimat fliehen und lebt heute in Berlin. Seine Musik verbindet arabische und spanische Stilelemente.