Betrugsserie bei Wohnungsangeboten in Berlin: Achtung, das ist kriminell!

So viel Glück war kaum zu fassen. Kurz nachdem Magdalena und ihr Partner in diesem August ein Wohnungsgesuch online gestellt haben, meldet sich schon ein Makler mit einem Exposé. Zig Besichtigungen und Bewerbungen hatten sie hinter sich – alles vergebens. Und jetzt kommt eine Wohnung einfach zu ihnen. „Ich fand das komisch, dachte aber zugleich: Wie geil!“, sagt die 39-Jährige heute, wo der Fall längst einer für die Polizei geworden ist.



Erst einmal aber: Was für eine Wohnung! Drei Zimmer, 100 Quadratmeter, Stuck an der Decke, 1300 Euro warm, nicht weit vom Reuterkiez: „Einfach total schön.“



Aber eben auch: Zu schön, um wahr zu sein. Denn die Wohnung steht gar nicht zur Vermietung – und der Makler ist kein Makler. Seine angebliche Firma, die „Deha Wohnen“, existiert nicht. Es ist alles ein großer Betrug.