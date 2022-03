Berlin - Andrij Melnyk spricht über die Kinder, noch bevor er die Berliner Politiker begrüßt, den Parlamentspräsidenten, die Abgeordneten, so, wie das Redner hier normalerweise machen. Von Kirill, Alisa, Sofijka. Nichts ist mehr normal.

Nicht für den Botschafter der Ukraine, der seit Wochen versucht, erst auf die Bedrohung seines Landes durch Russland aufmerksam zu machen und seit Beginn des russischen Angriffs auf das Leid, aber auch den Widerstandswillen der Ukraine. Der sich wochenlang Beschwichtigungen anhören musste und seit Beginn des Angriffs vor allem: Solidaritätsadressen. In den Talkshows, in denen er sitzt, im Bundestag, wo er auf der Besuchertribüne zusah, wie die deutschen Politiker eine „Zeitenwende“ ankündigten.

Am Donnerstag ist er im Abgeordnetenhaus von Berlin – diesmal nicht als Zuschauer, sondern als Redner. Als erster Botschafter seit der Wiedervereinigung ist er dazu eingeladen worden. Melnyk hat Fotos der Kinder dabei, er hält sie in die Luft am Rednerpult. Kirill, ein Junge aus Mariupol, war 18 Monate alt, als russische Raketen ihn schwer verletzten, er starb im Krankenhaus der seit Tagen belagerten, bombardierten, ausgehungerten Stadt im Südosten der Ukraine. Alisa aus Ochtyrka war acht, ihr Opa versuchte, sie vor dem Beschuss durch russische Soldaten zu schützen, sie starb mit ihm. Sofijka war sechs. Man kann die Geschichten der Kinder nachlesen, Olena Selenska, die Frau des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, hat sie im Internet geteilt.

Andrij Melnyk gedenkt der Kinder. Dann geht er zur Politik über, er hat sich gut auf seinen Auftritt vorbereitet, er will nicht nur Mitgefühl von Berlin, dieser „schönen Stadt“, wie er sie immer wieder nennt. Er hat politische Forderungen dabei, zugeschnitten auf diesen Ort. Forderungen an die Stadt Berlin. Dinge, die man sofort angehen könnte, wenn es nach Melnyk geht, er trägt konzentriert eine ganze Liste vor.

Die Ukraine sei eine eigenständige Kulturnation, sagt Melnyk, verlangt Anerkennung dafür. Er erinnert daran, dass mehr als acht Millionen Ukrainer im Zweiten Weltkrieg starben, nach dem Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion, dass zweieinhalb Millionen Ukrainer als Zwangsarbeiter in Deutschland ausgebeutet wurden. Es gibt Ehrenmale für Sowjetsoldaten in Berlin. Melnyk fordert im Abgeordnetenhaus ein Denkmal für die ukrainischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in Berlin. Er will auch neue Europaschulen, deutsch-ukrainisch, er will, dass die Stadt ihre Bühnen für Künstler aus der Ukraine öffnet.

Andrij Melnyk: „Wir kämpfen auch für Ihre Freiheit“

Er fordert, dass Berliner Unternehmer keine Geschäfte mehr mit Russland machen. Und eine Luftbrücke für sein Land, schnell. Was er nicht fordert, sind weitere Solidaritätsadressen. Am Mittwoch erst hat er in einem Interview mit der Zeitung Welt gesagt, dass er im Bundestag das Gefühl hatte, die Deutschen feierten sich selbst mit Standing Ovations. Aber die Ukraine spüre kaum etwas von der Hilfe, da komme nichts, was dem Ausmaß an Verzweiflung in seinem Land gerecht werde.

„Man darf uns nicht im Stich lassen“, sagt Andrij Melnyk im Abgeordnetenhaus. „Wir sind da, wir kämpfen. Wir kämpfen auch für Ihre Freiheit.“ Dann verlässt er das Rednerpult, nimmt Platz hinter den Senatoren, dritte Reihe, ganz außen, ganz allein.

Die Berliner Politiker sind an der Reihe. Sie könnten ihm antworten, ihm sagen: Wir hören Sie. Oder: Lassen Sie uns über die Forderungen diskutieren. Aber auch sie haben Reden vorbereitet und halten sie jetzt wie geplant, so wirkt es. Raed Saleh, der Fraktionsvorsitzende der SPD, redet ergriffen von der Hilfsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner. Kai Wegner von der CDU sagt, „alle Berlinerinnen und Berliner lieben die Freiheit“, man werde alles daran setzen, dass auch die Ukrainer wieder Freiheit bekämen, „lieber Herr Melnyk“.

Außerdem greift Wegner die Sozialsenatorin Katja Kipping von der Linkspartei an, sie habe die Tragweite der Massenflucht unterschätzt, Berlin sei nicht vorbereitet gewesen. Es wird laut im Plenum, die nächste Rednerin, Silke Gebel von den Grünen, beginnt mit der Mahnung, die Krise nicht für „parteipolitische Profilierung“ zu nutzen.

Man fragt sich, wie Andrij Melnyk auf diesen Saal schaut, auf Gebel, die nun von ihrer eigenen Angst redet, ihren eigenen Kindern. Sie wendet sich an ihn, sie sei ihm dankbar für „Mut und Mahnungen“, streift kurz die Idee bilingualer Schulen, landet bei dem Ziel, Berlin klimaneutral zu machen, so viel Parteipolitik geht dann doch. Andrij Melnyk trägt eine Maske, man kann seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen. Manchmal applaudiert er kurz.

Es folgen weitere Redner, Kirsten Brinker von der AfD, Carsten Schatz von den Linken, Sebastian Czaja von der FDP. In jeder Rede, über alle Parteien hinweg, kommt die richtige Mahnung vor, jetzt Russen und Menschen, die russisch sprechen, nicht zu diskriminieren. In jeder der richtige Dank für die Freiwilligen, die am Hauptbahnhof und anderen Orten der Stadt helfen, den Zustrom der Kriegsflüchtlinge zu bewältigen.

Sebastian Czaja von der FDP trägt ein Solidaritätsschleifchen in Blau-Gelb, erzählt von einer Zugfahrt mit Frauen, die aus dem bombardiertem Charkiw entkommen waren, verabschiedet sich mit „Slava Ukrainii“, Ruhm der Ukraine. Auch er wirkt sehr ergriffen, ergriffener als Melnyk selbst. Auch er geht nicht auf Forderungen des Botschafters ein, nicht auf eine einzige.

Franziska Giffey: „Keine Luftbrücke, aber eine Schienenbrücke“

Man sieht fast anderthalb Stunden lang dabei zu, wie die Berliner Politikerinnen und Politiker zu Andrij Melnyk reden und zugleich an ihm vorbei. Eine nach dem anderen.

Bleibt Franziska Giffey, die zweite Rednerin der SPD. Die Regierende Bürgermeisterin bringt an diesem Donnerstag einen besonders langen Weg hinter sich. Als sie sich gegen Vorwürfe wehrt, sie selbst habe die Aufgabe unterschätzt, weil sie anfangs von 20.000 Flüchtlingen sprach, auf die sich Berlin zunächst einstellen müsse, ist sie ganz Chefin der Landesregierung. „Wir konnten Personenzahlen schätzen“, sagte sie, „aber wie viele es am Ende sein werden, können wir auch heute noch nicht wissen. Wie furchtbar die Situation werden würde.“

Giffey fordert Hilfe vom Bund, auch von der Bundeswehr. Was man im Bund davon hält, ließ Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP bereits am Morgen wissen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags twitterte: „Nein, @FranziskaGiffey. Damit muss endlich mal Schluss sein. Die #Bundeswehr ist kein erweitertes Hilfswerk. Gerade jetzt brauchen wir die Bundeswehr für Ihre Kernaufgaben. Nicht nur Berlin muss mal aus Gemütlichkeit rauskommen. Für sowas gibt es u.a. zivilen Katastrophenschutz.“ Gemütlichkeit? Okay.

Was hält der einsame Mann in der dritten Reihe der Senatsbänke von diesen innerdeutschen Scharmützeln? Der Mann, der sagt, er weine jeden Tag über Elend und Tod in seinem Heimatland? Was sagt man so jemandem? Wie lassen sich die Welten verbinden, seine und die der Berliner Landespolitik?

Nein, @FranziskaGiffey. Damit muss endlich mal Schluss sein. Die #Bundeswehr ist kein erweitertes Hilfswerk. Gerade jetzt brauchen wir die Bundeswehr für Ihre Kernaufgaben. Nicht nur Berlin muss mal aus Gemütlichkeit rauskommen. Für sowas gibt es u.a. zivilen Katastrophenschutz. pic.twitter.com/PLzOR1cQV6 — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) March 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Am Ende ihrer Rede macht Franziska Giffey einen Versuch. Sie spricht Andrij Melnyk direkt an, geht auf seine Aufgabenliste ein, seine Forderungen. Auf eine nach der anderen. Sie verspricht, sich für die Anerkennung der Ukraine als Kulturnation starkzumachen. Sie will über die Idee der Gedenkstätte sprechen und auch über die einer Europaschule. Es werde keine Luftbrücke geben, „aber eine Schienenbrücke“, sagt sie.

Als sie Aufgaben abgehakt hat, wagt sich auch Giffey ins Emotionale. Sie berichtet von zwei ukrainischen Frauen, die sie dieser Tage kennengelernt habe, „zwei besondere Frauen“. Natürlich. Am Hauptbahnhof habe eine zu ihr gesagt: „Wir beten jeden Tag um den nächsten Morgen.“ Die andere, Organisatorin eines ukrainischen Kinoclubs in Berlin, habe gesagt: „Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Himmel.“ Bei den letzten Worten bricht Giffey die Stimme. Sie kämpft mit sich und ihrer Rührung. Rasch die Corona-Maske aufgesetzt, und ab zum Platz. Als sie, dort angekommen, die Maske absetzt, ist die Augenpartie rot.

Kurz danach ist der zweistündige Einbruch des Krieges überstanden für die Berliner Parlamentarier. Andrij Melnyk bedankt sich und geht. Lüftungspause.