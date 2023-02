Anfassen erwünscht: Schadows Prinzessinnen in der Alten Nationalgalerie

Hoppla, im Museum Ausstellungsstücke anfassen? In der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel in Mitte darf man das. Gleich am Eingang der aktuellen Schadow-Ausstellung präsentiert sich ein Miniformat der berühmten Prinzessinnengruppe zum Körperkontakt. Und auch die anmutigen Originale in Gips und Marmor dürfen – mit Handschuhen! – angefasst werden. Der Titel der Ausstellung, die bis zum 19. Februar zu sehen ist, passt also perfekt: „Berührende Formen“ lautet er.