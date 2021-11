Das Telefon auf dem Nachttisch klingelte am Abend des 28. April gegen 22.30 Uhr. Sie habe gedacht, sagt Angelika L., es sei etwas mit ihrer 86-jährigen Mutter. Doch am anderen Ende der Leitung habe sich ein Polizist aus Potsdam gemeldet. „Er sagte: Wir wollen ihnen sagen, dass ihr Bruder ermordet wurde“, erinnert sich Angelika L. und bricht in Tränen aus.