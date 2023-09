Zusammengesunken sitzt ein unauffälliger Mann in der hintersten Ecke der Anklagebox im Saal 501 des Kriminalgerichts Moabit. Unauffällig – nur in Statur, mittelgroß mit braunen Haaren und Stoppelbart. Sein Auftreten ist jedoch alles andere als gewöhnlich. Er trägt ein grelles gelbes T-Shirt, Jeans und ein weißes Netz über dem Kopf, wie ein Tropenhut. Es ist ein Spuckschutz, der ihm gegen den Strich geht: „Ich will dieses Ding vom Kopf haben!“, ruft er dem Richter zu.

Der Vorsitzende Richter ignoriert die Zwischenrufe. Am heutigen Prozesstag soll, nach langer Pause, das Verfahren gegen den Angeklagten Albert F. weitergeführt werden. Ihm wird unter anderem Verbreitung von Propaganda, Beleidigung, Bedrohung und versuchte Körperverletzung vorgeworfen, doch der Prozess wurde zuvor wegen seines „gesundheitlichen Zustands“ ausgesetzt, wie der Richter verliest. Wegen mehrfacher Störung des Verfahrens soll der Prozess ab Dienstag ohne ihn weitergeführt werden. Nur wenige Minuten nach Prozessbeginn wird deshalb die erste Pause angesagt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Während die Richter sich zurückziehen, soll der Angeklagte Albert F. aus dem Saal eskortiert werden. Der Polizist vor ihm wartet auf seine Kollegen, steht ruhig gegen das Holzgitter der Fassade gelehnt und hört zu, während Albert F. sich wiederholt: „Du brauchst mich nicht anzuschwulen! Ich bin anti-schwul!“, ruft er immer wieder, „für mich sind Schwule minderwertig, Homosexualität ist für mich ekelerregend.“ Als er schließlich aus dem Saal gebracht wird, nimmt ihn einer der Beamten am Arm. Sofort schüttelt sich der Angeklagte und läuft voran.

Zuvor habe er das Verfahren durch Zwischenrufe und Spucken gestört, auch gegen seine zugeordnete Verteidigerin. Als er weg ist, setzt sie sich auf ihren ursprünglichen Platz vor der Anklagebox zurück. Der Richter lacht. „Jetzt gibt es ja keine Gefahr mehr“, kommentiert sie trocken. Eine Dreiviertelstunde nach Prozessbeginn kann das Gericht mit der Beweisaufnahme fortfahren.

Alles dreht sich um den 17. April vergangenen Jahres, als Albert F. sich in einem Hotel in Berlin-Mitte ein Zimmer genommen hatte. Von dort hatte er um 8 Uhr morgens die Rezeption angerufen und angekündigt, er wolle bis 13 Uhr nicht gestört werden. Auch habe er die Leute an der Rezeption bedroht: „Sonst erleben sie was!“

Dies bestätigt Umar S., der erste von vier geladenen Zeugen, welcher zu diesem Zeitpunkt Frühdienst an der Rezeption hatte. Nachdem eine Kollegin Albert F. informierte, dass er bis 12 Uhr zum Check-out bereit sein müsste und ansonsten durch den Late-Check-out-Service Extrakosten entstehen würden, beharrte Albert F. auf seiner Forderung.

Umar S. habe seiner Kollegin gesagt, sie solle die Polizei rufen. Dann sei er zum Zimmer von Albert F. gegangen. Dort habe er geklopft und direkt einen „deutlichen Gras-Geruch“ wahrgenommen. Nachdem er den Gast erneut über das Check-out-Prozedere informierte, wollte er zur Rezeption zurückgehen. Da habe ihm Albert F. hinterhergerufen: „Scheiß Paki! Verpiss dich!“

Als die gerufenen Polizisten eintrafen, sei Albert F. bereits ins Foyer gekommen. Laut der ebenfalls als Zeugen geladenen Polizisten sei der Angeklagte nicht auffällig gewesen, habe sich aber „durch die Polizei rauseskortieren lassen wollen“. Dies geschah ohne weitere Zwischenfälle, jedoch beobachteten ihn Angestellte noch in den nächsten Tagen im Foyer und vor dem Hotel selbst.

Einige Male soll Albert F. dabei die Angestellten angesprochen haben. „Ich sorge dafür, dass sie in keinem Hotel Deutschlands mehr arbeiten können!“, erinnert sich Jenny S., eine 27-jährige damalige Angestellte des Hotels, an die Worte des Mannes. Schon am Abend zuvor während des Check-ins sei Albert F. den Angestellten aufgefallen.

Kira N., eine weitere Zeugin, war alleine an der Rezeption, als der Angeklagte erstmals das Hotel betrat. Sie erinnere sich genau an die erste Begegnung mit Albert F. Schon da sei er ihr unangenehm aufgefallen, er habe „nicht ganz klar“ gewirkt und teilweise mit sich selbst gesprochen. Zuerst habe er sie gefragt, ob ein Zimmer frei sei, was sie bejahte. Dann, ob das Hotel „etwas gegen Juden hätte“. Dies habe sie, etwas verwundert, verneint. Albert F. habe daraufhin gesagt, er sei jüdischer Abstammung und „hätte schon so einiges erlebt“.

Anstatt den Check-in abzuschließen, sei er wieder zum Ausgang gelaufen, habe wiederholt „Sieg Heil“ gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Später sei er, laut Aussagen weiterer Mitarbeiter, wiedergekommen und habe ein Zimmer für eine Nacht in bar bezahlt. Am nächsten Morgen habe sich schließlich der Zwischenfall beim Check-out abgespielt.

Auch in den darauffolgenden Tagen ist Albert F. immer wieder in verschiedenen Hotels in Mitte auffällig geworden. So berichtet Aram K., ein Angestellter eines Hauses am Alexanderplatz, wie er dem Angeklagten während der Nachtschicht kurz vor 1 Uhr morgens begegnete. Albert F. habe sich in die Lobby gesetzt und Tee bestellt. Als Aram K. ihn einige Minuten später darauf hingewiesen habe, dass die Lobby jetzt schließe, habe Albert F. ihm gesagt: „Das soll jetzt nicht wie eine Drohung klingen, aber das hier wird nicht gut für dich enden“. Aram K. reagierte verwirrt: „Willst du mir jetzt drohen, oder was?“, habe er geantwortet, woraufhin Albert F. wenige Minuten später das Hotel verließ. Zuvor soll er aber, wie bereits in anderen Hotels, dreimal den Hitlergruß gezeigt und „Sieg Heil“ gerufen haben.

Er warf Essen durch den Raum

Laut einem vorherigen Gutachten ist Albert F. paranoid-schizophren und momentan nicht behandlungsfähig. Medikamente lehne er ab, auch Essen habe er während der Untersuchungshaft „durch den Raum geschmissen“. Seine Zurechnungsfähigkeit sei zweifelhaft. Die weiteren Anklagepunkte, wie versuchte Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte, sollen an den kommenden Verhandlungstagen behandelt werden.



Der Prozess wird, erneut ohne den Angeklagten, am 10. Oktober fortgesetzt.