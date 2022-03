„Es gibt ein albanisches Sprichwort: Mein Haus gehört zuerst Gott, dann meinen Gästen und dann erst mir“, sagt Angjelina Haxhija-Schwenk, 59. Ihre schulterlangen, schwarzen Locken hat sie hochgebunden, es ist warm. Ihre Stimme klingt heiser. Sie ist gerade noch einmal eingetaucht in die Vergangenheit, die Kultur ihrer Heimat Albanien, ihre Jugend in Tirana. Dort hat sie am Theater getanzt, war Krankenschwester, hat geheiratet. Dann kam für sie unerwartet ein radikaler Bruch: Ihr Mann beschloss über ihren Kopf hinweg, vor den Unruhen 1990 zu fliehen. Er warf sie – hochschwanger und mit einer Fünfjährigen an der Hand – in ein neues Leben in Deutschland, von dem sie nie geträumt hatte.

Sie denkt nicht oft an diese schwere Zeit zurück; zu sehr liebt sie ihr heutiges Leben. Aber die Ereignisse von vor 32 Jahren sind immer noch da und waren es auch, als der Krieg in der Ukraine begann. „Da habe ich entschieden, dass ich Flüchtlinge aufnehmen werde“, sagt sie fest.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Angjelina und Michael Schwenk

Anfang März kamen die Geflüchteten aus der Ukraine an

Einen Monat später ist ihr Haus in Französisch Buchholz voller Menschen: Drei Frauen, zwei Mädchen und ein Junge aus der Ukraine sind zwischen dem 5. und 8. März eingezogen. Erst kam Natascha Kononenko, 36, dann ihre Mutter Tamara Kononenko, 59, mit Nataschas Sohn Sascha, 17, und Enkelin Renata, 11, deren Mutter in Polen lebt. Später folgte Daria Kaptiukh, 33, mit ihrer Tochter Melissa, 8. Zwei Familien, die erste aus Poltawa, das 150 Kilometer westlich von Charkiw liegt, die zweite aus Lwiw.

Für Daria und ihre Tochter haben Angjelina und ihr Mann Michael Schwenk, 65, ihr Schlafzimmer geräumt. „Dort steht ein Schreibtisch und Daria arbeitet von Berlin aus weiter“, sagt Angjelina pragmatisch. Mit ihrem Mann schläft sie selbst im ehemaligen Ankleidezimmer. Tamara ist in eines der Kinderzimmer gezogen, ihre drei Töchter sind groß und führen ihr eigenes Leben. Natascha, Sascha und Renata schlafen unterm Dach, wo man zwar nur in der Mitte gerade stehen kann, dafür aber seine Ruhe hat.

Das Holzhaus unweit von der Panke hat etwas von einer Villa Kunterbunt: Ein Spalier mit Wein und Deutschlandfähnchen lockt den Besucher hinein. Vom Erdgeschoss bis zum Dachboden sind die Wände voll mit großen und kleinen Fotos von Töchtern, Verwandten und Freunden. Im Garten steht ein großer Tisch mit Holz- und Plastikstühlen unter einem blauen Sonnenschirm, am Zaun hängt eine große albanische Flagge, leuchtend rot mit schwarzem Doppelkopf-Adler. Renata und Melissa flitzen quiekend um die Tischtennisplatte; daneben stehen eine Liege und ein Vogelhäuschen, eine Hängematte schwingt hin und her.

„Hören Sie, wie glücklich die Kinder sind? Das ist das Schönste: dass die Kinder das Lachen wiedergefunden haben“, sagt Angjelina. „Die Kinder nehmen die Flucht nicht so wahr“, sagt Tamara. Für sie sei der Aufenthalt in Berlin wie eine unerwartete Auszeit. Das ist auch der Fürsorge der Gastgeber geschuldet, deren Leben jetzt um die neuen Mitbewohner kreist.

Michael, ein waschechter Reinickendorfer, ist Kurierfahrer und zurzeit in Kurzarbeit. Der drahtige Mann mit kurzen blonden Haaren und hoher Stirn deckt abends schon den Frühstückstisch, um den sich alle um neun Uhr versammeln. „Für uns ist es ungewohnt, dass es morgens und abends belegte Brote gibt“, sagen die Frauen und lächeln. In der Ukraine wird bei allen Mahlzeiten warm gegessen: morgens kleine Pfannkuchen oder Eier, mittags ähnlich wie in Deutschland, abends Eintopf oder Gemüse. Brot gehört immer dazu.

Alle zwei, drei Tage fährt Michael zum Supermarkt. Gerade stehen im Flur die frischen Einkäufe: vier Sechserpacks mit 1,5-Liter-Flaschen Saft und Wasser, daneben zwei große Taschen mit Obst, Gemüse, Brotaufstrich und mehreren Litern Milch. Alles wandert in die Vorratskammer neben der Küche. „Wir haben hier selbst einen kleinen Lidl“, sagt er. Vier große Päckchen Margarine stapeln sich im Regal, auf den Brettern stehen viele Flaschen Olivenöl, Mehlpackungen, Konserven. Ein Brett ist voll mit Brötchen zum Aufbacken – „eine große Tüte mit 12 Stück geht täglich weg – mindestens“, sagt er. Eine befreundete Familie fährt regelmäßig nach Polen und kauft säckeweise Kartoffeln und mehrere Lagen Eier für die neue Großfamilie. „Der Landkreis Havelland gibt den Leuten, die Menschen aufnehmen, Geld. Das bräuchten wir auch“, sagt Michael. Die Vermietung von Zimmern an Sprachschüler hat Angjelina ausgesetzt.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Sascha, Renata und Natascha Kononenko

Die Berliner Nachbarn brachten 30 Taschen mit Spenden

„Ohne die Unterstützung von außen könnten wir es nicht schaffen“, sagt Angjelina. „Französisch Buchholz – mein Kiez“ heißt die Gruppe in den sozialen Netzwerken, mit deren Hilfe das Ehepaar die vergangenen Tage und Wochen bewältigt hat. 30 Taschen mit Hilfsgütern brachten Menschen vorbei. „Unsere sechs Gäste brauchen die nächsten 20 Jahre keine Kleidung zu kaufen“, sagt Angjelina, „sie haben jetzt mehr schöne Schuhe als ich.“ Sie habe bewundert, dass jede Frau nur so viel genommen habe, wie sie gebraucht habe. „Mehr als die Hälfte haben wir zurückgebracht.“

Michael denkt mit Schrecken an das Bild, das Tatjana am Hauptbahnhof abgab, als er sie und die Enkel abholte: „Sie hatte nichts als eine Plastiktüte mit Essen und Brötchen und eine mit Isomatten, Toilettenpapier und einer kleinen Decke“, erinnert er sich. „Ich war schockiert.“

Schlimme Erinnerungen an die Flucht aus der Ukraine

Das Gesicht der Logopädin Tamara verdunkelt sich, wenn sie an die Flucht aus Poltawa zurückdenkt. Einen großen Teil der Strecke legte sie mit den Kindern in einem überfüllten Zug zurück. „14 Menschen waren in unser Abteil gepfercht, in dem normalerweise vier Menschen reisen“, erzählt sie. Die Flure des Waggons waren voller Menschen, es gab kein Durchkommen zur Toilette, kein Wasser, alle waren wie erstarrt. Der Zug fuhr die meiste Zeit im Dunkeln, um nicht beschossen zu werden. Irgendwie schafften sie es nach Przemyśl, von dort nach Krakau, wo Tamara einen Bus fand, der sie nach Deutschland brachte. Sie weiß nicht mehr, wo sie in den Zug nach Berlin stieg, aber dort, das wusste sie, war ihre Tochter Natascha.

Diese hatte in Moskau gearbeitet, als der Krieg begann. Eine Odyssee führte sie über St. Petersburg nach Tallinn und von dort nach Berlin. Natascha raucht ununterbrochen. „Mir fällt es schwer, das alles zu akzeptieren“, sagt sie. Ständig habe sie Herzklopfen, sie könne nicht schlafen. Auch ihr Sohn Sascha wirkt verstört. Er bleibt fast die ganze Zeit auf dem Zimmer. Einmal schlug er sich mit voller Wucht beim Essen gegen die Stirn. Da erschrak Angjelina. „Er braucht Hilfe, unbedingt“, sagt sie.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Daria Kaptiukhs Tochter Melissa

Auch die kleine Melissa ist gerade nicht einfach. Nichts passt ihr, das Frühstück nicht, das Mittagessen nicht, auch nicht das Abendbrot. Das Handy ist zu alt und gebrauchte Kleidung will sie schon gar nicht. Ob das Folgen der Flucht von Lwiw nach Berlin sind oder einfach ihr Charakter? Ihre Mutter erträgt es. Daria ist professionelle Bildbearbeiterin und hat Kunden in England. Diese bedient sie auch noch jetzt – in Angjelinas Schlafzimmer an dem kleinen Tisch mit PC.

Für Daria bringt die neue Lebenssituation eine Erleichterung: Wenn sie arbeitet, kann Melissa mit Renata spielen und die anderen geben auf sie acht. „Homeoffice in ihrer Anwesenheit geht sonst nur schlecht“, sagt sie. Daria ist innerlich zerrissen. Während Tamara verwitwet und Natascha geschieden ist, ist sie verheiratet. Ihren Mann ließ sie in Lwiw zurück, er wollte nicht, dass sie ging. Der Krieg brachte die Ehe unter Druck. Wenn sie im Garten sitzt, verliert sie sich in Gedanken und blickt mit traurigen Augen vor sich hin.

Berlins Verwaltung macht es den Flüchtlingen aus der Ukraine schwer

Michael sagt leise: „Man kann gar nicht viel helfen, beim Seelischen kann man nichts tun.“ Er spüre die Ängste der Frauen. Seine Frau und er würden jetzt mit den Ängsten leben. Das klingt realistisch, aber auch resigniert. Michael kämpft schließlich wie ein Löwe, um für die Frauen und ihre Kinder alle Formalitäten zu erledigen. „Gerade heute hätten sie einen Termin für die Registrierung gehabt“, sagt er. Gut, dass er am Vorabend in seinen Spam-Ordner guckte. Dort fand er die Absage des Termins.

Ständig gibt es neue Verfahrensweisen oder die Registrierungs-Webseiten brechen zusammen, Stunden hat er in Behördenfluren verbracht. Berlin macht es den Flüchtlingen und denen, die ihnen helfen wollen, schwer.

Die Frauen wissen nicht, was ihnen dank Michael an Mühe und Frustration erspart bleibt, und vielleicht auch nicht, wie gut sie es getroffen haben. Angjelina bittet inzwischen um Unterstützung beim Kochen, beim Tischdecken und Küchemachen. So gab es schon ukrainischen Borschtsch; Buchweizen-Pfannkuchen und mehr. Die Kinder bleiben jedoch meist passiv. Alles wird ihnen abgenommen – bis zum Strümpfe-Anziehen. Angjelina regt das auf. „Sascha soll nicht den ganzen Tag oben am Handy sitzen“, schimpft sie. Und wenn Melissa nörgelt, erklärt sie ihr auf Deutsch, dass sie aufhören soll.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Nataschas Nichte Renata

Beim Thema Impfen kommt die Verständigung an Grenzen

Die Verständigung klappt irgendwie, auch wenn keiner die Sprache des anderen spricht. Eine Übersetzungs-App hilft. Daria macht einen Online-Deutschkurs. Nur an einem Punkt sind die Gastgeber bisher an ihre Grenzen gekommen: bei der Corona-Impfung. Lediglich Tatjana ist dreimal geimpft. Daria war trotz Bedenken einverstanden und hat schon die erste Dosis bekommen. Nur Natascha wehrt sich. „Muss das jetzt sein? Ich habe wirklich anderes im Kopf“, schimpft sie, wenn das Thema zur Sprache kommt, und entzieht sich.

In diesen Momenten wird Angjelina unsicher, was sie tun soll. Auf der Impfung bestehen? Oder das Risiko eingehen? Sie hatte schon zwei Schlaganfälle und zwei Lungenembolien. „Ich bin Risikopatientin“, sagt sie und Michael sorgt sich um seine Frau. Dabei wirkt er selbst angegriffen. Vorhin in der Küche flimmerte es ihm vor den Augen, wahrscheinlich der Kreislauf. „Ich lege mich mal eine Stunde hin“, sagt er und verschwindet.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Angjelina und Michael Schwenk bereiten das Mittagessen vor.

Angjelina bereitet derweil mit den Frauen das Mittagessen vor: ein großes Blech Lasagne. Als alle um den Tisch sitzen und der Käse dampft, blüht sie auf. Jetzt ist sie wieder ganz Gastgeberin und versichert den Frauen, dass sie immer, immer einen Platz in ihrem Haus haben werden. „Es ist meine Art, Deutschland danke zu sagen“, erklärt sie.

Zwar waren ihre Anfänge in Berlin beschwerlich: Sie lebte mit zwei kleinen Kindern zwei Jahre in einem zum Bersten vollen Flüchtlingsheim in Neukölln. Nur eine Frau half ihr, Monika Kromann, die sie leider aus den Augen verloren habe. Doch all das sei vergessen. In Berlin fand sie in ihrem zweiten Mann ihre große Liebe und konnte den Töchtern eine höhere Bildung ermöglichen. Jetzt will sie etwas zurückgeben.

„Manchmal habe ich Angst, dass ich enttäuscht werde“, sagt sie plötzlich verhalten. Sie weiß, dass das nicht ausgeschlossen ist. Aber ihr Wunsch zu helfen, ist stärker. Und ihre innere Berufung. „Ich bin keine Politikerin, ich bin Frau und Mutter – und außerdem bin ich Berlinerin“, ruft sie mit Stolz in der Stimme.