Rund 9000 Menschen demonstrierten am Sonnabend in Berlin-Mitte für Palästina und ein Ende der Gewalt im Gazastreifen. Zu der Veranstaltung unter dem Titel „Demokratische Grundrechte verteidigen: Meinungsfreiheit auch für Palästinenser*innen“ hatten mehrere propalästinensische Gruppierungen und Akteure der linken, feministischen und queeren Szene aufgerufen.

Die Polizei sprach am Sonntag von einem weitgehend friedlichen Verlauf. Nach dem Verbot der Hamas und des palästinensischen Gefangenensolidaritätsnetzwerks Samidoun in Deutschland hatten Beobachter mit emotionalen Reaktionen auf der Demo gerechnet. Es galten strenge Auflagen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Begonnen hatte es mittags mit einer Kundgebung nahe dem Alexanderplatz. Die Polizei kontrollierte Plakate und ließ deren Inhalt von einem zugeschalteten Staatsanwalt auf strafrechtliche Relevanz überprüfen. Kurz nach Beginn kletterten vier Männer auf den Neptunbrunnen, befestigten eine Palästina-Fahne am Dreizack und heizten die Menge unter sich an. Nach einer scharfen Ansage durch die Veranstalter wurde die Aktion abgebrochen, die Männer wurden wenig später von der Polizei abgeführt. Gegen sie seien Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, des Verdachts der Sachbeschädigung und wegen Widerstandes eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

Polizei Berlins zeigt sich zufrieden mit Verlauf der propalästinensischen Demo

Gegen 15 Uhr setzte sich der Demonstrationszug Richtung Unter den Linden in Bewegung und zog durch Berlin-Mitte, begleitet von rund 1400 Beamten der Polizei. Es waren Sprechchöre wie „Free Palastine“ oder „Israel bombardiert, Deutschland finanziert“ zu hören. Vereinzelt skandierten Menschen auch das strafbare „From the River to the Sea“. Auf Plakaten standen Sätze wie „Stoppt den Genozid in Gaza“, „Schluss mit dem Besatzungsterror“ oder „Decolonize“. In Höhe des Berliner Doms wurde aus dem Aufzug heraus ein Nebeltopf (Pyrotechnik) gezündet. Am Abend erreichten die Demonstranten den Potsdamer Platz. Gegen 19 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Die Polizei zeigte sich weitestgehend zufrieden mit dem Verlauf der Demonstration. Der Aufzug sei mehrheitlich friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin noch am Abend, auch wenn es vereinzelt zu verbalen Angriffen auf Medienvertreter gekommen sei. Eine Ordnerin der Demonstration habe zudem versucht, einen Journalisten körperlich zu attackieren.

Insgesamt habe die Polizei bei der Demonstration 68 Anzeigen aufgenommen und 36 Strafermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverletzung, der Billigung von Straftaten, wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung.



In der Nacht auf Sonntag sei es zu keinen „nennenswerten Vorfällen“ in Zusammenhang mit der Demonstration gekommen. Nach den Erfahrungen der Vorwochen zieht die Polizei damit eine positive Bilanz.