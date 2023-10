Wieder einmal haben Mieter aus einem Milieuschutzgebiet in Berlin Angst vor Verdrängung, weil ihr Haus an einen Investor verkauft wurde. Die Bewohner des Eckhauses Mecklenburgische Straße 89/Aachener Straße 1 in Wilmersdorf protestierten am Sonnabend für die Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts – in der Hoffnung, dass ihr Haus in die Hände eines am Gemeinwohl orientierten Vermieters kommt, zum Beispiel an eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft.

„Bezahlbaren Wohnraum erhalten!“, „Stoppt Investoren“, „Luxussanierung nicht mit uns!!“, steht auf großen Transparenten an der Fassade des Hauses. Am Sonnabend um 14 Uhr versammeln sich mehr als 20 Mieter auf dem Gehweg vor dem Haus. Trillerpfeifen schrillen, einige Mieter schlagen auf Kochtöpfe, andere auf Trommeln.



„Ich wohne über 40 Jahre hier, mein Mann sogar schon 53 Jahre“, sagt Edeltraut Gerstmann. Sie habe die Sorge, „dass so ein Hai“ komme, die Wohnungen modernisiere, sie die Miete nicht mehr bezahlen können und ausziehen müssen. „Aber wohin? Es gibt nichts mehr“, sagt sie. „Ich bin fast den Tränen nah“, gesteht Jörg Müller, der seit fast 43 Jahren in dem Haus lebt.

Protest an der Fassade: Die Bewohner des Hauses Mecklenburgische Straße 89/Aachener Straße 1 befürchten, dass sie aus ihren Wohnungen verdrängt werden könnten. Sabine Gudath

Yasin Kouanda berichtet, er sei 2015 aus Hamburg nach Berlin zum Studieren gezogen. Vier Jahre sei er „von Zwischenmiete zu Zwischenmiete“ gezogen, bis er im Eckhaus an der Mecklenburgischen Straße/Aachener Straße angekommen sei. „Hier habe ich nicht nur ein Zimmer in einer WG gefunden, sondern ein Zuhause – und Freunde fürs Leben, wenn nicht sogar eine Ersatzfamilie“, sagt er. „Wir kämpfen dafür, dass der Senat das ihm zustehende Vorkaufsrecht zieht – nicht zuletzt zum Erhalt unseres bezahlbaren Wohnraums sowie zum Schutz unseres sozialen Gefüges“, sagt Betty Langard.

Die Bezirke haben bei Verkäufen von Wohnhäusern in Milieuschutzgebieten ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2021 zwar eingeschränkt, weil die Sorge vor einer möglichen Verdrängung der Bewohner als Begründung nicht ausreicht, wie bis dahin meist geltend gemacht wurde. Anwendbar ist das Vorkaufsrecht aber noch auf Gebäude, die überwiegend leer stehen oder erhebliche bauliche Missstände und Mängel aufweisen.

Neukölln übte als erster Bezirk das Vorkaufsrecht wieder aus

Erstmals seit dem Gerichtsurteil von 2021 hat der Bezirk Neukölln im September dieses Jahres das Vorkaufsrecht für das Haus Weichselstraße 52 ausgeübt, bei dem die Voraussetzungen dafür als erfüllt angesehen wurden. Statt in die Hände eines privaten Investors übernahm die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land das Haus. Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) hatte zuvor erklärt, er unterstütze die Ausübung des Vorkaufsrechts.

Seit der Entscheidung in Neukölln hoffen die Bewohner anderer Häuser in ähnlichen Situationen ebenfalls auf die Ausübung des Vorkaufsrechts. Abwenden können die privaten Erwerber das Vorkaufsrecht, wenn sie sich in einer Vereinbarung mit dem Bezirk zur langfristigen Einhaltung der Milieuschutzziele verpflichten. Eine solche Vereinbarung wird Abwendungsvereinbarung genannt.

In Charlottenburg-Wilmersdorf wurde eine Abwendungsvereinbarung im September für ein Grundstück in der Tauroggener Straße geschlossen. Darin verpflichtet sich der Eigentümer unter anderem, auf die Aufteilung der Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu verzichten, Mängel innerhalb einer Frist zu beseitigen, langfristig einen stabilen Mietpreis zu sichern sowie keine möblierte Vermietung vorzunehmen.

Bezirk sieht erhebliche Mängel und Missstände

Im Fall des Hauses Mecklenburgische Straße/Aachener Straße prüft der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Ausübung des Vorkaufsrechts. Das teilte Stadtentwicklungsstadtrat Christoph Brzezinski (CDU) auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Er erklärte, die Prüfung erfolge „bei jedem mit einem Wohnhaus bebauten Grundstück“ in einem Milieuschutzgebiet, das verkauft werde. „Im Rahmen einer Inaugenscheinnahme vor Ort und durch Meldungen“ von Mietern sei deutlich geworden, „dass im Haus nach erster Einschätzung erhebliche Mängel und Missstände“ vorliegen, so der Stadtrat.

Das bedeute, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht von Vorneherein ausgeschlossen sei. „Daher führt das Bezirksamt nun entsprechend des berlinweiten Prüfverfahrens zur Ausübung von Vorkaufsrechten eine vertiefte Prüfung durch“, so Brzezinski. Die Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts ende am 22. November 2023. „Parallel zur Prüfung der Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts sind seitens des Bezirksamtes bereits mehrere landeseigene Wohnungsunternehmen beauftragt worden, ein Ankaufinteresse zu prüfen“, teilte Brzezinski mit. „Diese Prüfungen dauern unserer Kenntnis nach an.“

In Mitte hoffen die Mieter des Hauses Seestraße 110, das an einen privaten Investor verkauft wurde, auf ein ähnliches Vorgehen. „Neukölln hat gerade vorgemacht, dass die Stadt Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung schützen kann“, sagte Mieter-Sprecher Christoph Mayer. Tatsächlich deutet im Moment jedoch nichts darauf hin, dass der Bezirk für das Haus in der Seestraße vom Vorkaufsrecht Gebrauch macht.

Schlechte Aussichten für Vorkaufsrecht für Haus in der Seestraße

Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) erklärte jedenfalls auf Anfrage, dass die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts nach Besichtigung des Hauses durch die bezirkliche Bau- und Wohnungsaufsicht „nicht vorliegen“. Beim Haus in der Neuköllner Weichselstraße sei die Liste der Mängel „deutlich gravierender“ gewesen.

In der Seestraße 110 in Mitte hoffen die Mieter ebenfalls, dass der Bezirk das Vorkaufsrecht ausübt. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Sabine Gudath

In Neukölln hoffen unterdessen die Bewohner des Hauses Innstraße 44/45, dass der Bezirk wie schon in der Weichselstraße nun auch für ihr Haus das Vorkaufsrecht ausübt. „Der Bezirk sollte sein Vorkaufsrecht ausüben“, erklärte ein Mieter-Sprecher. „Uns ist bekannt, dass dies nur noch sehr eingeschränkt möglich ist, wenn Baumängel vorliegen“, sagte er. Ein Architekt habe bei einer Begehung des Kellers aber bereits festgestellt, dass das Wasser dort „fünf Zentimeter hoch“ gestanden habe. „Zum Dachboden hatten wir leider noch keinen Zugang“, so der Sprecher.

Durch erste Freuden-Bekundungen von Seiten des privaten Erwerbers im Internet sehen sich die Mieter in ihren Befürchtungen bestätigt, dass die Wohnungen womöglich als Eigentumswohnungen vermarktet werden. So fanden die Mieter eine Mitteilung, in der es hieß: „Unser Dritter Deal bringt uns nach #Neukölln. Zwischen Spielplatz, Parkanlage und Wasser liegt unser neuer Altbau in der Innstraße mit über 3000 Quadratmetern Gesamtfläche. Klar, bereits die Lage des Objektes ist unschlagbar, aber die durchschnittliche Größe der einzelnen Wohneinheiten legt noch einen drauf. Mit sage und schreibe 107,39 Quadratmetern hat jede unserer 33 Mieteinheiten genug Platz für eine eigene Yoga-Ecke, eine riesige Familientafel oder ein extra Kinderzimmer.“