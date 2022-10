Ukraine-Krieg: Ein beschossenes Auto aus Butscha steht jetzt in Berlin

Neue Räume im Mauermuseum thematisieren den Krieg in der Ukraine. Mit einem weiteren Projekt will sich die Museumsdirektorin an Putin persönlich wenden.

Im Mauermuseum am Checkpoint Charlie steht Museumsdirektorin Alexandra Hildebrandt am Wrack eines beschossenen Autos. Sabine Gudath

In den meisten Räumen des Mauermuseums am Checkpoint Charlie sind leise Gespräche zu hören, die Besucher staunen über die waghalsigen Methoden, mit denen Menschen aus der DDR flohen. In einem neuen Raum des Museums ist es ganz still. Dort steht ein silberner Peugeot mit zerschmetterter Frontscheibe, seine Motorhaube ist mit Schusslöchern übersät. Ein Kindersitz ist auf der Rückbank zu sehen. Das Auto stammt aus Butscha, dem Vorort von Kiew, in dem im März massenhaft Zivilisten von russischen Soldaten getötet wurden.

Die Museumsdirektorin Alexandra Hildebrandt warnt eine Besucherin vor den spitzen Metallscherben rund um die Einschusslöcher. „Da kann man sich verletzen“, sagt sie. Die Besucherin macht einen Schritt zurück und fragt, ob dieses Exponat echt sei. Selbstverständlich, antwortet Hildebrandt. Im Sommer brachten Kiewer Bekannte von ihr das Auto nach Berlin. Eine Berliner Werkstatt brauchte dann drei Wochen, um es auseinanderzunehmen und im Ausstellungsraum wieder aufzubauen.

Neben dem Raum mit dem Auto gibt es im Mauermuseum zwei weitere, die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die Maidan-Revolution der Jahre 2013 und 2014 thematisieren. Zahlreiche Ausstellungsstücke sind auch dafür aus der Ukraine geliefert worden. An der Wand hinter dem Auto hängt ein Banner mit einem Gedicht des Nationaldichters Taras Schewtschenko. Daneben werden die SMS-Nachrichten gezeigt, die Alexandra Hildebrandts Bekannte ihr am Morgen des 24. Februar schrieben, als Russland Städte in der gesamten Ukraine bombardierte.

Die Autobesitzerin flüchtete wenige Stunden vor der russischen Einnahme

Hildebrandt kommen wiederholt die Tränen, als sie durch die Ausstellung führt. Sie wurde selbst in der Ukraine geboren, hat noch Verwandte im Land. „Ich habe unsere Freunde darum gebeten, so ein Auto zu finden, denn das ist so ein anschauliches Beispiel, damit die Menschen hier verstehen, was da in Wirklichkeit los ist“, sagt sie. Ihr war aber wichtig, dass niemand in dem Auto ums Leben gekommen war. „Ich wollte hier keinen Sarg ausstellen“, sagt sie.

Neben dem Auto erzählt eine Tafel seine Geschichte. Es gehört der Ukrainerin Anna Mischanskaja, die mit ihren Kindern, drei und fünf Jahre alt, und ihrer 84-jährigen Großmutter aus Butscha nach Kiew flüchtete. Als die russischen Streitkräfte sich der Stadt näherten, wurden Strom, Heizung und Wasser abgestellt. Am Morgen des 10. März entschied sich die Familie zur Flucht – den eigenen Wagen ließen sie zurück, weil er nicht vollgetankt war. Sie fuhren in den Autos ihrer Nachbarn mit. Bereits am selben Abend wurde Butscha von den Russen eingenommen.

Ein Armeemesser, das von einem Einwohner der Kiewer Vorortstadt Irpin nach dem Rückzug russischer Truppen aufgefunden wurde, gehört auch zur neuen Ausstellung. Sabine Gudath

Mischanskaja erfuhr später, dass russische Soldaten in ihre Wohnung eingebrochen waren und auch ihr Auto beschossen hatten. Sie kam mit ihrer Familie sicher in Kiew an. Für andere endete der Versuch aus Butscha zu fliehen tödlich. Mehrere Fahrzeuge von Zivilisten wurden von russischen Streitkräften angegriffen. So wie der ausgebrannte Transporter, der im Sommer auf dem Kurfürstendamm ausgestellt wurde. Drei Frauen und eine 14-Jährige starben, als das Fahrzeug von russischen Soldaten beschossen wurde und in Flammen aufging.

Andere Exponate zeigen weitere Spuren, die russische Soldaten in der Ukraine hinterließen, etwa ein gezacktes Armeemesser. Die Freiwilligen, die diese Objekte sammelten und nach Berlin schickten, haben sorgfältig dokumentiert, wie und wo sie aufgefunden wurden. Aber sie schickten auch Objekte, die den schwarzen Humor der Ukrainer in Kriegszeiten zeigen. Wie die Socken, die mit dem Satz eines ukrainischen Soldaten „Russisches Kriegsschiff, fick dich“ bestickt sind. „Das ist auch die Linie unseres Museums – wir zeigen wenig Leid, sondern Widerstand, Hoffnung und den Mut der Menschen“, sagt Alexandra Hildebrandt.

Museum will jetzt Putin Kinderbriefe zukommen lassen

Damit sollen die Besucher im Museum auch etwas Mut mit nach Hause nehmen, so die Museumsdirektorin. Das gelte vor allem für im Ausland lebende Russen, sie sollen in größerer Zahl gegen den Krieg demonstrieren, das sei „längst überfällig“, so Hildebrandt. Sie sei enttäuscht von den Reaktionen enger Bekannter aus Russland auf den Krieg, sagt sie. Dazu zählten auch Familienmitglieder von im Museum sichtbaren Figuren wie Andrei Sacharow und Sergei Magnitski.

Mit einem weiteren Projekt will Hildebrandt für ein Ende des Krieges eintreten. Das Museum ruft Kinder im Kita- und Schulalter bundesweit auf, ein Bild zu malen oder einen Brief an Wladimir Putin zu schreiben – mit der Bitte, den Krieg zu stoppen. Diese Werke werde man dem russischen Botschafter übergeben und ihn bitten, sie Putin zukommen zu lassen. „Ob sein Herz dann weiter kalt bleibt, wissen wir nicht“, sagt Alexandra Hildebrandt. „Aber es ist einen Versuch wert.“