Verübt ein homosexuellen- und judenfeindlicher und religiöser Fanatiker in Berlin Anschläge? Dieser Vermutung geht derzeit die Polizei nach. Nach Angaben von Ermittlern geht der Staatsschutz derzeit von einer Einzelperson aus, die am Wochenende drei Brandanschläge verübte.



So hatte es am Samstagmorgen einen Brandanschlag auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin-Tiergarten gegeben. Eine unbekannte Person warf einen Brandsatz auf das Denkmal nahe der Ecke Ebert-/Hannah-Arendt-Straße. Der Brandsatz zündete aber nicht. Der Täter brachte dort Plakate mit Bibelversen an. Darin wird das 3. Buch Mose Kapitel 20, Vers 13 zitiert: „Wenn jemand beim Knaben schläft wie beim Weibe, die haben einen Greuel getan und sollen beide des Todes sterben; ihr Blut sei auf ihnen.“ Diese Bibelstelle werde häufig für queerfeindliche Agitation missbraucht, teilte der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) mit, der Anzeige gegen unbekannt erstattet hat.

Etwas später beobachteten nach Angaben der Polizei zwei Zeugen, wie ein Mann einen Brandanschlag auf eine Büchertauschbox in der Nähe des Holocaust-Mahnmals Gleis 17 am Bahnhof Grunewald verübte. Er habe eine Kiste in die ehemalige Telefonzelle gestellt und diese angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bücher wurden jedoch fast vollständig vernichtet.

Die Bücherbox enthielt vor allem Literatur über jüdisches Leben in Berlin und die Verfolgung der Berliner Juden während der NS-Zeit. Von Bahnhof Grunewald waren zwischen 1941 und 1945 mehr als 50.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder zur Ermordung in die Ostgebiete und nach Auschwitz deportiert worden. „Wir sind schockiert über die volksverhetzende Energie beider Taten und hoffen, dass die verantwortliche Person in beiden Fällen schnell gefasst wird“, so der LSVD.

Täter hinterließ in Neukölln Flugblätter und Broschüren

In der Nacht zum Montag traf es die Offene Initiative lesbischer Frauen in Neukölln. Gegen 4 Uhr morgens bemerkten Passanten in der Schillerpromenade ein beschädigtes Schaufenster des Vereins Rad und Tat (RuT). Sie riefen die Polizei. Jemand hatte die Schaufensterscheibe beschädigt und versucht, Feuer zu legen. Polizisten stellten im Innenraum verbrannte Flugblätter und Broschüren fest, die offenbar der Täter dort hinterlassen hatte.



Nach Angaben von Ermittlern hinterließ der Täter auch hier das selbe Bibelzitat wie im Tiergarten. Zudem sollen die Flugblätter dasselbe Bekennerschreiben enthalten, das auch an der Bücherbox am Gleis 17 hinterlassen wurde.

Begehungsweise, Zeugenaussagen, Spurenauswertung und die an den Tatorten hinterlassenen schriftlichen Bekenntnisse lassen offenbar auf einen Täter schließen. Der für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, die nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Dienstag „auf Hochtouren“ laufen würden. „Wir prüfen intensiv einen Zusammenhang zwischen den drei Taten“, sagte sie. Näheres wollte sie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ dazu nicht sagen. Auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag lediglich mit: „Zum Schutz der laufenden Ermittlungen können derzeit keine Informationen mitgeteilt werden.“



„Solche Angriffe haben in diesem Sommer im gesamten Bundesgebiet zugenommen“, sagte Christopher Schreiber, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg, am Dienstag der Berliner Zeitung. „Und ich frage mich, wo der Aufschrei bleibt. Aus der Politik hört man bisher jedenfalls nicht viel.“