Berlin - Das Jahr geht zu Ende und die Silvestereinkäufe stehen an. Neben Raclette-Käse oder Fondue-Fleisch wandert auch die berühmte Flasche zum Anstoßen in die meisten Einkaufswagen. Doch was kommt zum Jahreswechsel um Mitternacht ins Glas? Und woran erkennt man ein gutes Produkt? Wir haben Bernhard Meßmer gefragt, einen der besten Champagner-Kenner Deutschlands. Muss es wirklich Schampus sein oder tut es auch eine Flasche Rotkäppchen?

Herr Meßmer, womit stoßen Sie zum Jahreswechsel an?

Mit Champagner natürlich, dem Getränk, an dem ich in den letzten zehn Jahren einen Narren gefressen habe. Große Marken haben mich dabei nie interessiert, ich bevorzuge die kleinen Spitzenproduzenten aus der Champagne. Das sind Tropfen mit herrlicher Frische, mit Ecken und Kanten – daran haben meine Frau und ich einen Riesenspaß.

Kleine Spitzenproduzenten, das klingt teuer.

Wir importieren die für unsere Weinschule und unseren Shop, da bekommt man die Flasche schon ab 25 Euro. Das ist gar nicht so teuer. Ich empfehle, einfach mal beim Weinhändler um die Ecke nachzufragen, was der so im Angebot hat. Man bekommt von den kleinen Betrieben häufig bessere Produkte zu einem günstigeren Preis als bei den großen bekannten Marken.

Privat Zur Person Bernhard Meßmer, 50, kommt aus Burrweiler in der Pfalz und wuchs in einer Winzerfamilie auf. Heute führt sein Bruder das familieneigene Weingut in zweiter Generation.



Meßmer studierte zunächst in Berlin und ging dann 2003 nach München, wo er die Weinschule „einfach geniessen“ gründete. 2010 legte er das „Wine Diploma“ am Londoner Wine and Spirit Education Trust ab und hält seither auch Champagner-Seminare ab. 2016 wurde er zum offiziellen Champagner-Botschafter für Deutschland ernannt.

Trinken die Deutschen denn überhaupt Champagner?

Sie haben schon mal mehr getrunken. Momentan sind wir bei zwölf Millionen Flaschen pro Jahr, die aus Frankreich importiert werden. Das ist pro Nase nicht mal ein Glas. Vor 30 Jahren waren es noch 20 Millionen Flaschen, das war allerdings, bevor die Deutschen ihren neuen Liebling entdeckten: den deutlich günstigeren Prosecco.

Sie finden aber, zu einem Anlass wie Silvester muss Champagner sein?

Für mich schon, aber das muss ja nicht für jeden gelten. Der Champagner hat seine Eigenheiten – das kühle Klima und der kreidige Boden geben ihm seinen eigenen Stil. Die reiche Säure mag nicht jeder, ich für meinen Teil liebe gerade das. Aber wer es fruchtbetonter, saftiger und mit mehr Süße mag, der kann mit einem Prosecco oder einem anderen Schaumwein auch sehr glücklich werden.

Wie viel Mythos und wie viel Qualität stecken im Champagner?

Die großen Marken pflegen natürlich den Mythos und versuchen darüber auch ihren Champagner zu verkaufen. Mich interessieren wie gesagt die kleinen Produzenten, die mehr Arbeit in den Weinberg und die Traube stecken und nicht so ein Glamourthema daraus machen.

AFP/Francois Nascimbeni Herbstliche Weinberge nahe Verzenay in der Champagne: Der Schaumwein aus dem Norden Frankreichs wird nach streng festgelegten Regeln angebaut.

Warum hat Sie diese Leidenschaft gepackt?

Champagner hat mich lange gar nicht interessiert. Ich fand ihn zu belanglos für den hohen Preis, und den Mythos habe ich nie verstanden. Doch dann gab es eine Art Erweckungserlebnis mit dem Champagner von Francis Boulard, dessen Weingut in den Hügeln von Saint-Thierry liegt. Der Champagner war knochentrocken, hatte keinerlei Süße, aber dafür sehr viel Fruchtintensität, die den ganzen Mund ausfüllte. Damit begann die Leidenschaft – die mich schließlich auch dazu brachte, mich als deutscher Champagner-Botschafter zu bewerben.

Was Sie dann 2016 auch geworden sind. Was macht man so als Botschafter?

Zunächst schreibt man tatsächlich eine Bewerbung und muss Fragen beantworten. Dann präsentieren die drei besten Kandidaten vor einer Jury, die letztendlich einen davon zum Botschafter des CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), des offiziellen Champagner-Verbands, ernennt. Auch wenn mit dem wohlklingenden Titel keine Aufgaben verbunden waren, habe ich mich sehr darüber gefreut, da es mein Engagement belohnt und schon etwas ganz Besonderes ist.

Mal ganz lebenspraktisch gefragt: Wenn ich jetzt im Laden stehe, woran erkenne ich einen guten Schaumwein?

Wer es saftig und unkompliziert mag, der kann zum Prosecco greifen. Dabei sollte man auf die Bezeichnung DOCG achten, das steht für kontrollierten und garantierten Ursprung und stellt die höchste italienische Güteklasse dar. Wer hefige Noten mag, dem empfehle ich die aufwendigere traditionelle Flaschengärung – also Champagner oder auch einen deutschen Winzersekt. So um die 15 Euro sollte man für den allerdings schon ausgeben.

Hier in der Region greifen viele zum Rotkäppchen-Sekt. Käme das für Sie auch infrage?

Nein, das macht mich nicht glücklich, nicht mal ansatzweise. Ich habe aber Respekt vor der Kellerei, die machen ein sauberes Produkt, das eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Und die Erzeugnisse schmecken ja auch vielen, das macht den Erfolg aus. Preis-Leistung geht bei Rotkäppchen-Sekt absolut in Ordnung, nur mir ist er in jeder Weise zu süß. Mit der Süße kann man viel kaschieren und den günstigen Grundwein glattbügeln, aber eine hohe Güte steckt da nicht drin. Ich erwarte von einem Schaumwein mehr Facetten, Nuancen, die ich riechen und schmecken kann, einen langen Abgang und ein angenehmes Zug- und Druckgefühl im Mund. Aber ich bin auch ein Nerd, was das angeht (lacht).

Auch Champagner gibt es längst im Discounter. Was denken Sie darüber?

Ich probiere die Discounter-Produkte häufiger mal, schon zu Vergleichszwecken. Viele Facetten haben diese Tropfen nicht, sie werden in großer Stückzahl hergestellt und müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner bedienen – mit höchstmöglicher Süße, die den Champagner rund und weich macht. Mir bringt das nichts. Es ist zwar eine günstige Möglichkeit, an dieses Produkt heranzukommen, aber für die 14 Euro, die so eine Flasche kostet, würde ich eher einen guten Winzersekt oder einen Crémant empfehlen.

In diversen Blindtests jedenfalls schneidet der Schampus von Edeka und Aldi oft besser ab als beispielsweise teure Produkte von Moët. Überrascht Sie das?

Ich sage immer, traue nur dem Test, den du selber fälschst. Aber ich bin jetzt auch kein Fan von Moët & Chandon. Für mich stehen die Produkte des Branchenprimus qualitativ absolut nicht an der Spitze. Da gibt es viele Alternativen, vor allem im Hinblick auf den hohen Preis.

Wenn ich mir nun zu Silvester einen teuren Tropfen gekauft habe, was sollte ich beim Trinken beachten?

Wir empfehlen, einen wirklich guten Schaumwein nicht eiskalt zu trinken, sondern bei zehn bis zwölf Grad, damit sich die Frucht im Glas schön entwickeln kann. Auch Sektflöten würde ich nicht nehmen, weil man darin zwar wunderbar die Bläschen sieht, sich aber weniger Geruch oder Geschmack entwickeln kann. Lieber den Champagner aus einem Weißwein- oder sogar Rotweinglas trinken, auch wenn es komisch klingt. Für die Entwicklung der Aromen ist es von Vorteil.

Und nach dem wievielten Glas ist Schluss?

Die neue Generation von Schaumweinen funktioniert ideal als Essensbegleiter, sodass man auch nach dem Aperitif einfach dabei bleiben kann. Generell würde ich dazu raten, mit den guten Tropfen anzufangen und nicht bis Mitternacht zu warten – da ist der Abend trinktechnisch eventuell schon so weit fortgeschritten, dass das edle Getränk einfach verpufft.