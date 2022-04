Antisemitismus ist in allen politischen Milieus vorhanden. Das ist eine der Erkenntnisse aus dem Bericht des Berliner Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn, der am Dienstag vorgestellt wurde. Diese Weltanschauung findet sich bei Rechten, bei antiimperialistischen Linken oder auch bei Islamisten.

Antisemitische Aggressionen gehen von fast allen Bevölkerungsgruppen aus, wobei diese von nonverbalen Gesten, Kommentaren, Beleidigungen bis zu körperlichen Angriffen reichen. „Aus jüdischer Perspektive wird Antisemitismus in allen Lebensbereichen wahrgenommen: in Schulen, Kitas, im Berufsleben“, sagte Salzborn. „Dazu wird oft eine bedauerliche mangelnde Solidarität der anderen Menschen empfunden.“

Anstieg antisemitischer Straftaten in Berlin

In den vergangenen Jahren wurde ein Anstieg antisemitischer Straftaten und Vorfälle registriert, wobei es unterschiedliche Erfassungsarten gibt: Die Polizei zählt jene Taten, die die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten haben. Die Staatsanwaltschaft, die eine andere Statistik hat, fasst mitunter mehrere Fälle zu einem Verfahren zusammen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), die es in Berlin seit 2015 gibt und in anderen Bundesländern erst aufgebaut wird, erfasst auch jene Vorfälle, die unter der Strafbarkeitsschwelle liegen. „Der Antisemitismus nimmt in Berlin zu. Aber er wird auch sichtbarer“, sagte Salzborn. „Die Anzeigenbereitschaft steigt.“ Das lasse hoffen, dass das Vertrauen der jüdischen Community in staatliche Stellen, das schon einmal schlechter war, wieder steige.

In den Schulbüchern beginnt der Antisemitismus 1933 und endet 1945

Das Dunkelfeld der antisemitischen Straftaten und Vorfälle ist Salzborn zufolge trotzdem immer noch groß. Nur 20 bis 25 Prozent der Fälle seien dokumentiert. Aber das Dunkelfeld werde heller. Salzborn verwies auf Studien, laut denen beim Thema Nationalsozialismus 40 Prozent der Befragten manifeste Positionen bei der „Erinnerungsabwehr“ äußerten und 15 Prozent harte antisemitische Positionen.

Einen Schub bekam der Antisemitismus laut Bericht auch mit der Corona-Pandemie und den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Dort habe sich deutlich gezeigt, dass eine Bagatellisierung von Antisemitismus möglich sei. „Die Leugnung und/oder Relativierung der Shoah und des NS-Regimes waren von Beginn an zentraler Bestandteil der Demonstrationen und maßgeblicher Motor für deren Radikalisierungsprozesse.“ Da das zugrunde liegende Weltbild einer antisemitischen Verschwörungsideologie sich stets neue Projektionsflächen suche, werde auch ein Ende der Pandemie diese Erscheinungsformen von Antisemitismus nicht beenden, sondern lediglich „anlassbezogen transformieren“.

Israel-Hass dominiert durch BDS-Kampagne

Der israelbezogene Antisemitismus ist inzwischen zur globalen Ideologie geworden und vereint Rechte, extreme Linke und Islamisten auf kleinstem Nenner. Getragen wird er laut Salzborns Bericht „im internationalen Kontext von der antisemitischen BDS-Kampagne“ (Boykott, Investitionsentzug, Sanktionen). International und in Berlin sei zu beobachten, „dass Akteur:innen vom formalen Label BDS immer öfter Abstand nehmen, weil dies mittlerweile öffentlich relativ eindeutig als antisemitisch erkannt wird, und ihre Aktivitäten bei gleichbleibender Ideologie unter neuen, wechselnden (Tarn-)Labeln und mithilfe von Umfeld- und Vorfeldorganisationen betreiben.“ Die Antisemitismusprävention in Berlin müsse dieser Entwicklung mehr Rechnung tragen, so Salzborn.

Demos im vergangenen Jahr waren besonders gewalttätig

Die antisemitischen Demonstrationen im Mai und Juni 2021 mit Tausenden, oft arabischstämmigen Teilnehmern, zeigten, dass der antiisraelische Antisemitismus zwar keineswegs die einzige Artikulationsform von Antisemitismus ist. Doch laut Bericht ist diese Form zurzeit eine der aggressivsten. Der Bericht fordert ein stärkeres Augenmerk auch auf die antisemitischen al-Quds-Demonstrationen in Berlin. Das neue Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz biete hierfür einen Anknüpfungspunkt für mögliche Verbote antisemitischer Versammlungen. In diesem Jahr wurde die am Ende des Ramadan stattfindende Demo zum dritten Mal hintereinander von den Veranstaltern abgesagt.

In Salzborns Bericht wird das Berliner Modell der Antisemitismusbekämpfung gelobt. Am Berliner Vorbild würden sich inzwischen zahlreiche Bundesländer orientieren. Allerdings sei noch nirgendwo das System der Antisemitismusbekämpfung so ausgeprägt wie in Berlin. Als erstes Bundesland hatte Berlin 2019 das „Berliner Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismus-Prävention“ vorgelegt. Darin enthalten sind unter anderem die Stärkung der Medienkompetenz und der Handlungskompetenz pädagogischer Fachkräfte und Fortbildungsmaßnahmen etwa für Polizisten, Staatsanwälte und Richter.

Berliner Behörden verstärkt gegen Antisemitismus sensibilisiert

Behörden wie die Polizei haben nun Antisemitismusbeauftragte, ebenso die Bezirksämter Lichtenberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Wenn man Opfer einer antisemitischen Straftat wird, kann man seine Ansprüche nicht mehr nur auf dem privaten Klageweg geltend machen, sondern die Staatsanwaltschaft verfolgt dies im öffentlichen Interesse. Zudem ist der „kleine Zeugenschutz“ möglich, damit ein Beschuldigter nicht an die Wohnadresse Betroffener gelangt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Leitfaden für die Polizeiabschnitte vorgelegt, damit zum Beispiel eine antisemitisch motivierte Körperverletzung nicht nur als Körperverletzung eingestuft wird. Tatmotive können sich strafverschärfend auswirken.

Defizite in der schulischen Bildung zum Judenhass

Defizite sieht Salzborn im schulischen Bereich. Nach seinem Bericht liegen die Schlüsselprobleme im Bereich der Lehramtsausbildung, der Rahmenrichtlinien und Lehrpläne – sowie der Schulbücher. Deren Auswahl liege allein in der Hoheit der Schulen. „Der Antisemitismus beginnt darin 1933 und endet 1945“, sagte Salzborn. „Was davor und danach ist, ist kein Thema in den Schulen. Wenn Israel dargestellt wird, dann nur sehr einseitig mit Blick auf den Nahost-Konflikt.“ Seinem Bericht zufolge werden Juden fast ausnahmslos nur mit Bezug auf den Nationalsozialismus – und dann extrem einseitig und in vielen Fällen dezidiert antiisraelisch dargestellt. Das Thema Antisemitismus und alle seine Formen, so Salzborn, sollte als Querschnittsthema im Schulunterricht verankert werden, nicht nur im Geschichts- sondern auch im Politikunterricht.