Antisemitismus bei Fridays for Future? „Greta Thunberg spricht nicht für die ganze Bewegung“

Äußerungen zu Israel auf dem Instagram-Account von Fridays for Future (FFF) International und in Tweets der Bewegungsikone Greta Thunberg bescheren der Klimabewegung eine Antisemitismusdebatte. Der Protestforscher Jannis Grimm von der Freien Universität Berlin ordnet ein, warum manche Aktivisten sich überhaupt zu sachfremden Themen äußern und warum die Bewegung in der Bewertung des Krieges im Nahen Osten derzeit zerrissen wirkt.