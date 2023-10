Seit dem Überfall der Hamas auf Israel ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Berlin und auch bundesweit deutlich gestiegen. Außer dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in der Brunnenstraße am Mittwoch gab es zahlreiche antisemitische und israelfeindliche Schmierereien. Allein in Berlin wurden nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) zwölf Wohnhäuser mit einem Davidstern beschmiert und als vermeintlich jüdisch markiert. „In mindestens sieben Häusern leben tatsächlich jüdische Personen“, sagte Benjamin Steinitz, geschäftsführender Vorstand des RIAS-Bundesverbandes am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

„Das massive Auftauchen derartiger Markierungen ist eine neue Qualität“, sagte er. Vor dem Hintergrund, dass die islamistischen Terrororganisationen Hamas und Hisbollah in der vergangenen und auch in dieser Woche zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen aufgerufen hätten, seien Markierungen dieser Art auch als öffentliche Identifizierung potenzieller Angriffsziele zu verstehen. Durch ihre Fokussierung auf das unmittelbare Wohnumfeld verschlechterten sie das Sicherheitsgefühl der Betroffenen.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Nachrichten über Davidstern-Schmierereien an Haustüren oder Fassaden, etwa in Prenzlauer Berg. Markierungen mit einem Davidstern gab es schon einmal: im April 1933 beim Boykott jüdischer Geschäfte auf deren Schaufenstern und dazu der Slogan „Kauft nicht bei Juden“. Auch Häuser mit jüdischen Bewohnern wurden damals mit dem Davidstern markiert.

Der RIAS-Bundesverband hat in einem jetzt veröffentlichten Bericht zahlreiche antisemitische Vorfälle aus der gesamten Bundesrepublik zusammengetragen, die sich allein in der Zeit zwischen dem 7. bis 15. Oktober ereigneten: Kundgebungen und Banner, die die Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung als legitimen Widerstand bezeichneten – in Köln, Leipzig und Berlin.

„Zionistenmedien“ und „Judenpresse“

In dieser Zeit registrierte RIAS 202 antisemitische Vorfälle bundesweit. Das sind 240 Prozent mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die meisten ereigneten sich im Wohnumfeld der Betroffenen, in der Schule, am Arbeitsplatz und auf Social-Media-Plattformen. „Betroffene sind häufig gar nicht in der Lage, sich diesen potenziellen Bedrohungssituationen zu entziehen, ohne ihre jüdische Identität zu verbergen“, sagte Steinitz in Hinblick darauf, dass jüdische Eltern ihre Kinder am vergangenen Freitag nicht zur Schule schickten und dies auch in dieser Woche erwägen. Auch jüdische Restaurants blieben nach seinen Worten geschlossen. Andere hätten sicherheitshalber an ihren Wohnungstüren nach außen sichtbare Symbole wie die Mesusa, eine Schriftkapsel am Türpfosten, entfernt.

Als regionale Schwerpunkte israelfeindlicher Versammlungen hat RIAS bislang Nordrhein-Westfalen, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen ausgemacht. Neben „Allahu Akbar“-Rufen wurden dabei verschiedene antisemitische Parolen skandiert, unter anderem „From the river to the sea, Palestine will be free“, was die Auslöschung Israels propagiert. Journalisten wurden, wie an dieser Stelle bereits berichtet, als „Zionistenmedien“ oder „Judenpresse“ beschimpft.



Aber auch in Städten wie Dresden wurde von einer größeren Menschenmenge unter anderem die islamistische Parole „Khaibar, Khaibar, ya yahud, jaish muhammad saya’ud!“ (auf Deutsch: „Khaibar, Khaibar, oh Juden, erinnert euch an Khaibar, die Armee Mohammeds kehrt zurück.“) gerufen.

Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft

In Halle wurde eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Terrorangriffe von einer etwa 40-köpfigen Männergruppe gestört. Sie zeigten palästinensische und syrische Flaggen, skandierten „Allahu Akbar“ sowie auf Arabisch „Unsere Seelen, unser Blut für Palästina“. Sie riefen „Fick Israel“ in Richtung eines Teilnehmers des Gedenkens, der sich an die Polizei wandte. Einer Mahnwache für die Opfer des Hamas-Terrors in Berlin wurde aus einem schwarzen, vorbeifahrenden Auto „Fick die Juden“ entgegen gebrüllt.

In vielen deutschen Städten kam es zu Solidaritätsbekundungen mit Israel, indem an öffentlichen Gebäuden die israelische Flagge gehisst wurde. In 33 Fällen wurden die Flaggen beschädigt oder entwendet – zuletzt in der Nacht zu Donnerstag, als zwei mit Palästinensertüchern vermummte Männer in Berlin-Mitte vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie eine Israel-Fahne mit roter Flüssigkeit bespritzten.



Steinitz verwies allerdings darauf, dass es sich bei Antisemitismus um kein neues Problem handelt und er keineswegs nur importiert ist, wie etwa die AfD behauptet. „Er ist ein integraler Bestandteil rechtsextremer Ideologien und dient auch hier zur Begründung von extremer Gewalt, wie wir das im Kontext des NSU oder des Anschlags auf die Synagoge in Halle erlebt haben“, sagte er. In den vergangenen Jahren sei in der Mitte der Gesellschaft eine zunehmende Normalisierung antisemitischer und rassistischer Positionen feststellbar.