Hass-Demos gegen Israel: Berliner Polizei am Wochenende massiv in Neukölln präsent

Barbara Slowik verteidigt das Verhalten der Polizei am vergangenen Samstag. Sie kündigt bei künftigen Antisemiten-Demos ein härteres Vorgehen an.

Am vergangenen Wochenende demonstrierten Palästinenser in Neukölln. Dieses Mal will die Polizei das unterbinden.

Am vergangenen Wochenende demonstrierten Palästinenser in Neukölln. Dieses Mal will die Polizei das unterbinden. Michael Kühne/imago

Wegen zwei geplanten israelfeindlichen Demonstrationen wird die Berliner Polizei am Wochenende massiv in Neukölln präsent sein. Entweder muss sie eine Kundgebung am Sonnabend und einen Aufzug am Sonntag begleiten – oder sie muss das Verbot der beiden Veranstaltungen durchsetzen.

Anlass für beide Versammlungen ist der „Internationale Tag der palästinensischen Gefangenen“. Nach den Vorkommnissen am Karsamstag in Neukölln hat die Polizei die f��r dieses Wochenende angemeldeten Demonstrationen untersagt. Der Anmelder der geplanten Sonnabend-Demo legte inzwischen vor dem Berliner Verwaltungsgericht Widerspruch ein. Am Freitagabend entschied es, dass es bei dem Verbot bleibt. Die Anmelder können nun vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Ob der Veranstalter der Sonntag-Demo gegen das Verbot klagt, ist unklar. Bis Freitag ging beim Verwaltungsgericht kein entsprechender Eilantrag ein.

Die stationäre Kundgebung am Sonnabend am Hermannplatz hat eine Einzelperson angemeldet. Die Demo am Sonntag vom Rathaus Neukölln zum Hermannplatz will das palästinensische Gefangenennetzwerk Samidoun veranstalten. Es steht in Israel auf der Terrorliste. 2012 wurde es von Mitgliedern der linksextremen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gegründet, die ebenfalls auf den Terrorlisten Israels, der EU und der USA steht.

Slowik: Wir werden schneller zu polizeilichen Maßnahmen kommen

Sollten die Verbote vor Gericht keinen Bestand haben, will die Polizei nicht nur „mit starken Kräften auf der Straße sein“, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag bei einer Pressekonferenz sagte. „Wir werden auch mit starken Auflagen arbeiten.“ So will die Versammlungsbehörde Parolen untersagen, die zwar noch nicht strafrechtlich relevant sind, aber zur Vernichtung Israels und zur Gewalt aufrufen.

Am vergangenen Sonnabend waren nicht nur Parolen wie „Tod, Tod Israel!“ skandiert, sondern auch Raketenangriffe propagiert und verurteilte Terroristen verherrlicht worden, als etwa 500 Teilnehmer durch Neukölln zogen. Bei den polizeilichen Maßnahmen müsse man die Verhältnismäßigkeit waren, sagte Slowik. Von der Erfahrung am Sonnabend geprägt, habe man jetzt einen anderen Verhältnismäßigkeitsmaßstab. „Ich denke, dass man deutlich schneller zu polizeilichen Maßnahmen kommen würde – sei es der Stopp der Versammlung, ein Ausschluss von Teilnehmern oder eine Auflösung.“

Slowik äußerte „großes Verständnis für die Empörung“ über die Demo vom Sonnabend. „Als Polizei Berlin haben wir die Aufgabe, Antisemitismus, egal wo und in welchem Kleid er uns begegnet, deutlich entgegenzutreten.“

Berlins Staatsschutz stellt Radikalisierung und hohe Mobilisierung fest

Sie und ihr Stellvertreter Marco Langer nahmen den Einsatzleiter in Schutz, dessen Kräfte nicht einschritten, um die Hass-Parolen zu unterbinden. Es gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, betonten beide. „Wir hatten nicht nur Kräfte der Bereitschaftspolizei am Aufzug“, sagte Langer, „sondern auch Kollegen des Staatsschutzes und Kollegen, die direkt ein Ohr in die Communitys haben, und einen Dolmetscher.“ Im Vorfeld habe man beschränkende Verfügungen erlassen wie das Verbrennen von Fahnen oder Puppen oder das Werben für verbotene Organisationen wie die Hamas. „Der Polizeiführer bewegt sich in einem Spannungsfeld, weil er abwägen muss, welche neuen Gefahren er durch eine Auflösung setzt“, so Langner. Diese Abwägung führe manchmal zu Unverständnis.

Nach der Demo ermittelt die Staatsanwaltschaft in einem Fall wegen Volksverhetzung. Ein Teilnehmer hatte bei einer Zwischenkundgebung „Tod den dreckigen Juden“ gerufen. Parolen wie „Tod Israel“ werden von der Berliner Staatsanwaltschaft hingegen regelmäßig als nicht strafbar qualifiziert, weil diese sich gegen einen Staat und nicht gegen Menschen richten. Das zeige, wie schwierig es für einen Polizeiführer vor Ort sei, mit solchen Äußerungen umzugehen, so Slowik.

Generell stellt der Staatsschutz im Landeskriminalamt eine höhere Gewaltbereitschaft in der palästinensisch-arabischen Szene fest. Grund sei die Lage im Nahen Osten und Israel. Sollte es zu einer erneuten Demonstration kommen, dann rechnet der Staatsschutz mit einem Mobilisierungspotenzial „im oberen dreistelligen Bereich“.