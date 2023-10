Antisemitismus ist kein muslimisches Problem, es ist ein Problem der meisten Deutschen

„Schämt ihr euch nicht?“, denke ich vor einer Woche, am Sonnabend. Ich lese, wie alle, die Nachrichten, verfolge das Grauen mit meinen eigenen Augen, sitze in meiner Wohnung, höre den Verkehr rauschen. Das erste Mal in diesem Jahr gluckert die Heizung, und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie in diesem Moment. Wenige Kilometer weiter: tanzende Menschen auf der Straße, Berliner. Brüder und Schwestern, die bei Gebäck und Heiterkeit ihre Unmenschlichkeit feiern, die den Angriff der Hamas auf Zivilisten freudig erregt betanzen. Sie freuen sich über die vergewaltigte Frau mit der grauen Hose, sie freuen sich über die geköpften Kinder, über die Besucher des Trance-Festivals, die hingerichtet wurden.

Und ich ertappe mich, für eine Sekunde, für eine Millisekunde in der rassistischen Abneigung. Denke: Wie können sie nur? Ich vergesse für einen Moment, aus welchem Land ich komme, mit welcher Geschichte. Ich vergesse, wie saftig und satt der Antisemitismus in der Mitte unserer Gesellschaft steht.

Ich nehme meine Jacke, ich brauche frische Gedanken, ich brauche Ruhe vor den Bildern aus Israel, Ruhe vor dem Internet, in dem nicht mal zwölf Stunden nach dem Terroranschlag die Leute fordern, doch auch Verständnis für die andere Seite zu haben. Ich spüre, wie ich wütend werde, und Wut ist in meinem Berufsfeld nicht hilfreich.



„Hast du von Neukölln gehört“, schreibt ein Freund. „Die tanzen da auf der Straße und besingen tote Juden.“ Meine Ablenkung funktioniert nicht, es wird früh dunkel, ich laufe unter welkem Ahorn und verpasse den Herbst, der gerade in meiner Straße von opulenter Schönheit ist.

Der deutsche, über Jahrhunderte gegärte, garstige Judenhass

Auf Twitter, das jetzt X heißt, noch mehr Relativierungen, noch mehr Hass. Der Aktivist Julian Reichelt und seine aktivistische Plattform schreit Richtung Neukölln. Und vergisst etwas Wesentliches, etwas, das mir nicht erst jetzt bewusst wird. Nicht erst an diesem Sonnabend, der mal wieder unsere Welt verändern wird.

Wir zeigen auf die wenigen Muslime, die in unserer Nachbarschaft öffentlich und ungezügelt ihren Antisemitismus leben. Und viele tun das, besonders die rechtspopulistischen Kräfte, um ein billiges Feindbild zu erzeugen. Was wir dabei vergessen: Noch vor anderthalb Jahren, nicht vor 80, standen 50.000 Menschen am Brandenburger Tor, und in ihren vom Hass dumm gewordenen Gesichtern war auch der Judenhass zu erkennen. Der deutsche, über Jahrhunderte gegärte, garstige Judenhass. Er platzte aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Keine Neonazis, keine radikalen Muslime, keine Pubertierenden. Nein, Ursulas und Gerts, die in ihren Softshell-Jacken Transparente trugen, die vor dem großen Reset warnten. Die antisemitischen Karikaturen vor sich hertrugen, um vor den Pharmajuden zu warnen. Menschen, die tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft stammen, die mir von Rothschild erzählen und mir erklären, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja „von Juden“ durchsetzt sei.

Sie glauben mir nicht? Gehen Sie auf YouTube; nicht nur ich habe dazu einen Film gemacht, eine Reportage geschrieben. Zehntausende Menschen auf der Straße, die völlig enthemmt ihren Antisemitismus herausschrien. Zehntausende.



Die Konfliktlinien dieser Welt verlaufen mittlerweile chaotisch über den Globus, weil wir, wie auch schon oft hier festgestellt, den Hass globalisiert haben. Wir können 24/7 Menschen hassen und unseren Hass auch global verbreiten. Der Terror der Hamas ist keine Eskalationsstufe, nein, es ist einfach nur eine andere Ausdrucksform. Die widerlichste, verachtungswürdigste von allen, der heimtückische Mord, das Massaker. Aber der Hass, er hat dieselbe Wurzel: Antisemitismus.

Jeder, der sich jetzt nicht klar gegen Antisemitismus positioniert, macht sich mitschuldig

Die Anti-Corona-Demonstranten sind ebensolche Antisemiten. Der Attentäter von Halle: Antisemit. Die AfD, die Antisemitismus auf Muslime, und nur auf Muslime, schieben will: antisemitisch. Beispiel? Wolfgang Gedeon, der baden-württembergische Landtagsabgeordnete, faselt in seinen Büchern vom Getto-Juden als Bedrohung für das christliche Abendland und bezeichnet die nachweislich als Blödsinn entlarvten antisemitischen „Protokolle von Zion“ als wahr.



Dieser Antisemitismus ist kein muslimisches Problem in Deutschland, es ist ein Problem der meisten Deutschen.

Jeder, der während der Corona-Pandemie auf diesen unsäglichen Demonstrationen war, die frauenfeindlich, antidemokratisch, antisemitisch waren, die Neonazis angelockt haben, macht sich mitschuldig. Jeder, der die Lügen dieser Demonstrationen weiterverbreitet, macht sich mitschuldig. Jeder, der sich jetzt nicht klar gegen Antisemitismus positioniert, macht sich mitschuldig. Die Hamas hat vor einer Woche diese Menschen getötet, diese Menschen gequält, diese Menschen vergewaltigt, sie bespuckt, verbrannt, missbraucht. Sie zu Haufen aufgeworfen, wie damals die Deutschen. Wer in Zeiten wie diesen schweigt, macht sich schuldig. Das dürfen wir nicht noch einmal zulassen. Nicht noch einmal glauben, dass Antisemitismus das Problem von wenigen ist.