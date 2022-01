Berlin/Pankow - Die Robert-Rössle-Straße in Buch soll nun doch umbenannt werden. Das fordern die Grünen, die seit der Wahl im September die stärkste politische Kraft in Pankow sind und in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) die größte Fraktion stellen. Am Mittwochabend wollen sie die Umbenennung dort beantragen.