Antrittsbesuch: Kai Wegner fliegt heute nach Warschau, während die Stadt protestiert

Kai Wegner ist gerade einmal in der sechsten Woche Regierender Bürgermeister von Berlin, und schon will er weg. In Potsdam war der CDU-Politiker am vergangenen Dienstag. Heute unternimmt er seine erste Auslandsdienstreise. Flugziel ist Warschau, eine Partnerstadt Berlins. Bereits am Montagabend will Wegner wieder am BER landen.



Das Programm in der polnischen Hauptstadt ist gut gefüllt. So trifft er sich unter anderem mit Stadtpräsident – so der Titel des dortigen Bürgermeisters – Rafal Trzaskowski, dem Direktor der städtischen Straßenbaubehörde und dem stellvertretenden Direktor des Amtes für Verkehrsmanagement der Stadt Warschau.

Was Wegner bei der Planung nicht hätte wissen können: Am heutigen Tag seines Städtebesuchs finden in Warschau ab 12 Uhr die größten Anti-Regierungsproteste seit langem statt. Unter anderem soll gegen ein neues anti-russisches Gesetz protestiert werden, dem Kritiker vorwerfen, es solle oppositionelle Amtsträger wie Donald Tusk diskreditieren. Wird Wegner die Proteste kommentieren?

Kai Wegner fliegt nach Warschau, zum „Pakt der freien Städte“

Neben kommunalen Themen wie einem Besuch des Hauptsitzes der Kommunalen Stadtverwaltung, wo sich Wegner ein Parkplatzüberwachungssystem und das neue Stadtbeleuchtungsprogramm der Stadt Warschau anschauen will, geht es auch um Internationales. Für Montagfrüh steht das Niederlegen eines Kranzes am Ehrenmal des Warschauer Ghettos auf dem Programm. Anschließend nimmt Wegner an einem Treffen der Oberhäupter eines „Pakt der freien Städte“ teil, einem Zusammenschluss von osteuropäischen Hauptstädten wie Budapest, Prag, Bratislava und eben Warschau.

Nun hat sich der Pakt seit seiner Gründung 2019 stark geöffnet. Mittlerweile gehören zum Beispiel auch Amsterdam, London, Los Angeles, Tirana oder auch Neu-Ulm dazu. Seit September 2022 übrigens auch Berlin, wie eine Unterschrift von Wegners Amtsvorgängerin Franziska Giffey bezeugt. Mit seiner Unterschrift will Kai Wegner die Mitgliedschaft Berlins offenbar verstärken. Oder so.

Kai Wegner will Berlin als Stadt der Freiheit vermarkten

In jedem Fall passt das Konstrukt der freien Städte ganz gut zu Wegner, schließlich beschwört er bei vielen Gelegenheiten Berlin als Stadt der Freiheit. Sein Freiheitsbegriff macht ihn zu einem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 13. August und im Förderverein Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.



Ein Fragezeichen steht weiterhin hinter der Teilnahme von Vitali Klitschko, dem Bürgermeisters von Kiew. Wie immer seit Beginn des russischen Angriffskriegs muss die Frage „Kommt er oder kommt nicht?“ bis zum Schluss offenbleiben.

Ob Wegners erste Auslandsdienstreise nun der Startschuss zu einer neuen Ära des Berlin-politischen Globetrottens wird, ist sehr die Frage. Tatsächlich spricht mehr dafür, dass er nach der unverhofften Chance der Wahlwiederholung die verbleibenden dreieinhalb Jahre bis zur nächsten Wahl durch Kärrnerarbeit an Ort und Stelle – und das wäre Berlin – nutzen will. Gereist werden könnte dann noch später, wenn er die 2026er-Wahl gewinnen sollte.

Auch Franziska Giffey startete mit einer Polen-Reise

Übrigens war seine Vorgängerin Giffey allein durch ihre arg verkürzte Amtszeit von nicht einmal anderthalb Jahre gar nicht in der Lage, viel herumzureisen. Ihren Antrittsbesuch machte auch sie in Potsdam. Und ihre erste Auslandsreise führte auch sie nach Polen. Vor einem Jahr nahm Giffey in Zielona Gora (Grünberg) an einem Spitzentreffen des deutsch-polnischen Netzwerks Oder-Partnerschaft teil. Was Berlin jetzt genau mit der Oder zu schaffen hat ... nun ja. Da war Giffey schon fast ein halbes Jahr im Amt.

Michael Müller fing mit Brüssel klein an, danach ging es schon nach Buenos Aires

Giffeys Vorgänger Michael Müller unternahm, kaum drei Monate im Roten Rathaus, einen Tagestrip zur EU nach Brüssel. Schon am Abend war er zurück, um an einer SPD-Sitzung teilzunehmen. Bald darauf wollte Müller aber schon deutlich weiter hinaus. Er flog zu einem Städtekongress nach Buenos Aires. Es sollten etliche Reisen zu teils weitentfernten Zielen folgen.



Mit seinem Drang in die weite Welt stand Müller seinem Vorgänger Klaus Wowereit jedenfalls in nichts nach. Aus dem Regierenden Partymeister war spätestens im dritten Jahr seiner Amtszeit der Regierende Reisemeister geworden.

Bis zu Wowereits 21. Dienstreise in 28 Monaten Rotem Rathaus, wie Chronisten penibel ausrechneten: Es war das Jahr 2003, Wowereit reiste in Berlins Partnerstadt Mexiko-City. Eine Woche lang. Der stets medienaffine Wowereit nahm alles mit – und so sah das dann für die in Berlin Verbliebenden aus: „Fotos mit Sombrero, vor Kaktus, mit Esel, neben Clown, mit Bier vor der Kneipe“, schrieb der Spiegel süffisant. Danach, so erzählt man sich bis heute in der Senatskanzlei, war dann erstmal ein wenig Schluss mit lustig.



