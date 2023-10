Antwort an Thilo Mischke: „Deutscher Antisemitismus, aber wo?“

Gastkommentar von Prof. Jörg Matysik als Antwort auf den Autor und Kolumnisten Thilo Mischke und seinen Text „Antisemitismus ist nicht nur ein muslimisches Problem“.

Am 14. Oktober schrieb Thilo Mischke in der Berliner Zeitung: „Antisemitismus ist nicht nur ein muslimisches Problem – sondern auch ein deutsches“. Er beschrieb, wie ihn das barbarische Verbrechen der Hamas an Zivilisten am 7. Oktober mitnahm. Dann nahm er wahr, dass in Neukölln Menschen auf der Straße dieses Verbrechen mit Tanz und Gebäck feierten. Völlig zu Recht schreibt er: „Jeder, der sich jetzt nicht klar gegen Antisemitismus positioniert, macht sich mitschuldig.“ Nun schließt er, dass wir Deutschen nicht besser seien als die Neuköllner Straßentänzer und bezeichnet als Beispiel überraschenderweise die Anti-Corona-Demonstranten als „ebensolche Antisemiten“.

Dazu möchte ich anmerken:

(1) Mir ist nicht bekannt, dass in irgendwelchen Hochburgen der „Anti-Corona-Bewegung“ oder auch anderswo von „Biodeutschen“ diese schiere Barbarei auf der Straße gefeiert wurde. Selbstkritik ist wünschenswert, muss aber realistisch bleiben.



(2) Die pauschale Diffamierung von Anti-Corona-Demonstranten durch Herrn Mischke ist unzulässig. Sie fördert die Spannungen in unserer Gesellschaft und polarisiert. Insbesondere das begründungsfreie Gleichsetzen von friedlichen Demonstranten mit dem Amokläufer von Halle an der Saale ist inakzeptabel.

Teilnehmer einer Demonstration von Gegnern einer Corona-Impfpflicht haben sich im Januar 2022 auf dem Johannes-Rau-Platz versammelt. dpa

(3) Heute wissen wir, dass die Corona-Demonstranten in vielen Punkten bezüglich ihrer Maßnahmenkritik Recht behalten haben:



Die Impfsubstanz war meines Erachtens nicht ordentlich genug getestet, bot keinen Fremdschutz, es gibt noch viele weitere Fragezeichen, insbesondere mit Blick auf die Nebenwirkungen der Impfstoffe.

Die Kontrollen der Behörden waren meines Erachtens unzureichend. Es bedarf hier weiterer Untersuchungen und Prüfungen, insbesondere mit Blick auf die Wirkungen und Nebenwirkungen und somit auch auf die Risiken der Corona-Impfstoffe.



Fazit: Wir müssen vereint um Aufklärung kämpfen, anstatt friedliche Demonstranten zu diffamieren.

(4) Ich habe irritiert zur Kenntnis genommen, wie deutsche Medien auf den 7. Oktober reagierten. Auf Tagesschau.de wurde etwa getitelt: „Sichere Orte gibt es in Gaza nicht“. Das ist völlig zynisch den verschleppten jüdischen und europäischen Opfern gegenüber. In zahlreichen unserer Medien wird die Zahl der Opfer aus Gaza genannt, ohne zu erwähnen, dass die Hamas militärische Ziele mit ihren Zivilisten „absichert“. Oder es wird nicht berichtet, dass das kriegsrechtswidrige Tragen von Zivilkleidung der Hamas-Kämpfer israelischen Soldaten die Unterscheidung von Kämpfern und Zivilisten unmöglich macht. Es ist daher nicht so leicht auszumachen, auf welcher Seite die Schuld für diese Opfer liegt. Ich will den Journalisten keinen Antisemitismus unterstellen, und schon gar nicht pauschal, aber ihre Unwissenheit ist nicht zum Vorteil einer Befriedung der Region.

Den Angehörigen sende ich mein tiefes und herzliches Beileid. Israel wünsche ich eine weise, maßvolle gelungene militärische Operation, die eine weitere Annäherung an seine Nachbarn nicht verhindert.



Ich glaube, dass viele Araber die vorgeblich in ihrem Namen verübte Barbarei als höchst belastend, und die Erwartung der Hamas, sie würden Mord und Vergewaltigung bejubeln, als beleidigend empfinden. Ich wünsche den Menschen in Gaza, dass sie die kriminelle Clique loswerden und mithilfe reicher arabischer Länder ihre Stadt in ein Singapur-am-Mittelmeer umbauen. Kaum vorstellbar, aber eigentlich ohne Alternative.

Uns Deutschen wünsche ich, dass wir anerkennen, welche einzigartigen geistigen Schätze uns die deutsch-jüdische Symbiose nicht erst seit Mendelssohn gebracht hat. Möge die gegenwärtige wilde Migration die Reste dieser Symbiose nicht gefährden.

Liebe Redaktion der Berliner Zeitung: Ich schätze Ihre meinungsfreundliche, offene Berichterstattung sehr. Den Kommentar von Herrn Mischke halte ich persönlich für unangemessen. Er demonstriert lediglich, dass ihm offensichtlich gute Argumente in den Corona-Maßnahmen- und Corona-Impf-Debatten gegenüber der großen Mehrheit der friedlichen Demonstranten fehlen. Darum wirft er mit Schlamm. Ich hätte mir stattdessen eine andere Form der Kommunikation gewünscht: eine faktenbasierte, für die ich selbstverständlich bereitstehe.

Zum Autor: Jörg Matysik, Professor für analytische Chemie an der Universität Leipzig, arbeitete von 1986 bis 1987 als Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen in einem Altenheim in Tel Aviv.



Dies ist ein Gastkommentar. Gastkommentare spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.