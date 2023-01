Anwohner: „Dass sich Menschen in Neukölln an Silvester beschießen, ist normal“

Firas Al Dusodi bringt einen ungewöhnlichen Vergleich, um deutlich zu machen, wie anders der Alltag in Neukölln ist. Er sagt: „Wie andere Kaffee trinken, beschießt man einander hier an Silvester.“ Überhaupt ist seine Stimme auffällig ruhig, wenn er von seiner Silvester-Schicht im Restaurant berichtet. „Wir wussten, dass es so kommt“, sagt er, „aber wir waren darauf vorbereitet.“ Zwei Mitarbeiter haben Wache gestanden. Sie passten auf die Tür auf und ließen niemanden herein. Die Familien, die schon im Restaurant waren, mussten bis 2 Uhr morgens dort bleiben. „Auf der Straße war es für unsere Kunden zu gefährlich.“

Firas Al Dusodi war live dabei, als in Neukölln zwei Gruppen junger Männer einander mit Raketen beschossen. Als Rettungskräfte eintrafen, sei die Feuerwehr auf eine aggressive Menschenmenge gestoßen und ebenfalls mit Raketen beschossen worden. Was sich stundenlang im ganzen Bezirk Neukölln abgespielt hat, war vielmehr eine Feuerwerksschlacht. Es begann kurz vor Mitternacht und dauerte bis lange nach 2 Uhr. Die Bilanz: randalierte Rettungswagen, verletzte Kinder und mehr als 100 Festnahmen.

Der Syrer lebt erst wenige Jahre in Deutschland, aber spricht fast fehlerfrei Deutsch. Die Ereignisse jener Nacht, die deutschlandweit für Aufregung sorgen, sie regen ihn schon lange nicht mehr auf. Der 29-Jährige ist Kassierer im syrischen Restaurant Aldimashqi in der Reuterstraße, sie liegt in dem Kiez, den alle Kreuzkölln nennen. Er arbeitete auch an diesem Silvester.

So schlimm wie in diesem Jahr war es aber bei keiner Schicht zuvor gewesen. Zwar wurde es nach 2 Uhr etwas ruhiger, aber die Böllerei habe angedauert bis 6 Uhr morgens. Polizei hat Al Dusodi wenig angetroffen. „Die Polizei ist schon vor Mitternacht weggefahren und kam nicht wieder“, sagt er. Das gegenseitige Abschießen sei in dem Kiez an Silvester bis auf die zwei Corona-Jahre zur Normalität geworden. Im Jahr 2019 sei sogar eine Person bei einem Wohnungsbrand gestorben.

Rakete in der Hand: für Jugendliche häufig eine gefährliche Mutprobe. Volkmar Otto

Dabei hat die Feuerwerkstradition in Neukölln auch ihre positiven Seiten. Ein Anwohner sagt, dass er früher nicht unterscheiden konnte zwischen einem professionellen Feuerwerk und einer Straßen-Raketen-Show von Neukölln. „Das hat mich damals schon sehr beeindruckt“, sagt er und ergänzt: „ist aber auch einschüchternd.“

Der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, beschreibt so auch das Lebensgefühl in seinem Kiez. „Man muss mit den Menschen hier umgehen können, egal woher sie kommen“, sagt er. Als er einzog, hätten plötzlich 15 Männer vor seiner Tür gestanden. „Ich fragte sie, was seht ihr eigentlich in mir.“ Ihre Antwort: „Unseren Opa.“ Er fragte, wie ein Opa in ihrer Welt behandelt werde. Plötzlich küsste der Anführer der Gruppe seine Hand. Seitdem hatte er mit den Männern keine Probleme, bis heute.

Firas Al Dascadi vor dem Restaurant Aldimashqi in der Reuterstraße Volkmar Otto

Auf der Sonnenallee liegen überall die Reste der Schlacht: Scherben, Ruß und sehr viele ausgebrannte Böller. Zwei Tage nach der Silvesterfeier steht auf dieser Neuköllner Straße noch immer ein Reisebus. Er geriet zwischen die Feuerwerksfronten, wurde angezündet und brannte aus. Auch an dem Haus über dem Bus sind die Brandschäden von Weitem sichtbar: dicke schwarze Rußstreifen auf der einst weißen Fassade. Am Montag gegen 13 Uhr stehen mehrere Menschen um das schwarze Autowrack, sie halten ihr Telefon in die Höhe und machen ein Selfie.