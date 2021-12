In Zeiten der Wohnungsknappheit kommt ein altbewährtes Modell wieder in Mode: der Werkswohnungsbau, bei dem Arbeitgeber Wohnraum für ihre Beschäftigten anbieten. Nachdem die Stadtwerke in München bereits vor Jahren begonnen haben, den Werkswohnungsbau für ihre Mitarbeiter anzukurbeln, will nun auch das Land Berlin einsteigen.