Berlin - Sommer, Sonne, viel nackte Haut – recht wahrscheinlich, dass demnächst Berliner oben ohne auf ihrer Picknickdecke sitzen, während ein Apple-Mitarbeiter mit Kamera-Rucksack durch den Park streift. Die Gesichter werden verpixelt sein, wie Apple versichert. Und wer anhand von Tattoos oder anderen Merkmalen trotzdem identifizierbar ist, kann laut Datenschützern gegen die Abbildung vorgehen.

Erstmals sind in Deutschland Mitarbeiter von Apple mit solchen Kamera-Rucksäcken unterwegs, um Plätze zu erreichen, die für Autos nicht zugänglich sind. In Berlin startete die Aktion am 26. Juli und kann bis Ende Oktober dauern. Die Apple-Karten und vor allem das Streetview-Pendant „Look Around“ werden auf diese Weise erweitert.