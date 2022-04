Berlin - Wohl jeder kann sich an solche Momente erinnern: Wenn man früh als „kleena Piepel“ am 1. April in die Schule kam, hörte man gleich den Ruf: „Ey, du hast’n Riss in der Hose!“ Und wenn man erschrocken an sich runterblickte, folgte ein Kichern und ein lautes „April, April!“

Es aprilte den ganzen Tag. Mal hatte man einen Fleck auf der Nase, mal ein Loch im Strumpf. Mal suchte man panisch seine Schulmappe, und der, der sie versteckt hatte, schrie: „April April!“ In der fünften Stunde sagte die Lehrerin: „So, wir schreiben heute eine Mathearbeit!“ Alles fing an zu lamentieren, und sie setzte hinzu: „April, April!“ Sogar die Eltern dachten sich irgendwas Komisches aus.

Mit der Fantasie schnell an die Grenzen geraten

Mir waren Aprilscherze mit Löchern und Flecken zu blöd. Wenn schon ein Aprilscherz, dann musste es ein kleiner Schock sein, dachte ich, wie etwa: „Die Schule brennt!“ (das konnte man aber leider schnell nachprüfen) oder „Der Direktor ist verhaftet worden“ (damit konnte man sich ganz schön in die Nesseln setzen) oder „In der Turnhalle sitz’n Wildschwein“ (die Schule stand nicht weit vom Wald – es war ganz lustig, wie plötzlich alle losrannten, um zu gucken).

Wie alle Leute mit überbordender Fantasie geriet ich schnell an Grenzen. Die Frage lautete: Was kann man gerade noch so machen, was verbietet sich? Ungefährer Richtwert: Die Kombination „Oma ist gestorben“ und „April, April!“ sollte man unterlassen. Sprüche wie „Ick hab gerade aus’m Fenster jeguckt. Das Auto ist weg!“ gehen gerade noch.

Doch warum macht man gerade am 1. April solche Scherze, wo es doch all die anderen Tage nicht gern gesehen ist, wenn jemand „verkohlt“, „verarscht“, „veräppelt“, „vergackeiert“ oder „übern Löffel balbiert“ wird (vor allem, wenn es einen selbst betrifft)? Der 1. April habe schon in der Antike zu den angeblichen Unglückstagen gehört, lese ich. Zu den vielen Erklärungsversuchen gehöre der Bezug zum oft närrischen Aprilwetter („April, April, der macht nur, was er will“). Die Redensart, jemanden „in den April zu schicken“, sei wohl 1618 erstmals in Bayern aufgetaucht.

Wenn sich der Abrissunternehmer in der Hausnummer geirrt hat

Offenbar macht es Menschen generell Spaß, andere zu ärgern, auch außerhalb des 1. April. Das sieht man an den sogenannten Pranks in sozialen Medien. Und auch TV-Sendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“ waren und sind oft an der Schmerzgrenze. Da befinden sich Leute kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil ihr Umzug zur kafkaesken Katastrophe gerät, weil sie als Sprechstundenhilfe in unerklärliches Chaos geraten, weil das Auto-Navi sie in die Irre führt, weil der Abrissunternehmer sich in der Hausnummer geirrt hat und anderes mehr.

Was mich betrifft: Täglich gibt es so viele kleinere und große Horror-Nachrichten aus aller Welt, dass mein Bedarf an Überraschungen schon lange gedeckt ist. Ob Kriege, Krisen oder Klimakatastrophen – wie schön wäre es, wenn heute irgendjemand auf dem Bildschirm erscheinen und erklären würde: „Also, jetzt kann man’s ja sagen: Alles ist nur Spaß. April, April!“