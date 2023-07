Wie viel Berliner Freiheit steckt im Neuen Tacheles? Ein Ortsbesuch

Vor zehn Jahren schloss das legendäre Zentrum unorthodoxer Lebensentwürfe in Mitte. Jetzt hat das Kunsthaus Tacheles wieder geöffnet – und zwar ganz leise.

Wenn es einen Ort gibt, wo alles angefangen hat, dann wohl hier im ehemaligen Kunsthaus Tacheles. Nur wenige Blocks entfernt ist Max Czollek, Berliner Autor und Lyriker, zur Schule gegangen. „Im Wohnzimmer meiner Mutter hing früher ein großes Bild der ehemaligen Brachflächen“, sagt der 36-jährige. Das habe sich bei ihm tief eingebrannt. „Das Tacheles war mehr oder weniger meine Sozialisation, was Party- und Clubkultur anging, so ein bisschen wie meine Eintrittskarte ins wilde Künstler:innenleben.“ Als im Jahr 2011 die vorläufig letzte Party in der Künstlerkommune steigt, schrieb Czollek dem Kunsthaus ein Abschiedsgedicht:



morgen werde ich nicht mehr

von dieser stadt schreiben

ihr keine namen geben

kein ja, nein, vielleicht

& die bagger beginnen

dich langsam auszutreiben

& deine lachfalten erwarten

einfach weiter die nacht