Ist das frisch renovierte Haus des Berliner Verlages die beste Baukunst, welche die Stadt in den letzten drei Jahren bekam? Diese Frage stellt der Architekturpreis Berlin. Um ihn bemüht sich das Pressehaus am Alexanderplatz, welches das lang etablierte Entwurfsbüro „gmp“ denkmalgerecht rekonstruiert, zeitgenössisch erweitert und nominiert hat. Das Projekt hat 85 Mitbewerber. Gekürt wird Berlins gelungenstes Gebäudedesign durch eine fünfköpfige, stadtfremde Fachjury. Parallel dazu gibt es den Publikumspreis, über den alle E-Mail-Besitzer noch bis 28. August online abstimmen können.

Ebendieses Volksvotum ist für Überraschungen gut. In allen drei vorangegangenen Wahlen reichten weniger als zehn Prozent der Stimmen zum Sieg. Bei der Premiere 2013 gewann eine verspielte Kita, welche die Newcomerinnen von „Baukind“ in einer leeren Fabrik am Stadtrand von Lichterfelde eingerichtet hatten. Ähnlich unprätentiös präsentiert sich nun das Gemeindehaus in der Dahlemerl Gelfertstraße: Mit wenig mehr als knalligen Farben und schrägen Leitungen modelten es die Architektinnen „Reccius & Baragiotta“ zu studentischen Wohnateliers um. Genauso eine Entdeckung ist der Waldkindergarten auf dem S-Bahndamm hinter Tegel, deren hölzerne Rappelkisten das Büro „Klaiber+Oettle“ ursprünglich für Schwäbisch Gmünd entwickelt hatte.

Leichter vorhersagen lässt sich das Fachurteil. Seit 1992 haben elf verschiedene Jurys fast immer das prominenteste Projekt gewählt. Oder das namhafteste Designteam. Beides bedient diesmal David Chipperfields Grundsanierung der Neuen Nationalgalerie. Freilich fügte der diesjährige Pritzker-Preisträger dem Mies-van-der-Rohe-Tempel nichts eigenes hinzu und wurde genau dafür bereits vielfach ausgezeichnet.

Zum Favoritenkreis zählt auch die Spore Initiative in Neukölln

Also könnten „1b-Bauten“ aufrücken – so der dynamische U-Bahnhof Rotes Rathaus von „CollignonArchitektur“ oder der THF Tower, den die Schweizer Kulturbauspezialisten „:mlzd“ zur Aussichtsplattform verwandelten. Mehr als Außenseiterchancen hat auch das Bricks-Projekt von „Graft“, bei dem Berlins derzeit gefragteste Gestalter die Hauptpost von Schöneberg fantasievoll zum Mixed-Use-Komplex hochrüsteten. Zum weiteren Favoritenkreis zählen die Spore Initiative, deren Festspielhaus „AFF Architekten“ auf einen Friedhof an der Neuköllner Hermannstraße setzten, sowie die Nashorn-Pagode im Zoo, mit der „dan pearlman Erlebnisarchitektur“ ihrem Namen alle Ehre macht.

Zugleich befremdet, was auf der Kandidatenliste fehlt. Für Berlins unzählige Verkehrsberuhigungen übernimmt kein Gestalter Verantwortung. Das oft als „Pflasterwüste“ geschmähte Umfeld des Humboldt-Forums ist der einzige Freiraum. Auch sonst bleiben innovative Antworten auf die ökologischen, sozialen und finanziellen Herausforderungen hierzulande Mangelware. Den altbewährten Königsweg – das Bestehende zu ertüchtigen, statt neu zu bauen – verfolgt von fünf Fertigstellungen gerade mal eine, darunter das Pressehaus am Alexanderplatz. Von daher wäre sein Sieg nicht vollkommen verkehrt.

Abstimmung Publikumspreis bis 28.8. unter: https://www.architekturpreis-berlin.de/2023/



Transparenzhinweis: Der Berliner Verlag ist im Pressehaus am Alexanderplatz Mieter. Umbau und Preisvergabe gehen nicht auf ihn zurück.