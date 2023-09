Architekturpreis Berlin: Erstmals ging die Stadtregierung leer aus

Auszeichnungen für gute Gestaltung monetär zu unterstützen, ohne selbst dekoriert zu werden – das mögen Großinvestoren gewohnt sein. Der öffentlichen Hand blieb diese Schmach zumeist erspart. Bis jetzt. Bei der zwölften Ausgabe des Architekturpreises Berlin ging die Stadtregierung, welche traditionell als Schirmherr fungiert und immer ordentlich abräumte, erstmals komplett leer aus. Aus 86 Kandidaten wurden am Freitag ausschließlich private Bauvorhaben prämiert – durchweg hochgezogen von jenen, die sie auch bespielen.

Größter Gewinner sind die sogenannten Baugruppen. Projekte von Häuslebauern, die sich zur Errichtung selbstgenutzter Apartmentanlagen zusammentun, sprach die internationale Jury die Hälfte ihrer insgesamt acht Auszeichnungen zu. In allen Kategorien setzten sie sich durch. So fiel ein Drittel des Hauptpreises an die feine, kleine Wohnüberbauung des Osram-Fabrikportals in der Weddinger Malplaquetstraße 19, welche Bettina Kraus und Thomas Baecker entwarfen. Mit dem Ausbauhaus am Südkreuz, dessen Innenwände aus Holzmodulen sich besonders leicht demontieren oder neu arrangieren lassen, sicherten sich Praeger Richter Architekten 50 Prozent der Sonderprämie für Nachhaltigkeit. -

Die Baugruppe Magazinstraße, betreut vom Architekturbüro Zanderroth, bekam eine Belobigung. Simon Menges

Zwei der drei Belobigungen gingen an den Apartmentblock, den das auf Baugruppen spezialisierte Büro Zanderroth in die denkmalgeschützte Plattensiedlung der Karl-Marx-Allee pflanzte, beziehungsweise an das gläserne Turmgewitter, das die Kollegen von June 14 Meyer-Grohbrügge & Chermayeff an einer Ecke der Schöneberger Kurfürstenstraße aufziehen ließen. Gemeinsam ist all diesen Realisierungen, dass sie attraktive, überaus individuelle Lebenswelten schaffen und die Nachbarschaft nicht überfordern.

Das Baugruppen-Modell erfordert Bonität und Nerven

Zugleich hat das Baugruppen-Modell seine Grenzen: Es erfordert mehr Bonität und Nerven, als die meisten Bewohner Berlins haben. Und es bringt der Stadt als Ganzes bestenfalls bescheidene Mehrwerte. Dieses Defizit spürte wohl auch das Publikum, das seinerseits den gelungensten Neubau der letzten drei Jahre auswählen konnte. Die Online-Abstimmung gewann – mit 15 Prozent ungewohnt eindeutig – ein Spektakel: die Nashorn-Pagode, welche sich die vereinsartig organisierte Zoo AG leistete. Dan Paerlman Erlebnisarchitektur stellten ihrem kreisrunden Großterrarium einen an sich nutzlosen gold-rosa Betonfertigteilstapel zur Seite. Der 25 Meter hohe Tempelturm beschert dem weitgehend verhunzten Verkehrsentree namens Hardenbergplatz einen echten Hingucker. Hier spricht die Architektur für sich.



Alle Preisträger und Nominierten finden sich unter www.architekturpreis-berlin.de