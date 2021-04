Berlin - Ziel ist, Berlins Innenstadt von einem Großteil des Autoverkehrs zu befreien. Doch die Initiatoren der geplanten Volksabstimmung, deren erste Etappe am Sonntag beginnt, müssen sich mit heftiger Kritik auseinandersetzen. „Berlin macht sich lächerlich“, sagte Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Forschungsinstituts Center Automotive Research (CAR), der Berliner Zeitung. Die Stadt würde sich selbst schaden, wenn private Autos in der City kaum noch genutzt werden dürften, warnte er. Auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition in Berlin wächst die Skepsis. „Wir können den Menschen nicht auf Dauer alles verbieten und ihr Leben verkomplizieren“, gab der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf zu bedenken. Volker Krane, Vorstand für Verkehr des ADAC Berlin-Brandenburg, befürchtete ein „Bürokratiemonster“.

Team Volksentscheid Berlin autofrei: So heißt die Initiative, die in Berlin die Mobilitätswende auf direktdemokratischem Weg durchsetzen will. Die Bezirke und der Senat, in dem mit Regine Günther eine Grünen-Politikerin Verkehrssenatorin ist, gehen ihr nicht zielstrebig genug vor. Ein Gesetz soll die Nutzung privater Pkw auf Innenstadtstraßen zur Sondernutzung erklären, die stark beschränkt werden soll. So sollen von 2027 an innerhalb des S-Bahn-Rings jährlich nur noch zwölf, später sechs private Autofahrten erlaubt sein – und das auch nur dann, wenn schwere oder sperrige Gegenstände befördert oder sonst nur schwer erreichbare Urlaubs- und Ausflugsziele angesteuert werden. Sonst drohen Geldbußen: bis zu 100.000 Euro.