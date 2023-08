„Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn die Tür aufgeht.“ Dieser Spruch ziert die Fußmatte vor einer Wohnung im fünften Stock in einem Haus nahe dem Hohenzollerndamm. Die Tür macht ein junger Mann mit schulterlangen blonden Haaren auf. Er bittet in die 34 Quadratmeter große Einzimmerwohnung.



Wenn man sich in der Wohnung umschaut, sieht man gleich, dass Maltes Lieblingsfarbe blau ist. Die Wand, Couch, Bett, sogar Kissen, Tischdecke und Rucksack – alles erstrahlt in der Farbe. Die Vorliebe komme davon, dass sein erstes gesprochenes Wort „blau“ war, erklärt er und grinst.