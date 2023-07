Mit einem Klappstuhl verprügelt wurde am Sonntagmorgen ein Mann in Prenzlauer Berg. Der 26-Jährige lief durch die Schliemannstraße, als er auf drei Jugendliche traf. Unvermittelt schlugen sie ihm ins Gesicht. Als er am Boden lag, schlugen und traten die beiden Jungen und das Mädchen weiter auf ihn ein. Einer der Angreifer benutzte dafür einen Holzklappstuhl, den er zufällig zu greifen bekam. Mit der Geldbörse des 26-Jährigen entfernte sich die Gruppe. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Lange war es ruhig in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Doch am Dienstagmorgen standen vor dem linken Szenehaus „Rigaer94“ eine Mülltonne, ein Mercedes Vito, ein Skoda und ein Lada Nova in Flammen. Nach derzeitigem Stand muss von Brandstiftung ausgegangen werden.

Wer sich nachts in der Gegend um den Alexanderplatz und am Fernsehturm herumtreibt, lebt ziemlich gefährlich. Nahezu täglich gibt es dort Prügeleien unter herumlungernden Leuten aus aller Herren Länder. Nach Darstellung der Polizei wurde am Mittwoch gegen 2.15 Uhr eine 30 Jahre alte Frau aus einer 20-köpfigen Personengruppe heraus zunächst beleidigt. Im weiteren Verlauf schlug ein Mann ihr in den Bauch, sodass sie zu Boden ging. Ein weiterer Mann beteiligte sich an der Attacke. Beide prügelten nun auf die Frau ein und traten ihr gegen den Kopf.

Als ein 23-Jähriger der Frau helfen wollte, wurde er ebenfalls geschlagen. Er ging zu Boden, und mehrmals wurde auch ihm gegen den Kopf getreten. Schließlich rannten die Schläger weg. Die Frau wurde von Feuerwehrleuten ambulant versorgt. Der Mann, der ihr hatte helfen wollen, wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Hintergrund der Prügelei ist unklar.

Am Donnerstag passierte dort Ähnliches. Gegen drei Uhr gerieten am Bahnhof Alexanderplatz in der Panoramastraße einige Gruppen aneinander. Mehrere Personen wurden bei der Prügelei verletzt. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken. Fünf mutmaßliche Schläger wurden festgenommen. Was der Auslöser dafür war? Das wissen nur die Schläger selbst.