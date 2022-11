Sternenhimmel über Berlin: Im November liegen wunderschöne Nächte vor uns

Zur Beobachtung der Planeten und der Sterne mögen die irdischen und politischen Wirren unserer Zeit beitragen, denn die nahezu poetisch benannte Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung – kurz EnSikuMaV – beschert uns des Nachts deutlich weniger Lichtschmutz. Zwischen 22 und 6 Uhr stören keine beleuchteten Werbeflächen mehr, und auch die vielerorts grellen Schaufenster jedes noch so kleinen Spätis sind spürbar weniger geworden.

Hoffen wir also auf kosmische Lichter wie etwa die Internationale Raumstation ISS. Während über Berlin der Schleier der Nacht liegt, wird die ISS in 400 Kilometern Höhe über uns von der Sonne beleuchtet und reflektiert genügend Photonen, um als heller Punkt am Himmel zu erscheinen. Bis zum 8. November beobachten wir die Raumstation am Morgen und nach einer kurzen Pause ab dem 18. November wiederum am frühen Abendhimmel. Gerade hier lernen wir, was es bedeutet, im Weltall zu überleben. Sauerstoff, Wasser, Wärme, Strahlenschutz sind auch bei Planeten oder Monden die Grundvoraussetzung für die Entstehung des Lebens.

Schon während der Dämmerung sticht der Planet Jupiter hervor. Unübersehbar hell steht er im Sternbild Fische und geht am 1. November um 3.16 Uhr unter, am 30. November schon um 1.18 Uhr. Ein gutes Fernglas ermöglicht den Blick auf die vier größten Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Kallisto, die bereits Galileo Galilei Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckt und ausgiebig beobachtet hat. Am 2. und 10. November ergibt sich ein schönes Schauspiel, wenn jeweils zwei Monde vor Jupiter stehen und im Laufe der Nacht sogar ihre Schatten über den Riesenplaneten wandern. Sollte zu Hause Langeweile aufkommen, bietet sich an, die Namen der weiteren bisher bekannten 79 Jupitermonde auswendig zu lernen: Amalthea, Himalia, Elara, Pasiphae, Sinope …

Besuch im Planetarium

Der Ringplanet Saturn steht unweit im Sternbild Steinbock, ist aber leider deutlich unscheinbarer, dunkler. Zu Monatsbeginn wandert er bereits um 23.15 Uhr unter den Horizont, Ende November um 21.28 Uhr. Das Ringsystem aus unzähligen Eis- und Gesteinsbrocken verleiht dem Planeten seinen charakteristischen Anblick. Hier sind es immerhin 82 Monde zum Knobeln: Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan …

Suchen wir im Sonnensystem nach Leben oder lebensfreundlichen Bedingungen, bieten die Gasplaneten keine Zuflucht, keine feste Oberfläche, kein Wasser, nicht genügend Wärme. Jedoch Monde wie Europa bei Jupiter oder Enceladus bei Saturn scheinen unter der dicken Eiskruste Ozeane aus flüssigem Wasser zu beherbergen. Die große Schwerkraft ihrer Mutterplaneten sorgt dafür, dass ihr Innerstes durchgeknetet, aufgewärmt wird. Hier gilt es Raumsonden hinzuschicken und nachzuschauen, ob in der ewigen Finsternis unter der Oberfläche am Rande thermaler Schlote nicht vielleicht Leben entstanden ist – ganz genau so, wie es vor Milliarden von Jahren auch auf der Erde passiert sein könnte.

Ein noch besserer Kandidat für Leben ist der rote Planet Mars. Halb so groß wie die Erde, zeugt seine Oberfläche mit Kratern, Vulkanen und dem riesigen Canyon-System Valles Marineris von einer bewegten geologischen Geschichte. Heute ist die Marsatmosphäre nur noch etwa ein Prozent so dicht wie die unseres Planeten und vermag damit kein Wasser mehr an der Oberfläche zu halten. Untersuchungen verschiedenster Raumsonden und Rover haben aber gezeigt, dass einst auf der Oberfläche große Ozeane bei angenehmen Temperaturen zu finden waren und sich hier durchaus einfaches, einzelliges Leben hätte bilden können. Die Forschung muss weiter klären, was hier schiefgelaufen ist und warum heute dort keine grünen Marsmännchen auf die Ankunft irdischer Milliardäre mit eigener Raketenproduktion warten.

Die Sternkarte zeigt den Sternenhimmel jeweils in der Nacht: Am 1. November um 23.00 Uhr, am 15. November um 22.00 Uhr, am 30. November um 21.00 Uhr. Im Norden steht das Sternbild des Großen Bären als immerwährender Wegweiser zum Polarstern, der uns wiederum den Weg gen Norden weist. Einen Teil des Sternbildes der Großen Bärin kennen wir gemeinhin als Großen Wagen. Verlängern wir die gedachte Linie über den Polarstern weiter, erreichen wir das Himmel-W, das Sternbild Kassiopeia. In dieser Konstellation eine sitzende Königin zu erkennen, die sich mit Spiegel in der Hand ihre Haare kämmt, bleibt auch für das geübte Auge gewagt.

In südwestlicher Richtung erblicken wir die ganz irdisch erscheinenden Geschichten der Herbststernbilder um das Sternviereck des Pegasus, das wir als Herbstviereck zur Orientierung nutzen. Hier sahen die großen Geschichtenerzähler der Antike ein auf dem Rücken fliegendes Pferd. Hier finden wir den Stern 51 Peg, bei dem 1995 der erste sogenannte Exoplanet um einen sonnenähnlichen Stern gefunden wurde. In 50 Lichtjahren Entfernung kreist der Planet 51 Peg b mit knapp 0,5 Jupitermassen in nur 4,2 Tagen um seinen Stern. Mittlerweile wurden über 5000 Planeten um andere Sterne entdeckt, ohne dass eine zweite Erde dabei gewesen wäre. Es stellte sich aber heraus, dass jeder zweite Stern am Firmament mindestens einen Planeten sein Eigen nennt. Was für eine große Auswahl an Welten, sollten wir jemals den Schoß unseres Mutterplaneten verlassen.

Direkt an das Sternbild Pegasus schließt sich die schöne Königstochter Andromeda an, die mit ihren Eltern Kassiopeia und Kepheus und dem Helden Perseus auf ewig am Himmel vereint steht. Mythen und Legenden bilden die Grundlage der heute bekannten Sternbilder. Hier ist es ein Fall häuslicher Gewalt, bei dem die Tochter Andromeda zum Machterhalt der Eltern Kepheus und Kassiopeia einem Ungeheuer geopfert werden sollte. Perseus wusste dies zu verhindern und die junge Königstochter von seinen Qualitäten als Beschützer zu überzeugen – inklusive des halben Königreichs als Mitgift.

Im Osten kündigen sich bereits die Wintersternbilder um den Himmelsjäger Orion an, der in der winterlichen Gemengelage die auffälligste Sternenanordnung darstellt. Dennoch ist viel Fantasie gefragt, um in einer Reihe aus drei Sternen seinen Gürtel zu erkennen. Die zwei hellen Sterne „oben“ stellen die Schultern dar und die zwei Sterne Rigel und Saiph die Knie. Hier finden wir auch das berühmte Sternentstehungsgebiet M42, den Orionnebel. Dort können wir mit Teleskopen nahezu direkt bei der Entstehung neuer Sterne und Planeten zuschauen.

Ein wahrer Heilsbringer ist das Licht des Mondes, des nach der Sonne zweithellsten Objekts am Himmel. Auf ewiger Bahn umrundet der Mond unsere Erde und zeigt je nach Beleuchtung die bekannten Mondphasen: Am 1. November erstrahlt der zunehmende Halbmond (erstes Viertel) am Abendhimmel, der Vollmond beleuchtet die Nacht des 8. November, der abnehmende Halbmond (letztes Viertel) weist den Weg zur Arbeit am Morgen des 16. November, am 23. November steht der Mond unsichtbar als Neumond zwischen Sonne und Erde, um erneut als zunehmender Halbmond am 30. November am Himmel zu stehen. Gerade der Mond sorgt für einige wunderschöne Anblicke, wenn unser Trabant am 1. November bei Saturn, am 4. November bei Jupiter steht und am 11. November pittoresk den Mars die Nacht über begleitet. Die totale Mondfinsternis am 8. November bleibt leider für uns unbeobachtbar.

In der zweiten Nachthälfte lohnt es sich, nach Sternschnuppen Ausschau zu halten, wenn auch eine geringe Aktivität vorausgesagt ist. Sternschnuppen sind kleine Staubkörnchen, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Auf der Erde können wir dann als flüchtiges Zeugnis einen Kanal heißer Luft betrachten, da die Sternschnuppe so heiß verglüht, dass sie die Luft zum Leuchten bringt. Besonders helle Sternschnuppen können gar grünlich leuchten. Im November sind die Leoniden mit dem scheinbaren Ursprungspunkt (Radiant) im Sternbild Löwe (lat. Leo) vom 13. bis 30. November aktiv. Das Maximum des Sternschnuppenstroms, der sich auf den Kometen 55P/Tempel-Tuttle zurückführen lässt, wird in der Nacht vom 16. auf den 17. November erwartet.

Am 9. November erreicht der Planet Uranus im Sternbild Widder seine Oppositionsstellung. In fast drei Milliarden Kilometern Entfernung kann man Uranus unter sehr guten, dunklen Beobachtungsbedingungen am Himmel beobachten, der Blick mit einem Feldstecher oder durch ein Teleskop lohnt sich!

Fremde Exoplaneten, Eiswelten unseres Sonnensystems oder gar unsere Nachbarplaneten bieten alle nicht die wohlige Wärme, die gute Luft und das schöne Essen und Trinken, die uns unsere Erde bietet. Der Blick nach draußen zu fernen Welten beschert uns die Erkenntnis, mit unserer Erde schon den besten und schönsten Ort des Kosmos gefunden zu haben, auch wenn hier und da Zweifel bleiben, ob dieser Planet wirklich mit intelligentem Leben gesegnet ist.

Tim Florian Horn ist Direktor des Zeiss-Großplanetariums und der Archenhold-Sternwarte.