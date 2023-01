„Athena“: Hatte dieser Netflix-Film Einfluss auf die Jugendgewalt an Silvester? 

Auf TikTok wurde die Silvesternacht in Berlin mit „Athena“ verglichen. In dem Netflix-Drama liefern sich Jugendliche und Polizei eine epische Straßenschlacht.

Während der ersten zwölf Minuten des Filmes vergessen Zuschauer das Blinzeln. „Athena“ beginnt düster, der Bildschirm ist schwarz, dumpfe Orchesterklänge klingen an. Dann eine Nahaufnahme von einem Mann in Soldatenuniform, er geht hektisch einen Gang hinunter und die Kamera fährt vor ihm her, ohne einen einzigen Schnitt. Dann fliegt von irgendwo ein Molotowcocktail ins Bild und das Chaos bricht aus. Menschen bekämpfen Menschen in einer Hochhaussiedlung am Rande von Paris.

Die Bilder des Films, sie erinnern an die Silvesternacht in Berlin, oder besser: Sie sehen aus wie die TikTok-Videos von den Tumulten. Menschen im Böllerbeschuss, Silvesterraketen schießen tief am Boden über die Straße, kaputte und brennende Autos, Polizisten und Feuerwehr mitten im Kampf. Die Lage war unübersichtlich, Neukölln steht in Flammen.

Feuerwehr und Polizei berichten, dass dieses Jahr verstärkt Gewalt von jungen Erwachsenen gegen die Behörden ausging. Auch die Videos, die auf TikTok öffentlich zu sehen sind, sind überwiegend von Minderjährigen hochgeladen. Oft genutzte Hashtags sind #Berlinbrennt, #Ausnahmezustand, #Polizeigewalt. Doch unter manchen Videos findet sich ein Hashtag, der überrascht: #Athena.

Der französische Netflix-Film„ Athena“ erzählt eine Geschichte aus einer gleichnamigen, erfundenen Hochhaussiedlung in einem Banlieue von Paris. Der Handlungsaufbau sei laut des Regisseurs Romain Gavras von einer klassischen griechischen Tragödie inspiriert. Gavras spricht in einem Interview davon, er wolle, „die Realität transzendieren“. Die Protagonisten sind die Brüder Abdel, Karim und Mokhtar, deren jüngster Bruder Idir die Nacht zuvor ermordet wurde. Davon gibt es ein Video: Idir wurde von Männern in Polizeiuniform erschlagen. Allerdings finden sich keine Namen, die Polizeistelle gibt an, die Täter nicht identifizieren zu können.

Eine bildgewaltige Straßenschlacht mit epischer Musik

Es ist Karim, der den ersten Molotowcocktail wirft. Auf einer Pressekonferenz vor dem Polizeirevier, wo Bruder Abdel gerade verkündete, dass alle bitte Ruhe bewahren sollten. Doch nichts wird ruhig bleiben. In 97 Minuten wird ein Ausnahmezustand vorgeführt, der in einem französischen Bürgerkrieg endet. Die Jugendlichen von Athena kämpfen gegen die Polizei, sie wollen erst aufhören, wenn die Namen der Polizisten bekannt gegeben werden.

Zum Teil sind es lange Einstellungen, bei denen die Zuschauer genauso wenig durchblicken wie die Jugendlichen, die gerade das Polizeirevier stürmen. Überall ist Krach, Gebrüll und Zerstörung. Die jungen Männer plündern Waffen, Schutzwesten und einen Safe. Wieder raus aus dem Polizeirevier schießen sie mit Pyrotechnik auf Polizisten, um an die Polizeiwägen zu gelangen. Gavras hat mit echter Pyrotechnik gearbeitet. Alle schreien durcheinander: „Schnell, fahr, schnell“ und „Scheiß Bullen“. Dazu spielt ein Streichorchester einen zackigen Rhythmus, der ein wenig an einen rasenden Herzschlag erinnert.

Die Kamera schwenkt raus aus dem fahrenden Polizei-Van, die Jugendlichen lehnen an den offenen Türen und jubeln: „Athena!“ und „Die Stadt gehört uns!“ Jemand schwenkt die französische Flagge aus dem Autodach, Motorräder rasen vorbei, neben dem Auto rennen weitere Jugendliche und recken brüllend ihre Fäuste in die Luft. Sie verschanzen sich im ihrem Wohngebiet und stellen sich in einer Reihe auf errichtete Barrikaden, in der Mitte steht Karim. Griechische Chöre singen, als die Kamera rauszoomt.

Der im September 2022 veröffentlichte Film wurde schnell zu einem Hit der Streaming-Plattform. Kurz nach der Veröffentlichung landete er schon auf Platz zwei der Film-Top-Ten-Liste. Besonders französische Jugendliche wurden zu großen Fans, auf TikTok finden sich zahlreiche Edits von den Protagonisten, unterlegt mit dem Song „Onizuka“ des Rap-Duos PNL. Sie werden als Helden gefeiert. Manche posten Videos mit dem Titel: „Point Of View: Du hast Athena geguckt“ und ziehen sich eine Sturmmaske auf.

Wenn Fan-Sein nicht nur fantasieren, sondern real handeln bedeutet

In der Silvesternacht in Berlin ließen sich laut TikTok wohl auch Jugendliche von der Handlung in „Athena“ beflügeln. Nur dass es hier nicht bei Fanverkleidungen oder -vorstellungen blieb, sondern zu realer Zerstörung führte. „Berlin wird zu Athena“ beschriftete ein Teenager sein hochgeladenes TikTok. Auf dem Video sieht man, wie Jugendliche auf den brennenden Straßen umherlaufen, Mülltonnen auf die Straße und Böller auf Polizisten schmeißen. Auch hier ist das im Hintergrund laufende Lied „Onizuka“. Das Lied lässt die Ausschreitungen auf bizarre Weise romantisiert wirken.

Ob die Videos nur Einzelfälle sind oder der Netflix-Film tatsächlich zu größerem Ausmaß zu der erhöhten Jugendgewalt dieses Jahr beitrug, lässt sich schwer nachweisen. Inhaltlich betrachtet sollte der Film von solchen Ausschreitungen eher abschrecken. Die Kämpfe sind brutal und nehmen ein schlimmes Ende – Romain Gavras wollte eine griechische Tragödie schaffen und stürzte seine „Helden“ in den Tod. Die Bilder von Berlinern auf TikTok wirken, als hätte die Gewaltbereitschaft und der Hass auch in der Realität Fuß gefasst.