Attacke der Letzten Generation am Brandenburger Tor: Die Farbe könnte weggehen

Am Montag hat der Finanzsenator von Berlin vor dem Brandenburger Tor die Öffentlichkeit darüber informiert, ob sich die Farbe nach der Attacke der Letzten Generation am Brandenburger Tor entfernen lassen könnte. Es gibt Zeichen der Hoffnung: Es sei ein Verfahren gefunden worden, mit dem sich die Farbe vielleicht lösen ließe. Die Kosten: wahrscheinlich 115.000 Euro, „die bei der energetischen Sanierung der Stadt Berlin fehlen“ dürften. Der Senator appellierte an die Letzte Generation, von weiteren Attacken abzusehen. Außerdem kündigte er an, zivilrechtlich vorzugehen und die Schadensumme zurückzuholen.



Mehr in Kürze.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht. Paul Zinken/dpa Eine junge Frau fotografiert die orange gefärbte Säule aus der Nähe. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor muss mit Hochdruckwasser gereinigt werden. Dafür sind auch zwei Hebebühnen im Einsatz. Emmanuele Contini Für viele Besucher sind die bunten Säulen des Brandenburger Tors ein interessantes Fotomotiv. Emmanuele Contini Trotz Reinigungsfirma und Hebebühnen sollen die Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor noch einige Tage dauern. Emmanuele Contini Am Montag sind auch viele Fernsehsender vor Ort und berichten über die Protestaktion der Letzten Generation. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor war am Montag wegen der Reinigungsarbeiten teilweise für den Verkehr gesperrt. Emmanuele Contini Der Sandstein des Brandenburger Tors wird mit der Hilfe von Hochdruckwasser von der Farbe befreit. Emmanuele Contini Am Montag ist der Pariser Platz voller Touristen. Emmanuele Contini 1 / 9