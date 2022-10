Attila Hildmann soll wohl aus der Türkei nach Berlin ausgeliefert werden

Der rechtsextreme vegane Koch ist in der Türkei untergetaucht. Aus dem Exil hetzt er gegen die „bolschewistischen Psychopathen, die die BRD kontrollieren“.

Der rechtsradikale Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann wird offenbar doch nach Deutschland ausgeliefert. Man stehe dazu mit den türkischen Behörden in Verbindung, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Hildmann, der mit veganen Kochbüchern bekannt wurde, wird wegen Volksverhetzung und öffentlicher Aufrufe zu Straftaten mit Haftbefehl gesucht. Während der Corona-Pandemie trat er am Rande von Demonstrationen auf, verbreitete dort und im Internet Verschwörungsideologien zu dem Virus. Zudem äußerte er sich rechtsextrem und antisemitisch und drohte öffentlich Straftaten an. Seit Februar vergangenen Jahres ist er in der Türkei untergetaucht.

Die Fragen um die Auslieferung Hildmanns werden im Rahmen der Großen Rechtshilfe geklärt. Eingebunden sind dabei das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Justiz, das Auswärtige Amt und die türkischen Behörden. Ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft wollte zu dem Verfahren „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nichts sagen.

Lange glaubte die Berliner Staatsanwaltschaft, Hildmann könne gar nicht ausgeliefert werden, weil er neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft besitze. Die Türkei liefert ihre Staatsbürger generell nicht aus. Hildmann, der als Kind türkischer Eltern in Berlin geboren und später von einem deutschen Ehepaar adoptiert wurde, hat aber offenbar gar keine türkische Staatsbürgerschaft, wie der Stern zuerst berichtete. Eine Anfrage der Staatsanwaltschaft über Interpol in Ankara hatte ergeben, dass Hildmann in der Türkei gar nicht als Staatsbürger geführt wird.

Die Berliner Staatsanwaltschaft war einem Fehler im Melderegister aufgesessen, in dem der Koch mit zwei Staatsbürgerschaften aufgeführt ist. Intern fragt man sich nun bei der Staatsanwaltschaft, wie zuverlässig das Berliner Melderegister überhaupt ist.

Hildmann hetzt aus dem Exil weiter

Wie intensiv die Bemühungen um eine Auslieferung Hildmanns sein werden, ist allerdings unklar. Entscheidend für das Engagement der Behörden ist das Strafmaß, das Hildmann erwartet. Hildmann hatte unter anderem auf seinem Telegram-Kanal Juden als Täter bezeichnet und verbreitet, dass der Holocaust eine Lüge sei. Allein dafür drohen ihm theoretisch bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. In einem anderen Posting behauptete er, der Holocaust sei eine fast so große Lüge wie die Corona-Pandemie. Er setzte weitere Postings mit ähnlichen Behauptungen ab.

Hildmann, dem 80 Straftaten vorgeworfen werden, konnte sich 2021 in die Türkei absetzen, weil ihn eine Justizmitarbeiterin vor dem gegen ihn bereits ausgestellten Haftbefehl gewarnt haben soll. Gegen die ehemalige IT-Administratorin wird wegen Geheimnisverrats und Strafvereitelung ermittelt.

Unterdessen pöbelt Hildmann aus seinem Exil weiter. Auf seiner Internetseite räsoniert er über Themen wie die hohen Energiepreise oder wettert gegen die „schwerstkriminellen bolschewistischen Psychopathen, die aktuell die BRD kontrollieren, also die Politiker“. Seine Popularität und seine vielen Follower nutzt er, um auf seiner Internetseite um Spenden zu bitten. Und um Bioprodukte zu vertreiben.