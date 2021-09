Berlin - Den ersten Ton des Tages hatte mal wieder Raed Saleh gesetzt. Der starke Mann der SPD äußerte sich schon am Morgen im RBB-Radio im Vorfeld der Sondierungsgespräche mit den Grünen, die am Freitag beginnen sollen. Die Grünen hätten am Sonntag getanzt, als die ersten Zahlen kamen, sagte der Partei- und Fraktionschef. „Sie haben zu früh getanzt.“