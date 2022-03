Der Anblick im Berliner Hauptbahnhof ist am Donnerstag ein anderer als zwei Tage zuvor. Noch immer wimmelt es von Flüchtlingen aus der Ukraine und ehrenamtlichen Helfern in gelben Westen. Auf dem Übergang über den unterirdischen Fernbahngleisen werden Ankommende beraten, Ukrainer erhalten hier Fahrkarten für die Weiterreise, und für Kinder sind hinter Glaswänden eine Malstraße und eine Spielecke aufgebaut.

Im angrenzenden Durchgang zur U-Bahn sind jedoch BVG-Leute damit beschäftigt, handgemalte Info-Zettel abzureißen und Sitzbänke zusammenzuklappen. Die Bekleidungsangebote für Kinder sind verschwunden. Eine Schlafstatt, die in der Halle in den letzten zwei Tagen entstanden war, wird abgeräumt, die Matratzen auf einen Haufen geworfen – das alles aus Brandschutzgründen. „Die Fluchtwege müssen frei gemacht werden“, sagt ein BVG-Mann. Der Brandschutz ist auch der Grund dafür, dass die aufgestellten Hinweisschilder in ukrainischen Farben inzwischen eingesammelt sind. Zahlreiche Polizisten sind vor Ort. Sie halten Ausschau nach Zuhältern, die allein reisenden Frauen dubiose Schlafangebote machen, oder nach anderen Herren, die gezielt Ukrainerinnen ansprechen. Entsprechende Meldungen hatten die Bundespolizei nach Angaben eines Sprechers in den vergangenen Tagen erreicht.

Die Enge, in der sich Helfer und Flüchtlinge in den letzten Tagen gedrängelt haben, soll entzerrt werden. Dazu dient auch das Ankunftszelt am Washingtonplatz neben dem Bahnhof, das am Mittwoch eröffnet wurde. „Die BVG-Passage soll für die Geflüchteten weiter genutzt werden“, sagt Markus Falkner, Sprecher des Verkehrsunternehmens. „Sie wird umgebaut zu einem Wartebereich für die Menschen, die in andere Städte weiterreisen.“

Allein am Hauptbahnhof kamen am Mittwoch wieder rund 9000 Flüchtlinge an. 900 von ihnen wurden nach Angaben der Sozialverwaltung in Berlin untergebracht, unter anderem im Festsaal Kreuzberg, der in der Nacht zum Donnerstag als Notunterkunft eröffnet wurde. Viele ukrainische Flüchtlinge wollen selbstständig weiterreisen – per Bahn oder mit Bussen, die am Europaplatz warten.

Für diejenigen, die in Berlin bleiben wollen, gibt es das Zelt neben dem Bahnhof, in dem die Menschen beraten werden und von wo aus sie in Bussen zum Ankunftszentrum nach Reinickendorf gebracht werden. Mitunter gibt es noch Verwirrung bei Ankommenden, die sich in das Zelt verirrt haben, weil sie eigentlich nicht in Berlin bleiben wollen und andere Pläne haben.

Betrieben wird das Zelt von der Berliner Stadtmission. Deren Sprecherin Barbara Breuer sagt, dass das Zelt gut angenommen werde: „Gestern waren die Wände in der Kinderecke noch schneeweiß, inzwischen ist sie voller Bilder.“

Wegen des noch immer anhaltenden Ansturms ist nach Angaben von Beteiligten im Gespräch, auf der anderen Seite des Bahnhofs, am Europaplatz, ein weiteres Ankunftszelt zu eröffnen. Mittlerweile geschlossen ist dort das vom Technischen Hilfswerk aufgestellte Zelt, in dem bis vor kurzem Kleiderspenden angenommen und ausgegeben wurden. Diese gibt es jetzt in den Unterkünften.

Stefan Strauß, Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales, sagt: „Die Abläufe müssen ausprobiert werden. Jeden Tag gibt es Veränderungen.“