Berlin - 160 Meter bis zur Rotornabe, fast 230 Meter bis zu Spitze und kaum mehr als 200 Meter bis zur Stadtgrenze. Die insgesamt sechste Windkraftanlage in Berlin steht tatsächlich am äußersten Rand der Stadt. An der B2 zwischen Wartenberg und Blankenburg im Pankower Norden ragt sie in die Höhe. So weit, dass man selbst von der Aussichtsplattform des Fernsehturms bis zu den Rotorspitzen nach oben schauen müsste. So hoch, dass es im Inneren des Turms einen Fahrstuhl für die Servicetechniker gibt.

Ist das Ding am Netz, wird es jährlich 13.000 Megawattstunden grünen Strom liefern. Genug, um damit mehr als 4000 Drei-Personen-Haushalte versorgen zu können. „Damit haben wir die Gesamtleistung der Windenergie in Berlin um 30 Prozent gesteigert“, sagt Christan Rickerst, Staatssekretär in der Berliner Senatswirtschaftsverwaltung. „Ich freue mich.“