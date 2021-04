Berlin - Die Elizabeth-Shaw-Grundschule in Pankow wird in den kommenden Jahren umfassend saniert. Das denkmalgeschützte Backsteingebäude in der Nähe des Bahnhofs Pankow hat eine Generalüberholung dringend nötig. Doch dass für den jahrelangen Umbau diverse Ersatzbauten den Schulhof zu einem unübersichtlichen Häusermeer machen sollen und damit Freiflächen für Pausen und Hort ausgerechnet in der Pandemie drastisch verkleinert werden, wollen die Eltern nicht hinnehmen. Sie fordern kreativere Lösungen für Probleme einer wachsenden Stadt, in der ein Mangel an Flächen in ihren Augen oft ideenlos und bürokratisch verwaltet wird.

An einem Mittwochvormittag hat sich eine Gruppe von Eltern auf dem Schulhof an der Grunowstraße eingefunden. Sie wollen zeigen, was in den kommenden Jahren aus dem Schulhof der Grundschule wird: Ein zergliedertes Sammelsurium von Behelfsbauten mit Fetzen von Freiflächen.