Berlin - Nachdem sich bei vielen die Einstellung zum Klima geändert hat, wird sich nun wohl auch die Sichtweise aufs Wetter ändern müssen. Das zeigte auch der bisher wärmste Tag des Jahres: Auf vielen Radiosendern hieß es am Donnerstag, dass das regnerische Wetter der Nacht bald vorbei sei. Dann scheint wieder die Sonne.

Das ist nachvollziehbar, nach langen Monaten der Kälte und tiefhängenden Wolken. Im Frühling ist jegliche Schön-Wetter-Euphorie willkommen, aber leider wird sie von vielen auch im Rest des Jahres fortgesetzt. Auch im Hochsommer, wenn die Wiesen in den Berliner Parks längst vertrocknet sind, wenn die Bäume vor lauter Regenmangel schon im Juli ihre Blätter hängen lassen, wenn sich Senioren wegen ihrer hitzebedingten Kreislaufprobleme nicht mehr aus dem Haus trauen.

Was ist „gutes “Wetter?

Beim Wetter wird noch immer so getan, als sei es „gut“, wenn die Sonne scheint. Dass das falsch ist, zeigten die drei Hitzesommer 2018, 2019 und 2020. Die längste Dürreperiode in Berlin-Brandenburg seit Beginn der Aufzeichnungen. Das hat Konsequenzen: Allerorten sinkt der Grundwasserspiegel, und in Berlin gab es noch nie so viele geschädigte Bäume. Und wenn es regnet, bringt das oft nicht viel. Als es am Donnerstagmorgen nach dem heißesten Tag regnete, wurde nur die oberste Bodenschicht feucht. An die Wurzeln kam kein Wasser.

dpa/Britta Pedersen Als Tesla-Chef Elon Musk zum Wasserproblem am Standort seiner Gigafactory in Ostbrandenburg befragt wurde, sagte er: „Im Grunde sind wir nicht in einer sehr trockenen Region. Bäume würden nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. Ich meine, wir sind ja hier nicht in der Wüste.“

Die Bäume leiden unter Trockenstress. Ein Begriff, der auch bei den Menschen Einzug halten sollte. Denn die Ressource Wasser ist endlich. Die Kanadierin Maude Barlow, seit 2005 Trägerin des Alternativen Nobelpreises, spricht von der „globalen Süßwasserkrise“ und fordert mehr Wassergerechtigkeit. Sie sagt: Der klassische Wasserkreislauf aus Regnen und Verdunsten – beim dem kein Wasser verloren geht – sei schwer gestört. Der Welt gehe das saubere Trinkwasser aus. Das Wasser sei zwar nicht weg, aber es wird in gigantischen Mengen in die Megastädte gepumpt und fließt von dort oft einfach ins Meer. Es wird gedankenverloren verschmutzt, denn 90 Prozent der weltweiten Abwässer werden nicht gereinigt, sie gefährden die Umwelt und die Trinkwasservorräte.

Teilweise „dramatische Übernutzung“

Auch die Unesco sagt: 2,2 Milliarden Menschen haben keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Der aktuelle UN-Weltwasserbericht spricht davon, dass vielerorts die Bedeutung des Grundwassers nicht erkannt sei: In Afrika wird es kaum genutzt, in Asien aber kommt es zur „dramatischen Übernutzung und Verschmutzung“. Bei uns droht zwar keine Übernutzung, aber im Bericht heißt es: „In Deutschland wiederum werden die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser an jeder sechsten Messstelle überschritten.“

Wasser wird immer mehr zum Politikum. Bereits 1995 prophezeite die Weltbank, dass die Kriege des 21. Jahrhunderts nicht um Öl geführt werden, sondern um Wasser. Auch deshalb legte 2010 die UN fest: Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht.

Auch in Deutschland muss sich etwas ändern. Denn in der Bundesrepublik gibt es ungleiche Lebensverhältnisse und höchst unterschiedliche Niederschlagsmengen: In den Gebirgen und am Meer regnet es häufiger. In Ostdeutschland nur halb so viel. Am trockensten sind neben Berlin und Brandenburg Teile Mecklenburg-Vorpommerns. In Brandenburg wird rund um die Tesla-Fabrik künftig die Wassermenge der Kunden beschränkt.

In Berlin wird bereits gehandelt: Sie soll zur Schwammstadt werden und so viel Wasser wie möglich halten. Bei Neubauten ist es verboten, das Regenwasser ungenutzt in die Kanalisation zu leiten.

Doch für Trockengebiete in Brandenburg werden solche Ideen wohl nicht reichen. Trinkwasserspeicher und große Auffangbecken für Regenwasser werden gebraucht. Auch Fernwasserleitungen wären möglich. Sie versorgen schon jetzt ein Viertel aller Haushalte in Deutschland. Wenn das mit dem Klima so weitergeht, sind mehr Leitungen nötig, damit der Nordosten Deutschlands nicht auf dem Trockenen sitzt.

Milliarden-Investitionen wären nötig, ähnlich wie bei den Stromtrassen, die die Energie der Windräder von Nord nach Süd bringen. Aber ob die Politik rechtzeitig umdenkt, ist fraglich. Denn bislang ist die Versorgung mit dem existenziellen Lebensmittel Wasser eine regionale Aufgabe. In Berlin gibt es zwar nur einen Anbieter, aber allein in Brandenburg sind es 38 Verbände.

Und die sind auf Regen angewiesen. Wie scherzte einst Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Heute muss es leider ganz humorfrei heißen: Ich freue mich, wenn es mal wieder regnet.