Berlin - Es geht nicht nur um zwei Gleise, Fahrleitungsmasten und Haltestellen. Es geht auch darum, eine der großen Straßen dieser Stadt komplett neu zu gestalten, machte Verkehrssenatorin Regine Günther deutlich. „Gravierende Eingriffe“ seien geplant, die zur „Neuordnung des Straßenraums“ führen werden, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend während der dritten Informationsveranstaltung zur geplanten Straßenbahn vom Alexanderplatz zum Kulturforum. Auf einer der wichtigsten Ost-West-Straßenverbindungen in Berlin wird es „gewisse Einschränkungen der Leistungsfähigkeit“ geben, bekräftigte Senatsplaner Holger Kölling-Orb. So müssen sich Autofahrer in der Leipziger Straße darauf einrichten, dass die Zahl der Fahrstreifen halbiert wird. Doch dafür sollen Radfahrer und Fußgänger profitieren.

4,1 Kilometer Strecke, davon 85 Prozent auf eigenem Gleiskörper außerhalb der Fahrbahn, zehn Haltestellen: Das sind einige Grunddaten der Straßenbahntrasse, die vom Alexanderplatz über den Leipziger und Potsdamer Platz zum Landwehrkanal führen soll. 2010 begann die Vorplanung, das Planfeststellungsverfahren soll bis 2025 abgeschlossen werden. Wenn die Neubaustrecke fertig ist, womit nach aktuellem Stand für 2028 zu rechnen ist, wird die M4 von Hohenschönhausen, Weißensee und Prenzlauer Berg bis zur Neuen Nationalgalerie fahren. Ab Mitte der 2030er-Jahre sollen die Gleise weiter nach Steglitz führen. Bislang war von 65 Millionen Euro Baukosten die Rede.

Immer noch viel zu viel Platz für Autos, sagen Kritiker

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten wird über das Straßenbahnprojekt diskutiert. Ende der 1990er-Jahre erregten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Aufsehen mit ihrem Vorschlag, einen Teil der Strecke als Pré-Metro in einem Tunnel verschwinden zu lassen. Dann wiederum präsentierte der damalige Verkehrssenator Jürgen Klemann (CDU) ein Gutachten, das die Nullvariante empfahl - also den Verzicht auf die Tram. Im Jahr 2000 ließ der damalige Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (SPD) auf den 530 Metern zwischen der Mauerstraße und dem Potsdamer Platz schon mal Schienen verlegen - für umgerechnet 1,85 Millionen Euro. Doch dann hört man jahrelang nichts mehr von dem Projekt. Erst vor einigen Jahren nahm es wieder an Fahrt auf. Die FDP lehnt die Bahn allerdings weiterhin ab. Auch Rainer Boldt von der Stiftung Zukunft stellt die Sinnfrage. „Es gibt genug andere Ost-West-Verbindungen“, sagte er am Mittwochabend.

Das Bauvorhaben soll nicht nur den Nahverkehr verbessern. „Es bietet auch die einmalige Chance, die gesamte Magistrale neu zu denken“, sagte Senatorin Günther. Zu DDR-Zeiten war der Straßenzug von der Gruner- zur Leipziger Straße, der heute Teil der Bundesstraße 1 ist, für den Autoverkehr verbreitert worden. Nun sollen Fußgänger und Radfahrer mehr Platz erhalten. Auch Grünbereiche werden erweitert. „200 Bäume werden gepflanzt“, sagte Günther. Derzeit werde geprüft, ob die BVG Fahrleitungsmasten beranken und Wartehallendächer begrünen könnte. Der kommende Senat sollte den Bereich zwischen der Gertraudenbrücke und dem Kulturforum zum Modellprojekt für eine klimagerechte Neugestaltung machen, so die Senatorin.

Die weitreichendsten Veränderungen plant der Senat für den östlichen Abschnitt der Leipziger Straße, eine 62 Meter breite Straßenschlucht zwischen Hochhäusern. Heute stehen dem Kraftfahrzeugverkehr dort zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung – künftig nur noch eine. Weil kein Linienbusverkehr mehr vorgesehen ist, fallen die Busspuren ersatzlos weg. Dafür bekommen die Radfahrer, denen die heutige Verkehrsschneise als Angstraum erscheint, mehr Platz: vier Meter breite Radwege, einer pro Richtung. Vier Baumreihen sollen für ein besseres Klima sorgen.

Streit um drittes Gleis auf dem Mittelstreifen

Hendrik Blaukat von der Interessengemeinschaft Leipziger Straße zeigte sich trotzdem unzufrieden. Er bekräftigte die Kritik an dem geplanten dritten Gleis auf dem künftig breiteren, begrünten Mittelstreifen. Es soll dazu dienen, dass Bahnen umkehren können, weil bei dichtem Takt nicht jede Fahrt zur vorläufigen Endstelle an der Neuen Nationalgalerie führen kann. Dorthin sind maximal zwölf Fahrten pro Stunde möglich. Die stehenden Bahnen auf dem Mittelstreifen werden eine Barriere bilden, befürchten manche Bürger. Der Senat plant die Kehranlage in zwei Varianten, einer kleinen und einer großen. Noch sei offen, ob sie gebaut wird und in welcher Form, hieß es.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Die Verkehrsschneise aus DDR-Zeiten ist verschwunden, trotzdem haben Kraftfahrzeuge weiterhin viel Platz. Die Simulation zeigt den Molkenmarkt in Mitte. Links das Nikolaiviertel, im Hintergrund das Rote Rathaus.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimachutz Der Boulevard der Stars ist verschwunden. Die Straßenbahnstrecke am Sony Center in der Potsdamer Straße.

Doch auf anderen Abschnitten sähen die Planungen immer noch zu viel Platz für Autos und zu wenig Grün vor, sagen Kritiker. Ephraim Gothe (SPD), stellvertretender Bürgermeister in Mitte, ist wie berichtet einer von ihnen. Aber auch Jens Wieseke, Sprecher des Fahrgastverbandes IGEB, gehört dazu. Von einer Verkehrswende weg vom Auto und hin zur Stadtreparatur könne „fast keine Rede sein“, twitterte er am Donnerstag. „Ich bin zutiefst entsetzt.“ Er erneuerte seine Kritik an der Planung für die Mühlendammbrücke, einer der vier Brücken, die neu gebaut werden.

ADAC warnt vor Staus

Auch die Planungen für den Spittelmarkt seien „ernüchternd“. Am Molkenmarkt entstünde erneut eine Verkehrsschneise: „Von diesem ‚Markt‘ will man nur noch weg“, so Wieseke. Als sie 2016 ihr Amt angetreten habe, lag der Planfeststellungsbeschluss für den Molkenmarkt schon vor, entgegnete die Senatorin. Änderungen sei nur im Detail möglich gewesen. Die benachbarte Spandauer Straße gehört dagegen nicht zum Geltungsbereich, dort ist mehr möglich. Für sie werde geprüft, ob sie „perspektivisch vom Autoverkehr befreit wird“, sagte Holger Kölling-Orb.

Wie berichtet, kommt aber auch aus einer anderen Richtung Kritik. „Die Leipziger Straße darf kein Nadelöhr werden. Chaos ist programmiert“, hatte der CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici bereits 2020 gewarnt. „Wir befürchten extreme Rückstaus“, sagte Sandra Hass vom ADAC. Verkehrsexperten entgegnen, dass sich ein Teil des Verkehrs verlagern wird, ein anderer Teil aber nicht mehr auf der Straße stattfindet – das zeigten Erfahrungen. Senatsplaner erwarten einen Rückgang des Autoverkehrs auf der Leipziger Straße um die Hälfte. Autofahrer würden auf die Bahn umsteigen – oder Rad fahren.