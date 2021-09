Berlin - Der Kranmotor röhrt auf. Ein Ruck – und ein 70 Tonnen schweres Brückenteil schwebt durch die Luft. Am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr wird ein weiteres Element der neuen provisorischen Spreequerung zwischen Treptow und Friedrichshain von einem Schiff aus an seinen Platz gehievt. Wie ein Puzzle aus Stahl wächst die temporäre Elsenbrücke, die ihre rissig gewordene Vorgängerin einige Jahre lang ersetzen soll, heran. „Ende dieser Woche soll die Stahlkonstruktion fertig sein“, sagt Sandro Devaud, Projektmanager bei der Senatsverkehrsverwaltung. Bis nach weiteren Arbeitsschritten die endgültige neue Elsenbrücke in Betrieb geht, werden laut Plan aber noch sieben Jahre vergehen. Jetzt wurde bekannt, dass dort auch Straßenbahnen fahren könnten. Für die Autobahn, die der Bund nebenan plant, wird die Brücke nicht genug Platz haben.

Irgendwann im Juli oder August 2018 ist es passiert. Irgendwann in diesem Zeitraum ist der Beton der Elsenbrücke, eine der wichtigsten Straßenverbindungen im Osten von Berlin, aufgeplatzt. Als der Riss in der Wand eines der beiden Hohlkästen aus Beton, die den östlichen Teil der Brücke trugen, schließlich durch einen glücklichen Zufall entdeckt wurde, war er schon rund 28 Meter lang. Die Breite betrug bis zu 1,8 Millimeter, die Tiefe neun bis 14 Zentimeter. Fachleute sprachen von einem Totalschaden.

Ein Brückenpuzzle aus mehr als 3000 Einzelteilen

Bisher war das Bauwerk, das der Senat unter der Nummer 05002 inventarisiert hatte, nicht auffällig geworden. Seit Jahren hatte die von 1965 bis 1968 errichtete und 185 Meter lange Elsenbrücke die Note 2,3 erhalten. 2,3 heißt: befriedigender Zustand - es gibt Ingenieurbauten, die viel schlechter abschneiden. Auch als Ingenieure Ende Juni 2018 mit einer weiteren routinemäßigen Prüfung begannen, fiel ihnen nichts wirklich Bedenkliches auf. Umso größer war ihr Erstaunen, als sie am 30. August desselben Jahres zurückkehrten, um die restlichen Teile zu inspizieren – und den Riss entdeckten.

Was war passiert? Ein Teil der 516 Seile aus Hennigsdorfer Stahl, die in dem Hohlkasten für Stabilität sorgen sollten, war in jenem heißen Sommer offenbar gerissen. Wie viele es waren, konnte nicht festgestellt werden, sagt Peter Schulz aus der Verkehrsverwaltung. „Der Spannstahl war einbetoniert“, so der Vize-Fachbereichsleiter. Inzwischen ist die östliche Brückenhälfte ohnehin nicht mehr da: Sie wurde zerschnitten und geschreddert.

Sabine Gudath Er ist der Manager des Brückenbauprojekts: Sandro Devaud ist 35 Jahre alt und in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Der Ingenieur war zuvor bei einem anderen Vorhaben tätig: dem Weiterbau der Autobahn 100 nach Treptow.

Schulz schaut hinüber zu dem, was von der alten Brücke übriggeblieben ist. Der westliche Überbau muss seit Sommer 2018 den gesamten Straßenverkehr in diesem Bereich aufnehmen – und das bedeutet: Stau. „Wir hatten die Sorge, dass dieses Bauwerk ebenfalls den Geist aufgibt“, berichtet Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), die ebenfalls zur Baustelle gekommen ist. „Das hätte uns in eine schwierige Lage gebracht.“ Viele Pendler hätten sich andere Wege suchen müssen. Vor der Sperrung waren hier im Schnitt mehr als 70.000 Kraftfahrzeuge täglich unterwegs.

So ist es wenig verwunderlich, dass der verbliebene alte Überbau sorgfältig überwacht wird. Im Innern wurden Mikrofone installiert, die bei einem ungewöhnlichen Geräusch anschlagen würden, erklärt Devaud. „Es gibt auch Tachymeter, die sich bemerkbar machen, wenn etwas in Bewegung gerät.“ Alle zwei Wochen nehmen Prüfer das Bauwerk aus DDR-Zeiten unter die Lupe, unter anderem von diesem Inspektionsschiff aus. „Einige kleine Risse“ seien entdeckt worden, sagt der Ingenieur. „Aber wir können die Elsenbrücke weiterhin unter Verkehr halten.“

An diesem Mittwoch ist ein anderes Schiff erschienen: Die Argo hat aus Hannover einen weiteren Abschnitt der provisorischen Spreequerung gebracht, die seit August an der Stelle des abgerissenen Überbaus entsteht. Das knapp 1400 Tonnen schwere Fachwerk-Brückenpuzzle besteht aus mehr als 3000 Einzelteilen, die von rund 20.000 Schrauben zusammengehalten werden. Zwei Überbauten, jeweils 168 Meter lang, werden vorübergehend den Verkehr aufnehmen. Wie heute wird es nach Treptow zwei Fahrstreifen für Autos geben, nach Friedrichshain einen. Für Radfahrer wird ein Zwei-Richtungs-Radweg markiert, für Fußgänger an das Brückenprovisorium außen ein Gehweg angehängt.

Sabine Gudath Millimeterarbeit: Vor der Kulisse der Treptower Ringbahnbrücke hebt ein Kran ein 21 Meter langes und rund 70 Tonnen schweres Element der provisorischen Brücke an seinen Platz. Es ist per Schiff aus Hannover gekommen.

„Voraussichtlich ab Ende 2021 oder Anfang 2022 geht die Behelfsbrücke in Betrieb“, erklärt Devaud. Dann wird der alte westliche Überbau abgerissen, und der Bau der endgültigen neuen Elsenbrücke kann beginnen. Viele Bürger wundern sich darüber, dass das Projekt bis 2028 dauert. Doch das mehrstufige Vorgehen brauche nun einmal seine Zeit, entgegnet Regine Günther. „Lieber sorgfältig planen, als dass etwas schiefgeht.“

Die neue Elsenbrücke wird dieselbe Kapazität wie die alte haben

Die neue Elsenbrücke wird nicht aus Spannbeton, sondern aus Stahl bestehen. Sie wird zudem so ausgelegt, dass dort Straßenbahngleise verlegt werden können – auch wenn es kein konkretes Tramprojekt gebe, wie Katrin Vietzke aus der Senatsverwaltung betont. „Doch die Vorkehrungen dafür, dass das möglich ist, werden getroffen.“ Die Lage und die Kapazität der neuen Brücke ändern sich nicht. Die beiden Überbauten werden jeweils 17,20 Meter breit. „Wie früher wird es in jede Richtung drei Fahrstreifen geben. Hinzu kommen jeweils 6,45 Meter breite Wege für Fußgänger und Radfahrer“, sagt Schulz. Die Gesamtkosten des Brückenprojekts, für das die Baufirmen Strabag und SEH den Auftrag bekommen haben, werden unverändert mit rund 50 Millionen Euro veranschlagt. Davon muss das Land nur zehn Prozent bezahlen – der Rest sind Fördermittel.

Es gibt ein weiteres Verkehrsprojekt in diesem Bereich. Anders als der rot-rot-grüne Senat hält der Bund daran fest, die A100 über den künftigen Endpunkt Am Treptower Park hinaus weiter nach Friedrichshain und Lichtenberg zu verlängern. Auch die Autobahn müsste die Spree queren – doch entweder die neue Elsenbrücke oder die Ringbahnüberführung wären ihr im Weg. Hieße das, dass eine Brücke abgerissen werden müsste? Für die Senatorin ist dies derzeit kein Thema: „Wir haben die Autobahn nicht in unsere Planung integriert.“