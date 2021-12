Wirtschaftslenker in der Region hatte das, was Google im Sommer ankündigte, zweifelsfrei elektrisiert. Das US-Unternehmen gab bekannt, bis 2030 in Deutschland rund eine Milliarde Euro in digitale Infrastruktur und saubere Energie zu investieren. Davon sollte auch ein gehöriger Teil nach Berlin oder Brandenburg fließen. Denn die Google-Pläne sehen vor, hier eine neue Cloud-Region anzusiedeln. In Deutschland die zweite nach Frankfurt am Main, Nummer 28 in der Welt.

Das bedeutet: Google will in der Region Server-Farmen installieren, die nach eigenen Angaben für die „Bereitstellung von Unternehmensdiensten und -produkten für Google-Cloud-Kunden aller Größen und Branchen in Deutschland“ konzipiert sind. Über die Größe des nötigen Rechenzentrums sagt Google nichts. Im Raum Frankfurt am Main entsteht derzeit eine vierstöckige Serverfarm mit 10.000 Quadratmetern als erste Ausbaustufe.

Google wird eine Hausnummer in Brandenburg

Im Brandenburger Wirtschaftsministerium war man bereits euphorisch: Google werde auch in Brandenburg eine Hausnummer, ließ der Minister mitteilen. „Mit der Entscheidung von Google für die Hauptstadtregion als neuer Cloud-Region wird der Aufbau zusätzlicher hochmoderner Digital-Infrastruktur einhergehen.“

Dann kam allerdings Ernüchterung. Laut Recherchen des RBB hatte Google wohl auch das Industrie- und Gewerbegebiet Neuenhagen am Ostrand Berlins im Visier und kassierte prompt eine Absage. Der für die Wasserversorgung zuständige Wasserverband Strausberg Erkner (WSE) habe Veto eingelegt, hieß es, weil man nicht genug Wasser zur Verfügung stellen könnte. Tatsächlich bringt den Versorger bereits die neue Tesla-Fabrik mit einem Bedarf von 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich an die Leistungsgrenze, weshalb Wasser für die Bürger bald rationiert werden muss. Googles Server-Farmen hätten angeblich ebenfalls 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr benötigt.

Google-Sprecher Ralf Bremer stellt indes klar, dass die Verfügbarkeit von Wasser keine Voraussetzung für entsprechende Anlagen sei. „Wenn man vom offensichtlichen Bedarf für Sanitäranlagen und Brandschutz absieht.“ Auch vom Wasserverband wurde der genannte Wasserbedarf auf Nachfrage nicht bestätigt. WSE-Chef André Bähler verweist allerdings darauf, dass die Abwägung zwischen Bedarf und Möglichkeiten regelmäßig Grundlage für die Beurteilung neuer Ansiedlungen sei. „Der Nutzer macht im Vorfeld Angaben zum möglichen Verbrauch und wir teilen mit, ob die Versorgung gesichert ist“, so Bähler. „Das konnte im vorliegenden Fall nicht erfolgen.“

Google will seine Pläne für Brandenburg deshalb nicht aufgeben oder ändern. „Der Ausbau unserer Infrastruktur wird wie angekündigt weitergehen“, sagt Sprecher Bremer. Allerdings ist nicht nur Google auf der Suche nach einem geeigneten Ort. In Deutschland hat sich der Bedarf an Rechenleistung seit 2010 verzehnfacht. Zugleich wird es für Unternehmen immer bedeutsamer, ihre Daten auf Servern in Deutschland zu speichern. Dies sowie weiter fortschreitende Digitalisierung und Cloud-Computing machen immer neue Serverfarmen nötig, und längst interessieren sich nahezu alle internationalen Betreiber großer Data Center für die Hauptstadt-Region. Denn Berlin ist ein bedeutender Wissenschaftsstandort und Start-up-Metropole, und Server-Anbieter wollen ihren Dienst zunehmend nah am Anwender anbieten.

400 Millionen Euro teure Serverfarm im Marienpark kurz vor Start

Derzeit gibt es in der Stadt knapp ein halbes Dutzend Rechenzentren mit nennenswerter Größe. Das jüngste und vorerst größte lässt der japanische IT-Dienstleister NTT für 400 Millionen Euro auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks Mariendorf entstehen. Im März kommenden Jahres soll die Serverfarm in Betrieb genommen werden. Bis zu 250 Mitarbeiter werden dort künftig beschäftigt sein.

Und der Wasserverbrauch? „Nicht nennenswert“, sagt Michelle Heitkamp von NTT. Das Rechenzentrum nutze konventionelle Kühlkonzepte ohne zusätzlichen Wasserbedarf. Insofern reduziere sich der Verbrauch in Berlin-Marienpark auf den üblichen Bedarf klassischer Büro-Umgebungen.

Auch im Brandenburg-Park nahe Ludwigfelde, wo das US-Unternehmen Vantage Data Systems gerade mit dem Bau zweier großer Rechenzentren begonnen hat, werden die Server mit luftgekühlten Kältemaschinen gekühlt und kein Wasser zur Kühlung benötigt. Technik-Chef Abed Jishi taxiert den zusätzlichen Wasserbedarf des Daten-Lagers jedenfalls auf „nahe null“.

Bleibt also die Frage, wo sich Google niederlassen wird. Tatsächlich gab es im August auch im Berliner Senat Gespräche mit dem US-Unternehmen, das deutschlandweit 2500 Mitarbeiter beschäftigt. Wie bei Berlin Partner, der landeseigenen Agentur für Wirtschafts- und Technologieförderung zu erfahren war, habe man jedoch „keinen passenden Standort“ für Googles Server finden können. Vermutlich hat man auch nicht besonders emsig gesucht. Denn bekanntermaßen sind Flächen in Berlin knapp und Rechenzentren nicht gerade die Art von Ansiedlung, die viele Arbeitsplätze erwarten lässt.

Am Wasser liegt es jedenfalls nicht. Denn während bei Stromnetz Berlin regelmäßig Anfragen für neue Serverfarmen eingehen, weil der Netzbetreiber den stets enormen Strombedarf garantieren muss, bleiben die Berliner Wasserbetriebe bei der Standortsondierung gleich außen vor. Nachfragen sind dort jedenfalls nicht bekannt.