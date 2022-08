Reinickendorf gehört nicht zu den Orten, die einem in dem Sinn kommt, wenn es um in High-Heels laufende Männer geht. An diesem Samstag ist alles anders, denn seit 17:00 Uhr gibt es auf der Greenwich-Promenade am Tegeler See zum zweiten Mal das Schaulaufen der schönsten Absatzschuhe von Berlin. Auf einem Hindernislauf müssen die Teilnehmer unter anderem einen Eierlauf und einen Handtaschenweitwurf absolvieren.

Ausrichter ist der queere Verein Regenbogen Reinickendorf e.V. Der Vorsitzende Andreas Otto gegenüber der Berliner Zeitung: „Wir wollen mit einem Augenzwinkern für Toleranz, Akzeptanz und Respekt für die LSBTIQ-Community werben und setzten uns für gleiche Rechte für alle ein. Auch im Außenbezirk gibt es ein LSBTI-Leben, jenseits der Szene-Bezirke.“

Sebastian Ahlefeld Andras Otto, Vorsitzender Regenbogen Reinickendorf e.V. zeigt den Teilnehmern und Zuschauern wie es geht.

Dass Reinickendorf bunt ist, zeigt, dass viele Menschen extra für die Veranstaltung zur Promenade gekommen sind, um sich das Spektakel auf High-Heels anzuschauen. Da die Teilnahme queerer Menschen nicht so groß ist, haben sich einige Zuschauer zum Mitmachen hinreißen lassen. Dies ging dann auch ohne Absatzschuhe und ganz bequem in Schlappen. Somit ist es eine Veranstaltung für alle Menschen die eine Sichtbarkeit queerer Menschen in Reinickendorf unterstützen. Laut Veranstalter geht es heute noch bis 22:00 Uhr.