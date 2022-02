Berlin - Sie gelten als Organisationen der Sterbehilfe – doch ihr Selbstbild enthält noch einen weiteren Aspekt: Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) sowie die Vereine Sterbehilfe und Dignitas Deutschland sehen es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, Selbsttötungen zu verhindern. Das wurde auf der ersten gemeinsamen Pressekonferenz der drei Organisationen am Montag in Berlin deutlich.