Sieben Jahre sind eine lange Zeit. Sieben Jahre sind 2555 Tage oder 61.320 Stunden. Es ist eine Zeitspanne, in der Babys zu Schulkindern heranwachsen, pubertierende Mädchen und Jungen zu jungen Frauen und Männern. „Sieben Jahre sind eine Ewigkeit“, sagt Ahmed Awad* mit versonnenem Blick. Der 43-Jährige ist ein zurückhaltend wirkender Mann, der mit leiser Stimme redet.

Ahmed Awad kann für sich in Anspruch nehmen, diese Ewigkeit genau zu kennen. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Dass er hier sitzt, im Büro eines Hinterhauses in Mitte, ist nicht gewöhnlich. Denn er ist eigentlich seit rund zwei Jahren in Haft, zuerst war er in Koblenz im Gefängnis, dann ist er nach Berlin verlegt worden, weil hier seine Familie lebt. Wenn er seine gesamte Zeit absitzen müsste, hätte er noch gut fünf Jahre vor sich.

Es ist ein sonniger Spätsommertag, an dem Ahmed Awad in hellem, langärmeligem Hemd und blauen Jeans in einem Raum der Freien Hilfe sitzt. Der Verein kümmert sich um straffällig gewordene Menschen, Männer wie Awad. Dass er ein Straftäter ist und wegen schweren Bandendiebstahls verurteilt wurde, sieht man ihm nicht an. Aber woran sollte ein Verbrecher auch zu erkennen sein?

Ahmed Awad ist Ende Februar in den offenen Vollzug in Düppel gekommen. Das bedeutet: Er hat etwas mehr Freiheit als in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Seit Juli jobbt er zweimal in der Woche im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs in einem Pflegeheim. Er darf raus, wenn er einen Termin bei seinem Anwalt oder bei der Freien Hilfe hat. Dort ist er regelmäßig, um Unterstützung zu bekommen. Für sich und vor allem seine Familie.

Denn Awad ist auch ein Vater. Er ist verheiratet, hat drei Töchter. Und für sie und seine Frau macht er seit ein paar Wochen mit beim Programm „AufGefangen“. Dieses Projekt der Freien Hilfe gibt es in Berlin seit 2018. Es richtet sich an inhaftierte Väter und Familien, die von Haft betroffen sind. Vor allem den Kindern von Strafgefangenen soll damit geholfen werden, sagt die Projektleiterin Anja Seick. Es gibt Gesprächsangebote bei der Freien Hilfe. Organisiert werden gemeinsame Aktivitäten der Kinder mit ihren im Gefängnis sitzenden Vätern oder auch Müttern.

„Es ist erkannt worden, dass Familie ein wichtiges Thema beim Strafvollzug ist. Vor allem Kinder von Inhaftierten werden von der Gesellschaft nicht gesehen“, sagt Anja Seick. Diese Mädchen und Jungen seien jedoch eine vulnerable Gruppe. Frauen oder auch Kinder von im Knast sitzenden Männern und Vätern hätten nicht viele Menschen, mit denen sie über das Gefängnis reden könnten. Es ist ein Problem, das in den meisten Familien verheimlicht wird.

Schock für die Familie: In Berlin vor den Augen seiner Töchter festgenommen

Das Programm „AufGefangen“ soll das ändern, soll das Thema enttabuisieren, wie Seick es nennt. „Vor allem bei Kindern von Strafgefangenen besteht ein großes Risiko, selbst psychisch zu erkranken oder später ebenfalls im Gefängnis zu landen.“ Die 34 Jahre alte Sozialarbeiterin hat die Erfahrung beim Antigewalttraining gemacht, das die Freie Hilfe in Gefängnissen anbietet. „Wenn wir die Teilnehmer dort fragen, wessen Väter in Haft saßen, gehen rund 60 Prozent der Hände hoch“, erzählt sie.

Die Töchter von Ahmed Awad waren dabei, als ihr Vater verhaftet wurde. Früh um sechs Uhr habe die Polizei an ihrer Wohnungstür in Berlin geklingelt, erinnert er sich. Vor den Augen seiner Kinder und seiner Frau sei er festgenommen und in Handschellen abgeführt worden. „Natürlich war das ein Schock für meine Familie, sie wussten ja von nichts“, sagt er. Wochenlang durfte Awad in der Untersuchungshaft nicht telefonieren oder Besuch empfangen. Es bestand Verdunklungsgefahr.

Sabine Gudath Sozialarbeiterin Anja Seick kümmert sich im Projekt „AufGefangen“ der Freien Hilfe um inhaftierte Väter und deren Familien.

„Meine Frau hat mir später erzählt, dass meine Kinder drei Wochen lang geweint hätten“, erzählt Awad mit noch leiser werdender Stimme. Und auch er habe sich in der Haft Vorwürfe gemacht, sich auch geschämt. Vor allem seine zweitjüngste Tochter, die in die zehnte Klasse geht und sich früher sehr in der Schule engagiert habe, sei in ihren Leistungen abgerutscht. Sie habe sich zurückgezogen.

„Sie wollte nicht über Probleme reden, sie wurde gemobbt, hat sich in der Schultoilette eingeschlossen“, erzählt Awad. Seitdem sie am Programm „AufGefangen“ teilnehme, sei es besser geworden. Dort habe man auch beim Schulwechsel geholfen.

Verurteilt als Mitglied einer Bande von Autoschiebern

Ahmed Awad wurde in Westdeutschland geboren, hat ein Studium der Orientalistik abgebrochen. In Berlin betrieb er vor seiner Festnahme nach eigenen Angaben ein Hotel. Ende März vergangenen Jahres wurde er als Mitglied einer Bande von Autoschiebern vom Landgericht Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz zu der langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde in seinem Fall die Werteinziehung von mehr als 700.000 Euro angeordnet. Das Gericht sah den Vorwurf des schweren Bandendiebstahls als erwiesen an.

Zusammen mit Komplizen hatte Awad im Jahr 2019 hochwertige Autos in Deutschland gestohlen, sie zerlegt, die Teile in Containern von Antwerpen aus nach Dubai verschifft. „Es ging um 14 Autos“, erzählt Awad. Offen berichtet er, wie er, der nicht vorbestrafte Familienvater, „ohne Not zum Straftäter“ wurde. Einem Kumpel, der mit seiner Firma pleitegegangen sei, habe er helfen wollen. „Geld brauchte ich eigentlich nicht, wirklich nicht“, beteuert er. Er hatte eine gute Arbeit, seine Frau ebenso.

Warum aber dann die Tat? „Ich war gierig. Ohne Gier kommt man nicht in den Knast“, erzählt Awad, der dem Blick nicht ausweicht.

Einmal in der Woche kommt Awad im Rahmen des Projekts „AufGefangen“ in die Beratungsstelle der Freien Hilfe. Häufig ist auch seine zweitjüngste Tochter dabei. Sie kann den Sozialarbeitern Fragen stellen. Sie sprechen über ihre Probleme in der Schule oder zu Hause. Regelmäßig verbringen Awad und seine Tochter Nachmittage mit anderen Vätern und deren Kindern. Zuletzt waren sie in der Trampolinhalle Jump House. Betreuer der Freien Hilfe sind immer dabei.

„Dadurch sehen die Mädchen und Jungen, die oftmals nicht offen über ihre in Haft sitzenden Väter reden können oder dürfen, dass sie nicht allein sind mit ihrem Problem. Sie erfahren, dass es noch andere Kinder gibt, deren Väter im Gefängnis sind“, sagt Anja Seick. Und man nehme mit dem Programm auch die Väter in die Pflicht, trotz der Haftstrafe an ihre Kinder zu denken. „Familien fühlen sich oftmals stigmatisiert, wenn der Vater im Gefängnis sitzt“, sagt sie.

Ziel des Berliner Projekts ist die Stärkung familiärer Bindungen

In Berlin sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung derzeit 3508 Menschen inhaftiert. Davon sind nur 200 Frauen, die in der Justizvollzugsanstalt für Frauen oder in der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg ihre Strafe verbüßen.

Das Projekt „AufGefangen“ wird von der zuständigen Senatsverwaltung seit dem Start vor vier Jahren gefördert. Waren es im ersten Jahr 120.000 Euro, so betrug die Summe im vorigen Jahr bereits rund 304.000 Euro. In diesem Jahr soll der Betrag auf 409.000 Euro steigen. Arbeiteten zunächst zwei Mitarbeiter in dem Projekt, sind es derzeit sieben. Die Stärkung familiärer Bindungen sei für Menschen, die eine Gefängnisstrafe absitzen müssen, ein wesentlicher Bestandteil für eine gelingende Resozialisierung, betont die Justizverwaltung auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Ich war gierig. Ohne Gier kommt man nicht in den Knast. Ahmed Awad

Auch einen Grund für die Förderung nennt die Senatsverwaltung für Justiz. So sei in einem von der Europäischen Union geförderten Projekt, an dem sich auch Deutschland beteiligt habe, das Ausmaß seelischer Belastung für Kinder erforscht worden. Dabei habe sich gezeigt, dass die Inhaftierung eines Elternteils erheblichen Einfluss auf die Psyche des Kindes und sein psychisches Wohlergehen nehme. Insgesamt sei es bei mehr als zwei Drittel aller Kinder von inhaftierten Eltern zu psychischen und physischen Problemen gekommen. Daher sei es notwendig, den Familien frühzeitig Hilfe anzubieten. Eine solche Offerte sei das Projekt „AufGefangen“.

Laut Senatsjustizverwaltung bietet das Projekt passgenaue Angebote wie Einzel-, Paar- und Familienberatung, Freizeitaktivitäten von inhaftierten Vätern mit ihren Kindern sowie Gruppenarbeit. Dazu gehörten auch begleitete Besuche in der Vater-Kind-Gruppe sowie Spielstunden von inhaftierten Vätern mit ihren Kindern. In Berlin gebe es insgesamt drei derartige Projekte.

Deutschlandweit sind etwa 100.000 Mädchen und Jungen betroffen

Wie viele Kinder in der Hauptstadt leben, deren Väter oder Mütter im Gefängnis sitzen, kann die Senatsverwaltung nicht sagen. Die Zahl werde statistisch nicht erfasst, heißt es. Schätzungen gehen aber davon aus, dass deutschlandweit etwa 100.000 Mädchen und Jungen betroffen sind.

„Die Kinder verstecken dieses Thema, reden nicht einmal mit ihren Freunden darüber. Und dieses ständige Geheimhalten ist es auch, das die Mädchen und Jungen sehr belastet“, sagt Anja Seick.

Sie empfehle meist, offen mit dem Problem umzugehen. Das nehme den Druck. Es sei aber auch wichtig, dass Familien diese Entscheidung ganz bewusst und nicht aus einem Bauchgefühl heraus treffen und dann so gut vorbereitet sind, auch mit anfänglich dummen Sprüchen umgehen zu können.

In der Familie von Ahmed Awad wird nicht darüber gesprochen, dass der Vater eine Gefängnisstrafe verbüßt. Aber eine Kollegin seiner Frau habe es auf irgendeine Weise herausbekommen, als er vor sechs Monaten in den offenen Vollzug verlegt worden sei, erzählt Awad. Das sei unangenehm und seine Frau sei gemobbt worden. Die Schulfreunde seiner Kinder dagegen wüssten nichts. Das liege aber auch daran, dass Schule und Wohnung räumlich weit entfernt voneinander lägen.

„AufGefangen“ wird gut angenommen bei Berliner Inhaftierten. Im vorigen Jahr konnten 285 inhaftierte Väter beraten werden. Zu 133 Angehörigen nahm die Freie Hilfe Kontakt auf. In diesem Jahr werde sich die Zahl wohl verdoppeln, schätzt Anja Seick.

Ahmed Awad wird demnächst Freigänger, dann darf er zum Arbeiten tagsüber die Haftanstalt verlassen. Gerne würde er wieder in einem Hotel arbeiten, sagt er. Gerne würde er auch nach der Hälfte der Strafe entlassen werden, um wieder jeden Tag für seine Frau und seine Töchter da zu sein. Noch hat er es nicht geschafft, mit seinen Kindern über seine Straftat zu reden. „Ich schäme mich“, erklärt er seine Zurückhaltung.

Auch deswegen habe er sich schon im Prozess bei seiner Familie entschuldigt. Das Urteil, bei dem Awads Frau und die Kinder anwesend waren, hat offenbar bei seinen Töchtern einen tiefen Eindruck hinterlassen und wohl auch den Wunsch genährt, nicht so zu werden wie der Vater.

Die Älteste wird Jura studieren. Die Mittlere möchte Ärztin werden. Awad muss schmunzeln, als er nach dem Berufswunsch seiner jüngsten Tochter, die derzeit die achte Klasse besucht, gefragt wird. „Sie möchte einmal als Richterin arbeiten.“

* Name geändert