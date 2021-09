Berlin - Die Liste ist lang: ein Polizeibeauftragter; eine Nachfolge für die scheidende Datenschutzbeauftragte; ein Transparenzgesetz, das den Zugang zu den bei der Verwaltung vorhandenen Informationen regeln soll; der letzte Teil des Mobilitätsgesetzes, in dem es um weniger Parkplätze, schmalere Straßen und höhere Gebühren gehen sollte; eine auf mehr Klimaschutz zielende Novelle der Bauordnung, die unter anderem eine Dachbegrünung vorsieht. Dies alles sind Vorhaben, die die rot-rot-grüne Koalition in Berlin nicht mehr realisieren wird. Auf den letzten Metern, kurz vor der Wahl am 26. September, zeigt sich, dass das Bündnis an seinem Ende angelangt ist.

„Berlin gemeinsam gestalten. Solidarisch. Nachhaltig. Weltoffen.“ So steht es über dem Koalitionsvertrag, den SPD, Linke und Grüne im Dezember 2016 gemeinsam formuliert und beschlossen hatten. Vieles davon wurde umgesetzt, doch vor allem die Vokabeln „gemeinsam“ und „solidarisch“ ließen sich offenbar immer weniger durchhalten. Außerdem gehört es bei jeder Regierung dazu, dass manches Gesetzesvorhaben nicht umgesetzt wird. Es gibt keinen Koalitionsvertrag, der komplett abgearbeitet wird.

Nach fünf gemeinsamen Jahren hat sich Rot-Rot-Grün aufgerieben durch die ewige und in Dreier-Konstellationen naturgemäß besonders müheselige Suche nach Kompromissen. Es hat sich verfangen in einem Netz aus Koppelgeschäften, das immer mehr aus Fallstricken und Stolperfallen zu bestehen schien. Nach dem Motto: Wenn du meine Kandidatin für Position xy durchfallen lässt, blockiere ich das Gesetz z, das dir so wichtig ist. Das ist zwar Alltag in der Politik. Es ist aber eben auch sehr anstrengend.

Im speziellen Berliner Fall muss man wissen, dass vor allem Linke und Grüne von Beginn an eines im Blick hatten: Der große Partner SPD mit dem Regierenden Bürgermeister an der Spitze sollte keine rüpelhafte Basta-Politik betreiben dürfen, wie es die Sozialdemokraten am Ende ihrer vorherigen Koalition mit der CDU vielfach durchexerziert hatten. Man wollte gleichberechtigt sein, es dürfe auf keinen Fall ein Koch-Kellner-Verhältnis geben wie damals zwischen Gerhard Schröder und Joschka Fischer.

Doch Appelle an Gemeinsinn, Solidarität und Fairness brauchen sich auch auf. Jede Partei muss die eigenen Leute und Klientel bedienen. Und es gehört mit zur Wahrheit, dass das ausgerechnet der SPD mit ihrem lange Zeit schwachen Vor-Mann Michael Müller im rot-rot-grünen Kosmos nicht sonderlich gut gelungen ist. Sie ist - sei es aus Überzeugung, sei es aus Pragmatismus - in den vergangenen fünf Jahren noch weiter nach links gerutscht und wurde dadurch immer weniger erkennbar. Und da, wo sie versucht hat dagegenzuhalten, gab's prompt Knatsch mit empörten Linken und Grünen. Dass diese dann à la Rudi Carrell sagen „Denn schuld daran ist nur die SPD“, gehört zum Soundtrack dieser Koalition.

Als wäre die Ehe zu dritt nicht schon kompliziert genug, steht in zehn Tagen eine besonders komplizierte Wahl an. Amtsinhaber Müller hört auf, seine designierte Nachfolgerin Franziska Giffey fährt einen knallharten Abgrenzungskurs gegenüber Rot und Grün. Das Kalkül ist, dass sich die SPD maximal profilieren und emanzipieren muss, um am 26. September tatsächlich das Rote Rathaus halten zu können.

Grüne, Linke und ihre große Blase im linksgrünen Berlin lassen seitdem keine Gelegenheit aus, die SPD-Frau als rückständig und konservativ zu schmähen, als eine, die sich bei CDU und FDP anbiedere. Wenn also mal wieder eine Personalie oder ein Gesetz auf den letzten Metern scheitern, dann liege das an dem unguten Einfluss Giffeys auf die im Moment noch regierenden SPD-Leute. So geht die Erzählung.

Dabei ist ja noch lange nicht gesagt, dass es nach der Wahl nicht eine Wiederauflage von R2G geben wird. Für die Grünen ist das trotz aller öffentlich durchlittener Zumutungen immer noch das Wunschbündnis - wenn auch natürlich unter eigener Führung. Eine Koalition mit der CDU plus x scheint in Berlin auch tatsächlich kaum möglich. Was also bliebe den Grünen übrig? Und für die Linken ist R2G ohnehin die einzige Machtoption.

Bleibt die SPD. Franziska Giffey übt sich bislang in einer Sphinx-artigen Haltung, wenn es um mögliche Bündnisse geht. Sie bewegt sich nicht. Vielleicht kommt es also tatsächlich zur Neuauflage. Und dann könnte man all die aus unterschiedlichen Gründen unerledigten Entscheidungen neu treffen. So geht Politik.