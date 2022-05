Einige nicht ganz unbedeutende Dinge fehlen noch. Räder und Sitze zum Beispiel, Fensterscheiben und Leuchten. Nicht zu vergessen Kabel und Leitungen, die sich pro Fahrzeug auf immerhin 42 Kilometer Länge summieren. Doch ansonsten ist schon klar erkennbar, dass aus den sonnengelb lackierten Aluminiumkonstruktionen, die im Pankower Werk des schweizerischen Schienenfahrzeughersteller Stadler aufgereiht stehen, Berliner U-Bahnen werden sollen.

„Unsere Stadt bekommt nagelneue U-Bahn-Wagen, die hier im Norden Berlins gebaut werden“, sagte Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch. Am Montag war die Grünen-Politikerin in der neuen Montagehalle A zu Gast, um die ersten zwölf Wagenkästen anzuschauen. Ende 2022 sollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) den ersten fertige U-Bahn-Wagen bekommen. Doch wird der Ukraine-Krieg auch dieses Projekt stören? Und werden die Wagen am Ende reichen?

Seit dem Beginn des Jahres wird dort, wo zu DDR-Zeiten der Volkseigene Betrieb Bergmann-Borsig produzierte, die neue U-Bahn-Generation für Berlin gebaut. Es begann im Februar mit der Lieferung des ersten Wagenkastens, der aus einem Stadler-Werk in Ungarn nach Wilhelmsruh transportiert wurde - 12,2 Meter lang, 2,4 Meter breit und rund drei Meter hoch. Inzwischen kamen elf weitere Konstruktionen hinzu.

Erster Einsatzort wird die U3 nach Krumme Lanke sein

„Alle Fahrzeuge werden der neuen Baureihe JK angehören“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt am Montag. Die neuen U-Bahnen sind für die Linien U1 bis U4 ausgelegt, die wegen ihrer etwas schmaleren Tunnelquerschnitte als Kleinprofil bezeichnet werden.

Wenn Ende dieses Jahres die Lieferung an die BVG beginnt, heißt das noch nicht, dass dann auch schon Fahrgäste mitfahren dürfen. „Die Wagen werden erst einmal als Testfahrzeuge ausgiebig von uns erprobt“, erklärte U-Bahn-Chefin Nicole Grummini am Montag. Das werde voraussichtlich das gesamte Jahr 2023 in Anspruch nehmen. „Im Laufe des Jahres 2024 kommen die Wagen dann in den Fahrgastbetrieb“ – aller Voraussicht nach zunächst vor allem auf der Linie U3 nach Krumme Lanke.

Noch betrifft der Krieg in der Ukraine das Projekt nicht - noch nicht

Dann sollen auch die nächsten zwölf Testfahrzeuge in den Einsatz gelangen. Dabei handelt es sich um die Baureihe J, die für Linien U5 bis U9 ausgelegt wird. „Die Fahrgäste werden sie zunächst auf der U5 zwischen Hönow und Hauptbahnhof kennenlernen“, sagte Grummini. Damit werden auch die Fahrgäste auf den Strecken des Großprofils von der Investition der Superlative profitieren. In diesem Bereich liegt die vorerst letzte Auffrischung des Wagenparks besonders lang zurück, und die Flotte hat ein hohes Durchschnittsalter. Dabei ist die Berliner U-Bahn gemessen an der Zahl der Fahrgäste noch vor der S-Bahn das wichtigste Verkehrsmittel Berlins. Vor Corona wurden die Züge jährlich für mehr als eine halbe Milliarde Fahrten genutzt. 2001 waren es 372 Millionen.

Unterm Strich hat die BVG bei Stadler zunächst 376 Wagen bestellt, für 1,2 Milliarden Euro. Senatorin Jarasch rechnet aber damit, dass die Flotte bis in die 2030er-Jahre hinein auf mehr als tausend Fahrzeuge wächst. „756 Wagen für das Groß- und 262 Wagen für das Kleinprofil“, sagte die Grünen-Politikerin. Stadler stellt 30 Jahre lang die Versorgung mit Ersatzteilen sicher. Je nachdem, wie es um die Finanzen des Landes Berlin bestellt ist, können am Ende bis zu 1.500 neue U-Bahn-Wagen bei der BVG auf den Höfen stehen. Doch ob der mit drei Milliarden Euro dotierte Rahmenvertrag voll ausgeschöpft wird, steht in den Sternen, so Jarasch. Die finanziellen Spielräume werden wieder kleiner.

Rechtsstreit mit Alstom verzögerte die Lieferung

Es gibt auch noch andere Unwägbarkeiten. Werden die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auch dieses Produktionsvorhaben betreffen? „Noch ist es nicht betroffen“, sagte Vanessa Rittinger, die das Projekt bei Stadler leitet. Aber es sei nicht ausgeschlossen, dass Zulieferer von Kabeln und anderen wichtigen Fahrzeugteilen die Probleme zu spüren bekommen. „Derzeit ist das Projekt im Zeitplan, und auch mit der Qualität sind wir zufrieden“, teilte BVG-Manager Erfurt am Montag mit.

Der Startschuss für das Vergabeverfahren war bereits 2016 gefallen. Allerdings war erst 2019 klar, wer den Auftrag bekommt – Stadler. Trotzdem konnte die Produktion auch dann noch nicht beginnen, denn der Mitbewerber Alstom zog vor die Vergabekammer. Als das französische Unternehmen dort erfolglos blieb, legte es beim Kammergericht Beschwerde ein. Die BVG habe „an der Grenze dessen, was vergaberechtlich zulässig war, gehandelt“, rügte Anwalt Alexander Csaki. So sei Alstom aufgefordert worden, das Preisangebot zu senken, um die eigenen Chancen zu verbessern. Im März 2020 wies das Kammergericht allerdings die Beschwerde zurück. Endlich gab es grünes Licht.

Markus Wächter So sollen die Züge der Baureihe JK innen aussehen. Ein Blick ins 1:1-Modell, das im Technikmuseum zu sehen war.

Besucher des Deutschen Technikmuseums können sich bereits einen Eindruck von den neuen U-Bahnen machen. Dort kann man noch bis Sommer ein lebensgroßes räderloses Modell besichtigen und begehen – einen Wagen mit Führerstand der Baureihe JK. Die Konstruktion aus Stahl und Holz wurde vom Berliner Unternehmen IFS Design gebaut.

Innen wirkt der Wagen großzügig, obwohl er nur 2,40 Meter breit ist, wie auf den Linien U1 bis U4 mit ihren schmaleren Tunneln üblich. Auch bei den jetzigen „Icke“-Zügen (Baureihe IK) sind die Wagenwände in der Mitte nach außen gewölbt. Das soll innen Platz schaffen. Doch dort sind die Bildschirme, die über den Fahrtverlauf informieren, quer im Fahrgastraum unter der Decke angebracht – was auf manche Fahrgäste einen beengten Eindruck macht. In den neuen JK-Zügen werden die Monitore dagegen seitlich an den Wänden montiert, wo sie den Durchblick nicht stören.

Ein weiterer Unterschied: Die Türsäulen sind flacher, sie ragen nicht so weit in den Fahrgastraum hinein. Und es gibt nur zwei Türen auf jeder Seite - das soll ebenfalls mehr Platz schaffen.

Aluminium-Bauweise, Luftfederung, Höchsttempo 70 Kilometer in der Stunde – das sind weitere Merkmale der neuen U-Bahnen. Eine Klimaanlage wird es allerdings auch dort nicht geben, so die BVG – dafür mehr Sitzplätze als in der Baureihe IK.