Spricht man mit Dieter Hötger über sein Leben, fragt man sich, warum diese Geschichte eigentlich noch nicht verfilmt worden ist. Material gibt es genug. Kurz nach dem Mauerbau grub der Westberliner sich aus Kreuzberg Richtung Ost-Berlin, wurde verraten, von der Stasi angeschossen. Dann erst monatelang im Krankenhaus behandelt, um später in einem Schauprozess ohne anwaltlichen Beistand zu neun Jahren Zuchthaus verurteilt zu werden. Aus Bautzen konnte er Jahre später fliehen, wurde erneut gefasst, wieder verurteilt und später durch die BRD freigekauft. Die Flucht vom West-Berliner „Tunnel-Dieter“ jährt sich am Dienstag das 60. Mal.

Aufgeregt sei er deshalb schon ein bisschen, erzählt der 82-Jährige der Berliner Zeitung am Telefon. Punkt 12 Uhr beginnt der offizielle Teil der Kranzniederlegung vor der Gedenktafel in der Sebastianstraße. Sechs Jahrzehnte zuvor stieg Hötger mit seinem „Kameraden“ Siegfried Noffke, beide waren damals erst 22 Jahre alt, hier in den 30 Meter langen Tunnel. Ziel war der Keller der Heinrich-Heine-Straße 45 in Ost-Berlin, beide wollten ihre Familien nach „drüben“ holen. Die Frau von Dieter Hötger wohnte damals im Ostteil der Stadt.

Die Mauer stand da noch nicht einmal ein Jahr, zwischen Dezember 1961 und April 1962 sollen allein mehr als 60 Fluchttunnel gebaut worden sein. Die wenigsten erfolgreich. Etwa zwei Monate hat der Tunnelbau bei Dieter Hötger gedauert: „Jeden Tag kamen wir nur ein oder zwei Meter vorwärts, ich konnte ja nur nachts arbeiten, weil ich tagsüber auf dem Bau war.“ Um das Einstürzen zu verhindern, wurde der Tunnel mit Brettern gestützt. Am Ende wurde er 35 Meter lang, 75 Zentimeter breit. Führte von West nach Ost – und hoffentlich wieder zurück.

Doch das Ministerium für Staatssicherheit wollte sogenannte Republikfeinde mit aller Härte abwehren. Ein Bekannter seiner Frau, ein „Stasi-Lump“, wie Hötger sagt, verpfiff das Duo als IM Pankow ans MfS. Deren „Operation Maulwurf“ begann bereits Anfang Juni; so lange wusste sie bereits von Hötgers Plänen. Am Fluchttag setzte das Duo Hötger und Noffke am Ost-Berliner Ausstieg dann den Wagenheber an und durchbrach den Kellerboden. Hötger verließ den Stollen als Erster, sein Kamerad Noffke steckte noch im Tunnelausstieg als die Stasi den Einsatzbefehl gab.

Dieter Hötger: Mein Kamerad war sofort tot

„Als er mit dem Oberkörper aus dem Tunnel ragte, wurde die Kellertür aufgerissen und mit Maschinenpistolen auf uns geschossen“, erzählt Hötger ruhig. Er kennt seine Geschichte, hat sie schon oft erzählt. Seinen Kameraden Siegfried Noffke „haben sie im Oberkörper oder im Kopf getroffen, der war sofort tot, und ich hab sieben Schussverletzungen gehabt, bin nach hinten gekippt und dann haben sie mich aus dem Keller rausgezerrt.“ Ein Stasimajor habe ihm dort noch eine Pistole an den Kopf gehalten, gebrüllt, wo die Waffen seien: „Die wollten ja unbedingt ein Argument haben, warum sie geschossen haben. War ja alles Lüge.“ Sowohl Noffke als auch Hötger waren unbewaffnet.

Hötger überlebt mit einem Lungenschuss, wird drei Monate im Krankenhaus behandelt. Dann direkt in die U-Haft nach Neustrelitz verlegt, zwei Tage Prozess in der damaligen Bezirksstadt Neubrandenburg. Ohne anwaltlichen Beistand: „Anwalt, den kannste vergessen. Da waren natürlich keine Zeugen und alles wurde nur schöngeredet. Ich sollte sagen, was ich in der Vernehmung gesagt habe.“ Urteil: neun Jahre Zuchthaus wegen versuchter Republikflucht.

Zwei Jahre später versuchte er 1964 in Bautzen das erste Mal zu türmen, wurde wieder verraten. „Da saß ich ja schon oben auf der Mauer, mit Schlüssel und so, aber derjenige, der mitkommen wollte, aus München, der hat mich verpfiffen.“ Statt Freiheit also sechs Jahre Einzelhaft, Zelle im ersten Stock, Arbeitszelle ganz unten.

1967 gelang ihm genau hier aus der Sonderhaftanstalt Bautzen II die einzige erfolgreiche Flucht. Wieder grub Hötger ein Loch. Mit einem geklauten Schraubenzieher kratzte er eineinhalb Monate Mörtel aus den Fugen, 62 Bausteine konnte er so insgesamt rausholen und versteckte die wiederum in seiner Zelle. Ein Schrank kaschierte irgendwann das immer größer werdende Loch. Trotz Zellenkontrollen flog er nicht auf. Die VoPos „waren eben ein bisschen doof und haben gedacht, wenn sie kein Werkzeug finden, ist alles ruhig. Aber, dass ich im Hintergrund am Mauerwerk herumgewühlt habe, das haben sie erst später erfahren.“

Zwei Fluchtversuche aus Bautzen

Ende November 1967 quetschte er sich dann durchs Loch und floh aus der Stadt. Tagsüber versteckte er sich im Wald, hörte Polizei – es soll eine der größten Fahndungsaktionen der DDR gewesen sein –, wanderte nachts.

Dieter Hötger wirkt fast angstbefreit, wenn er über sein Leben, seine Fluchtversuche, seine Flucht erzählt. Gab es da in Bautzen kein Gefühl der Angst, der Panik? „Na ja, wissen Sie, ich hab zu dem Zeitpunkt ja schon ein paar Jahre gesessen und wollte ihnen auch noch mal eins auswischen.“ Gefährlich war es dennoch. Und nach gut einer Woche und 20 Kilometer fernab von Bautzen wurde er gefasst, schon wieder.

Erneute Verurteilung, acht Jahre Zuchthaus obendrauf. Im Jahr 1972 kaufte ihn die Bundesrepublik dann frei. Bis dahin überwachte die DDR ihn akribisch, er sei mit Handschellen ans Bett gefesselt worden, wegen möglicher Suizidgefahr standen nachts zwei Polizeikräfte vor der Tür.

Die erste Ehe von Dieter Hötger – für die baute er ja den Tunnel – hielt übrigens nur bis 1964. Da hatte er noch acht Jahre Gefängnis vor sich.