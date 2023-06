Es ist voll im Vorhof des Gemeindehauses der Elias-Kirchengemeinde in Prenzlauer Berg. Etwa 20 Menschen sitzen oder stehen in kleinen Gruppen und unterhalten sich, 20 weitere stehen unter einem länglichen Pavillon Schlange, der an diesem sonnigen Donnerstag Schatten spendet. Von einer Mitarbeiterin erhalten die Menschen einen kleinen Zettel, mit dem sie sich auf eine Bank, draußen auf den Gehsteig oder an eines der Fenster des Saals setzen. Durch die offenen Fenster sind orangefarbene Gemüsekisten und glänzende Auberginen zu erkennen, die zu einem Berg aufgetürmt auf die Ausgabe warten.



Es gibt wohl keinen besseren Gradmesser für Armut in Berlin als die Schlange an den „Laib und Seele“- Ausgabestellen der Berliner Tafel. Ein Satz, den viele hier irgendwann einmal gesagt haben: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mein Essen bei der Tafel holen muss.“ Die Kombination aus Pandemie, Krieg und Energiekrise führt dazu, dass die Herausforderungen eher zu- als abnehmen.

Ein Mann mit langem grauen Bart ruft einer Bekannten beim Warten zu: „Gestern hast du gesagt, dass morgen schon wieder Donnerstag ist. Sonst hätte ich es verpasst!“ Donnerstag ist der Tag, an dem die Tafel hier Essen ausgibt. Außer Deutsch hört man vor allem Ukrainisch. Eine Frau hält ihren blauen Pass in der einen Hand, mit der anderen gestikuliert sie beim Gespräch mit einer Frau, die eine Schürze trägt.



Seit 30 Jahren ist die Tafel in Berlin tätig, um Essen an bedürftige Menschen zu verteilen, deren Einkommen nicht zum Lebensmitteleinkauf ausreicht. In diesen Jahren sind immer wieder unterschiedliche Krisen und schwierige Zeiten auf die Stadt zugekommen – doch die letzten vier Jahre waren ganz anders.

Sabine Werth, ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel, hat ihre Organisation in den vergangenen vier Jahren „in den Ausnahmezustand“ versetzt. Sie ist Mitgründerin der Berliner Tafel und sagt, dass sich die Zahl der Bedürftigen verdoppelt habe in den vergangenen Jahren. Aktuell betreibt die Tafel 48 Ausgabestellen und unterstützt dazu auch 400 soziale Einrichtungen in ganz Berlin – alles in allem gebe es also ungefähr 180.000 Menschen im Monat, die auf ihr Essensangebot angewiesen sind.



Es sind dramatische Zahlen, an die sich die meist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel langsam gewöhnt haben, sagt Sabine Werth. Etwa 20,1 Prozent der Bevölkerung Berlins ist von Armut betroffen, die Stadt weist damit die zweithöchste Armutsquote bundesweit auf – und die Situation wird nicht einfacher. „Die Energiekrise wird sich erst noch richtig bemerkbar machen“, glaubt Sabine Werth. Ihre Bestandskunden hätten das bereits an den gestiegenen Energiepreisen gemerkt – aber die richtig großen Kostenabrechnungen kommen erst jetzt auf die Menschen zu, glaubt sie.

Tafel-Gründerin: Was früher gespendet wurde, wird nun in die Ukraine geschickt

Rund 400 soziale Einrichtungen beliefert die Berliner Tafel mit Essen. Aufgabe ist hier vor allem das Einsammeln, Sortieren und Anliefern der Ware an Suppenküchen. Hinzu kommen die 48 „Laib und Seele“- Ausgabestellen, die in Kooperation mit den Berliner Kirchengemeinden Lebensmittel an bedürftige Menschen für zu Hause verteilen.



Die Arbeit der Tafel sei eine „Überraschungsaufgabe“, das heißt, keiner der Mitarbeiter wisse genau, mit welchen Produkten in welchem Ausmaß sie rechnen können. Planung – und wenn es nur für den übernächsten Tag gilt – sei kaum möglich. Dazu komme noch ein weiteres Problem: In Zeiten, in denen Supermärkte und Kunden bewusster mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen, gehen Spenden an die Tafel zurück. Früher kamen viele von Großhändlern im Form von nicht verkauften Lebensmitteln oder solchen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum.

Heute würden solche Produkte allerdings am Tagesende in sogenannten Rettungspaketen verkauft, sagt Sabine Werth. „Dann ist für uns am nächsten Tag nichts mehr übrig.“ Seit der russischen Invasion der Ukraine fahren viele Firmen ihre Überschüsse auch direkt dorthin. „Das ist ein echter Gewissenskonflikt“, so Werth. „Lebensmittelrettung ist toll – aber für die Unterstützung von von Armut betroffenen Menschen hat es einfach Konsequenzen.“



Vor allem frisches Obst und Gemüse sind von diesem Trend betroffen – die gleichzeitig durch die Inflation für bedürftige Familien noch weniger erschwinglich geworden sind. Essensüberreste etwa von den Bauernhöfen aus Brandenburg zu holen, ist auch keine Möglichkeit. „Wir versuchen nicht, auch von Brandenburger Bauern Lebensmittel abzuholen, das können die Brandenburger Tafeln tun“, sagt Werth.

Viele ehrenamtliche Tafel-Helfer blieben nach der Pandemie weg

Die Tafeln haben einen Ehrenkodex. Dazu gehört, sich untereinander keine Konkurrenz zu machen, deshalb gibt es auch nur eine Tafel pro Stadt. Zu dem Kodex gehört außerdem, nur einwandfreie Lebensmittel abzugeben, überwiegend ehrenamtlich und unabhängig zu arbeiten, eine Münze für die Waren zu nehmen und allen Menschen, die Hilfe brauchen, zu helfen. Bundesweit gibt es 968 Tafeln, die alle, so Werth, mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben.



In jüngster Zeit sei auch der Bedarf an mehr ehrenamtlichen Helfern gewachsen, sagt Werth. Nach der Pandemie haben viele ältere Helfer ihre Mitarbeit aufgegeben. Es sei zudem schwer, sagt Werth, die oft große Not der Menschen, die sich an die Tafel wenden, nach dem Arbeitseinsatz einfach hinter sich zu lassen.



„Viele Menschen sind sehr unglücklich, dass sie in diese Notsituation geraten sind“, sagt Sabine Werth. Oft werden Mitarbeitende auch gebeten, beim Ausfüllen von Formularen etwa für einen Wohngeldantrag zu helfen, oder müssen zusätzliche Informationsarbeit für etwa ein Drittel der Tafelkunden leisten, die geflüchtet sind.

Tafel-Gründerin: „Wir müssen politisch handeln“

Die Tafel arbeitet bereits mit den meisten Supermärkten und Discountern in der Stadt zusammen, das sind rund 1400 Geschäfte. Deshalb ist es schwer, neue Spendenquellen zu erschließen. Private Spenden von Lebensmitteln sind also eine Ressource, die immer willkommen ist – wer noch gut erhaltene Produkte im Küchenschrank hat, auch wenn diese das Haltbarkeitsdatum überschritten haben, kann diese einfach zur nächsten Tafel-Ausgabestelle bringen.



Nach den vier Jahren Ausnahmezustand, von dem Sabine Werth spricht, hat Berlin nun eine neue regierende Koalition. Hat sie Hoffnung, dass eine neue politische Richtung in der Stadt die Herausforderungen bei der Tafel lindern kann? Sie zeigt sich eher mit der Politik im Allgemeinen frustriert. „Da ist es völlig egal, wer gerade an der Regierung ist, man redet sich immer gerne raus“, sagt sie.

Zu den häufigsten Ausreden gehörten die Kürze der bleibenden Legislaturperiode von etwa dreieinhalb Jahren nach der Wiederholungswahl oder die Argumentation, dass Sachen wie Wohngeld sich nur auf Bundesebene bestimmen lassen. Doch es gebe in Berlin viele Faktoren, die zum steigenden Bedarf bei der Tafel beitragen und gegen die man auch auf Landesebene etwas machen könne, so Werth. Dazu gehören die Wohnungskrise und das alltägliche Verschwenden von Lebensmitteln, auch im privaten Bereich.



Wer spätestens jetzt den Ernst der Lage nicht begriffen hat, müsse „schon reichlich blöd sein“, sagt Sabine Werth. „Ganz viele Menschen in der Politik stehen da und sagen nur: Wir würden ja so gerne, aber uns sind da die Hände gebunden“, sagt sie. „Sie müssen sich halt mal aus ihren gebundenen Händen befreien. Die Zeiten sind schlecht geworden, und wir müssen politisch was machen.“