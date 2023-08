Als er den Saal betritt und sich auf der Zeugenbank niederlässt, sieht der Sohn F. seinen Vater, A., kein einziges Mal an. Er ist erst 14 Jahre alt und muss am Donnerstag vor Gericht aussagen. Sein Vater, der sich seit April im Vollzug befindet, wurde wegen Mordes angeklagt – Mordes an seiner Ehefrau und gleichzeitigen Mutter von sechs Kindern. F. ist das älteste Kind.